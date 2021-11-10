"Возвышай Латвию языком". Рижская дума решила поздравить с 18 ноября по-русски: получилось не очень

Во вторник, 9 ноября, Рижская дума запустила сайт с программой праздничных мероприятий в честь Дня независимости Латвии. Кампания вызвала волну критики в соцсетях: некоторым пользователям не понравилось визуальное решение на основе графики художника Паулиса Лиепы, другие были недовольны неудачным переводом текстов на русский язык, третьи — переводом на русский в принципе. Delfi обратился за комментарием к представителям Рижской думы, а также узнал мнение самого художника.

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Георгиевские ленточки и русский язык



"Золотые прожилки, похожие на сплетенные узоры дерева, перекрывающие друг друга, или повороты реки, как путь от тьмы к свету — каждому своя дорога, или одна на всех. Богатые пласты истории и повороты судьбы, глубины подсознания, в которых кроется больше, чем может показаться на первый взгляд. Ответы на расстоянии протянутой руки, всегда прямо перед глазами, остается лишь встать и быть". Так звучит описание графической работы Паулиса Лиепы N181121R.

Однако многие пользователи соцсетей сочли изображение непонятным и не отвечающим настроению праздника. Кроме того, цветовая гамма открыток некоторым напомнила цвета георгиевских ленточек — символа, который планируется запретить использовать на публичных мероприятиях на законодательном уровне.

Критику вызвала и русскоязычная версия открыток, которые РД предлагала использовать для рассылки поздравлений. "Использование русского языка в официальном поздравлении Рижской думы, еще и в таком нелепом исполнении, это нонсенс, который нужно немедленно изъять из обращения! Подобное двуязычие категорически недопустимо. Это очень плохой сигнал", — сообщил через твиттер депутат Рижской думы от "Нового Единства" Каспарс Спунде. 16 часов спустя Спунде написал, что русскоязычная версия "изъята из обращения".

Krievu valodas izmantošana oficiālā Rīgas domes apsveikumā, turklāt tik neveiklā izpildījumā, ir nonsenss, kas nekavējoties jāizņem no apgrozības! Lienošā divvalodība kategoriski nav pieņemama. Šis ir ļoti slikts signāls. @MStakis @RigasDome pic.twitter.com/TJczHHzWbl — Kaspars Spunde (@spunde) November 9, 2021

В ответ на заявление Спунде Рижская дума объяснила, что праздничное оформление доступно только на государственном языке, а информация о праздничной программе — на латышском, русском и английском, и пожелала всем теплых праздников.

"Недовольство в социальных сетях всегда ожидаемо, невозможно что-то сделать, не рассчитывая на критику. Мы пригласили современного и актуального художника с самобытным взглядом, чтобы поздравление не было слишком традиционным. Было ожидаемо, что в обществе это воспримется неоднозначно", — прокомментировал поздравление пресс секретарь Рижской думы Угис Видаускис.

"В условиях всеобщей нервозности любой публичный материал, особенно визуальный, может вызвать спазмы в и без того раздраженных умах людей", — объяснил Delfi Паулис Лиепа. Он отметил, что на выставку в музее можно не ходить, но художественные объекты в городской среде не увидеть невозможно. Поэтому художник должен быть готов к критике. "Любая реакция позволяет всем сторонам сделать выводы. В первую очередь — о себе", — заявил художник Delfi. От комментариев по поводу аналогий с георгиевскими ленточками он отказался.

Для оформления визуальной идентичности праздника выбрали Паулиса Лиепу, так это — один из самых сильных и известных латвийских художников с узнаваемым почерком, а также один из самых талантливых художников-графиков в Балтии, заявили Delfi в Рижской думе.

Паулис Лиепа (1978) — известный латвийский художник-график, окончил графический факультет Академии художеств (1997-2003). Организовал 14 персональных выставок в Латвии, Эстонии, Дании, Австрии и России, а также участвовал в 60 групповых выставках. Преподает в Латвийской Академии художества.

"Возвышай Латвию языком"



Вечером 10 ноября русская версия сайта снова стала доступной, но на момент публикации этой статьи на сайте не было возможности отправить открытку.

Качество перевода текста открыток на русский язык вызвало не менее резкую реакцию русскоязычных пользователей соцсетей. Например, один из вариантов сопровождался подписью "Возвышай Латвию языком" (в оригинале "Cel Latviju ar valodu"). В департаменте коммуникации Рижской думы Delfi сообщили, что за перевод отвечал "сотрудник самоуправления", поэтому никаких дополнительных расходов в связи с этим не возникло.

Праздничные элементы дизайна в городской среде, клип и другие коммуникационные материалы сделаны только на латышском языке, отмечает Рижская дума. Единственная функция сайта — проинформировать жителей и гостей Риги о национальных праздниках, поэтому он доступен на латышском, русском и английском языках.

В думе Delfi сообщили, что приуроченный к 18 ноября проект состоит из двух частей — оформления городской среды и коммуникационной кампании.

Общая стоимость оформления городской среды — 60 тысяч евро, в эту цену входит размещение работ Паулиса Лиепы, а также 10 световых стендов со словами из латышских народных песен. Печать и монтаж праздничных афиш и баннеров обошлись в 8 тысяч евро, гонорар двух привлеченных художников составил 4155 евро. Дороже всего обошлись световые стенды — они стоили 47 тысяч евро. Но это долгосрочное вложение: их можно будет использовать и после праздников, отмечает РД.

Общая стоимость коммуникационной кампании составила примерно 32 тысячи евро. В сумму входит адаптация материалов для публикации в интернете, прессе, радио и на телевидении, а также их размещение в СМИ и разработка веб-сайта.

Таким образом, общая стоимость проекта составила примерно 90 000 евро.