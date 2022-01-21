Ветер не прекращается, министерство обеспечит компьютером каждого школьника. 21 января: главное

В Латвии по-прежнему бушует сильный ветер. Министр образования Муйжниеце против перехода всех школ на удаленку. А министерство образования рассказало о планах выдать компьютер каждому школьнику. Вакцинацию уже прошли или начали 70% жителей Латвии. Вводить более жесткие ограничения не следует, считает глава Службы неотложной медицинской помощи. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 21 января.

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Картина дня

Снег и гололед осложняют движение, утром пятницы на дорогах страны работают 197 единиц снегоуборочной техники. Из скользких дорог три пассажирских автобуса съехали с проезжей части. Из-за метели опаздывают или не приходят междугородние автобусы. Из-за массовых аварий парализована Via Baltica от Мариамполе до границы Литвы. В стране также продолжается сильный ветер — за прошедшие сутки спасатели получили более 80 вызовов из-за повреждений от сильного ветра, а в Вентспилсе ветер повалил 70 деревьев. Ожидается, что в выходные похолодает, а на следующей неделе возможна оттепель.

В четверг, 20 января в Латвии выявлено 5972 новых случая Covid-19. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний. Данные об умерших 20 января от Covid-19 пока недоступны. Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки увеличилось с 663 до 672 человек. Вакцинацию от Covid-19 начали или уже прошли более 70% населения Латвии.

Не следует устанавливать в Латвии очень жесткие ковидные ограничения, считает глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле. Ограничение Covid-19 сейчас могло бы означать новую волну заболеваемости в Латвии весной, вместо этого лучше сгладить волны заболеваемости, чтобы до весны у жителей постоянно появился иммунитет, а больницы избежали перегрузки.

Министерство образования отчиталось об успехах и поделилось планами. Например, в новом учебном году школьные учителя будут получать 900 евро за ставку. А к 2025 году государство обеспечит портативный компьютер каждому школьнику

Министр образования пока не готова обсуждать переход всех школ на удаленное обучение. Рост заболеваемости стремительный и уже сейчас многие дети вынуждены перейти на удаленное обучение — но по регионам ситуация отличается, поэтому о полном переходе на удаленку говорить рано.

Сокращен интервал между дозами вакцин от Covid-19 для детей в возрасте 5-11 лет. Раньше он составлял три месяца, а сейчас Государственный совет по иммунизации рекомендует сократить его до шести недель.

В лесу в Болдерае нашли тайник с большим количеством оружия. Общий вес изъятого тротила, гранат и боеприпасов составил 73 кг. Полиция начала проверку и устанавливает личности, подозреваемых в обустройстве схрона.

Семейная карта теперь будет действовать во всех трех балтийских странах. В любой стране Балтии можно будет использовать латвийскую ​​3+ Ģimenes karte, литовскую карту и эстонская Perekaart. Карта для многодетных семей и семей с детьми с недугами гарантирует особые привилегии: льготы и скидки на услуги, товары и мероприятия.

Депутаты Европейского парламента призывают сделать право на легальный и безопасный аборт основным правом граждан Евросоюза (ЕС). Сейчас среди стран ЕС аборты полностью запрещены только на Мальте, Польша ввела почти полный запрет на аборты, а во многих других странах ЕС для абортов существуют правовые барьеры — например, обязательные консультации у терапевта или периоды ожидания. Всемирная организация здравоохранения считает небезопасные аборты "предотвратимой пандемией", которая уносят жизни тысяч женщин ежегодно.

В Гане взрывом смело целый поселок — десятки погибших и раненых. Взрыв грузовика со взрывчаткой почти полностью уничтожил целый поселок — сотни домов — в Гане. Погибшими пока числятся 17 человек, но спасатели продолжают поиск тел.

Президент Казахстана рассказал, что послужило спичкой и пороховой бочкой для протестов. По мнению президента, основной причиной протестов стало неравенство — всего 162 человека владеют половиной состояния Казахстана, в то время как большинство жителей страны живут на 1,3 тысяч долларов в год, заявил Токаев.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что риск вторжения Россией в Украину реален и высок. Разведка Украины сообщила о переброске танков из России в Донбасс. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне, однако Кремль отрицает планы такой операции. Тем временем парламентарии стран Балтии и Польши призывают НАТО не уступать требованиям России, НАТО планирует в Арктике крупнейшие военные учения, а Эстония отправила в Германию запрос на поставку в Украину оружия немецкого производства.

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Зарплата на 80% ниже, но жизнь лучше. Программист рассказывает, чем Рига привлекательнее Сиднея.

Памятник лату, научный центр, олений сад и другие объекты, которые появятся в Вентспилсе в этом году. Новые достопримечательности в Латвии появляются постоянно — и даже пандемия этому не помеха. Например, в Вентспилсе в этом году появится целых семь новых и вновь открывающихся объектов, на которые стоит обратить внимание.

"Я иду на пляж" и еще 8 историй о том, как страны получили свои названия. Когда-то викинг Эрик Красный назвал открытую им Гренландию именно "Гренландией" ("зеленой страной"), чтобы убедить поселенцев в том, что на этом гигантском холодном острове можно жить и жить хорошо. Это хорошо известная история о том, как страна получила свое название, а вот девять, которые известны немного меньше.

Чем заняться на выходных?

Развалины Лимбажского замка, который считался весенней резиденцией рижского архиепископа. Наша латвийская зима — не всегда хорошее время для поездок на выходных (если только вы едете не на юга), но и в это время года можно найти куда поехать. Если вы не готовы тратить на дорогу больше часа, то Лимбажи — отличное место для однодневного путешествия. Что там можно посмотреть?

Впечатляющая липовая аллея в Катвари, где деревья растут вверх ногами. Липовая аллея в Катвари является одним из самых необычных природных памятников Латвии — здесь можно увидеть деревья, которым, как считается, перевалило уже за 400 лет. Но знаменита эта аллея не столько возрастом деревьев, сколько их необычной формой — кажется, что они растут "корнями вверх".

Объекты военного наследия: что посмотреть в Звардской волости? В советское время большая часть территории Звардской волости была передана для создания аэродрома армии СССР, и до начала 1990-х годов эта территория была закрыта для гражданского населения. Теперь руины разрушенных зданий, сохранившиеся до наших дней стали впечатляющим свидетельством прошлого и ярко иллюстрируют трагические страницы нашей истории.

Старинные чашки, тарелки с идеологией и современные художники: как сейчас выглядит Рижский музей фарфора? Продукция Рижской фарфоровой фабрики знакома многим: в детстве мы все пили из нее чай (дома или в гостях у бабушки с дедушкой). Еще 30-40 лет назад красивые чайные и столовые сервизы рижского производства украшали дома большинства, потом был период, когда от советской посуды пытались избавиться и сейчас изящные чашечки рижского производства вновь очень популярны.