Все по домам. Выдержит ли латвийский интернет массовую самоизоляцию?

Из-за пандемии коронавируса Covid-19 резко вырос интернет-трафик: миллионы людей работают, учатся и просто коротают время по домам. Youtube и Netflix уже приняли решение экономить трафик, снизив качество видео для европейских пользователей. Что ждет Латвию? Будет ли интернет тормозить, и как тогда учиться и работать в самоизоляции?

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Доступ к интернету в Латвии находится на очень высоком уровне, отмечает исполнительный директор Латвийской интернет-ассоциации Ина Гуделе. "Дай бог большей части Европы такой хороший интернет, как у нас. Там, где интернет вообще есть, он достаточно хорошего качества. Конечно, есть места, где он слабее, там нужно усиливать сигнал, но в целом проблем с дистанционным обучением быть не должно. Разве что если много детей одновременно не подключатся, например, к видеолекции", — отметила Гуделе.

Она признает, что в Латвии по-прежнему есть хутора, где нет подключения к интернету, но и там эту проблему можно решить. В целом ассоциация не видит больших технических рисков в дистанционном обучении — при условии, что нагрузку выдержат серверы, на которых размещены соответствующие сервисы.

Провайдеры спокойны: нагрузка растет, но резервы есть

Латвийские интернет-провайдеры фиксируют заметный рост трафика с того момента, когда в стране было объявлено чрезвычайное положение. Так, после 12 марта в сети Tet объем трафика в дневные часы вырос вдвое, однако он до сих пор меньше, чем традиционный объем использования данных по вечерам, сообщила Delfi представитель компании Ласма Трофимова. По ее словам, инфраструктура Tet рассчитана на двойную нагрузку. "Клиентам не стоит волноваться. Скорости, мощности и стабильности интернета хватит на всех. Риска перегрузки сети мы не видим, даже при условии, что количество работающих из дома людей будет расти", — заявила она.

LMT сообщает о росте трафика в мобильной сети, а также увеличении спроса на новые подключения и устройства. По словам президента компании Юриса Бинде, люди пытаются обеспечить подключение для учебы и работы из дома. "Мы мобилизовали дополнительные ресурсы для обеспечения непрерывных услуг мобильной связи", — отметил он в разговоре с Delfi, добавив, что большинство клиентов компании используют тарифы с неограниченным объемом данных.

В сети Bite объем трафика с 12 марта тоже вырос, но перегрузка инфраструктуры не зафиксирована. Как заявила Delfi представитель компании Уна Ахуна-Озола, объем данных в сети Bite вырос на 16%.

Выдержат ли сервисы дистанционного обучения?

Представители двух ключевых латвийских сервисов, которыми пользуются учителя и школьники — e-klase и Uzdevumi.lv — утверждают, что готовы к работе в новых условиях.

По словам руководителя e-klase Яниса Кагиса, работа в условиях резкого роста количества запросов пользователей для сервиса довольно привычна. Как правило, это происходит в начале и в конце учебного года. Сейчас систему готовят к повышенной нагрузке, которая ожидается с 23 марта. "При этом следует отметить, что никто не может предсказать, сколько пользователей попытаются подключиться к системе одновременно, и какие именно действия они будут делать в системе", — отметил Кагис. Министерство образования и науки ранее рекомендовало не подключаться к системе всем учителям и школьникам в 9 часов утра в понедельник, а растянуть этот процесс по времени,. В противном случае серверы могут не выдержать нагрузки.

Директор Uzdevumi.lv Эдгарс Шкутанс заявил Delfi, что для обеспечения работы в условиях повышенной нагрузки сервис использует специальные серверные решения Microsoft Azure. Сейчас идут консультации со специалистами Microsoft. "Похоже, мы сможем обеспечить достаточную мощность. Если все же случится перегрузка, то пользователь получит сообщение с просьбой подключиться к сервису чуть позже", — отметил он.

По словам Ахуны-Озолы, Bite ведет переговоры с Министерством образования и науки по поводу возможности предоставить бесплатный объем данных при использовании сайтов e-klase и Uzdevumi.lv. Tet с МОН не обсуждал работу в особом режиме.

Стоит ли экономить трафик?

Возросшая нагрузка на сеть может привести к замедлению работы интернета, и

Министерство сообщений в пятницу публиковало рекомендации, как по возможности сгладить негативный эффект. Delfi публикует эти рекомендации в сокращении.

1. Используйте видеозвонок только если это действительно нужно. Вероятность сбоев и задержек будет намного меньше, если вы будете использовать голосовую связь.

2. Выключить определение геопозиции в мобильных устройствах. Оно тратит трафик в фоновом режиме — если в этом нет необходимости, то эту функцию можно отключить. Проверьте настройки таких приложений, как Google Maps, Waze, Facebook.

3. Не увлекайтесь огромными аттачментами. Лучше загружать документы и файлы на облачные хранилища типа Google Drive, а не рассылать письма коллегам и вступать с ними в длинную переписку и обмен новыми версиями документа.

4. Уменьшите качество стримингового видео. Неважно, что вы смотрите, Youtube, Netflix или Shortcut, уменьшение качества видео сэкономит огромный объем трафика. Возможно, так вы облегчите жизнь окружающим.

5. Проведите аудит приложений в смартфоне или планшете. Приложения, которые вы не используете, могут по-прежнему потреблять трафик в фоновом режиме.

6. Выключайте устройства, которые вы не используете. В современной квартире могут быть десятки устройств, подключенных к интернету. Временно отключив то, что вы пока не используете, вы можете улучшить общую скорость интернета на основном устройстве.

7. Скачивайте большие объемы данных поздним вечером или ночью. Нагрузка на сеть обычно ниже, и вы можете скачать тот же файл быстрее, чем в период пиковой нагрузки. Кроме того, это не будет мешать другим.

8. Вместо сайтов используйте приложения. Например, новости можно читать через приложения крупнейших СМИ (в том числе и Delfi).

9. Закрывайте неактивные приложения и табы в браузерах.

10. Установите лимиты на мобильные данные.

11. Делитесь устройствами с близкими. Каждый член семьи — в своем телефоне: знакомая картина? Возможно, вам удастся договориться о совместном просмотре фильма на одном экране. Это тоже позволит уменьшить нагрузку на сеть и поможет семье стать чуть ближе.