"Зачем это нужно?" Российский пограничник отказался идти на войну и стал подозреваемым по шпионской статье

За последний год множество российских военнослужащих написали рапорты с отказом воевать в Украине. Оппозиционное издание "Верстка" насчитало как минимум 1793 случаев отказа от участия в войне, но на самом "отказников", скорее всего, намного больше. Delfi поговорил с одним из них — Иваном Петровым (имя изменено), бывшим российским пограничником, который еще до 24 февраля знал о грядущей войне и отказался в ней участвовать.

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Отказавшиеся воевать российские военные подвергаются разного рода преследованиям. Некоторые, как бывший наемник ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев, смогли бежать в Европу. Бывший российский десантник Павел Филатьев даже издал в Германии книгу про свое участие в войне. Те, кто остался в стране, зачастую не могут найти работу или становятся фигурантами уголовных дел.

Российский пограничник Иван Петров (имя, фамилия и место жительства изменено в интересах безопасности его, его родственников и других третьих лиц, которые могут подвергнуться преследованиям в России — прим. Delfi) живет в маленьком городке в одном из западных регионов России. В феврале прошлого года он отказался ехать на войну в Украину и уволился из погранвойск. Отметим, пограничные войска в России входят в структуру Федеральной службы безопасности (ФСБ), то есть фактически Иван являлся сотрудником этой российской спецслужбы. С тех пор из-за отрицательной рекомендации его бывшего руководства ему не удалось найти работу. Более того, осенью 2022 года Петров заинтересовался возможностью бежать за границу, но после предательства знакомого оказался под следствием. Теперь его обвиняют в незаконном завладении сведениями, составляющими государственную тайну. Некоторое время назад Иван обратился за помощью в отъезде из России к российским эмигрантским организациям, однако, пока остается в России.

- Когда вы узнали, что вас готовятся отправить в Украину? Уже после 24 февраля?

- Это было заранее, в начале февраля. У нас все знали, что готовится, и про мобилизацию тоже — то, что она будет в сентябре. Это в наших органах знали давно, потому что подготавливали офицеров к возможному обучению поступивших новых специалистов. Когда нас стали отправлять туда [в Украину], на боевые действия не напирали. Говорили, что будем там какую-то мнимую границу охранять. Я отказался ехать. Сказали: не поедешь — увольняйся.

- Почему вы отказались?

- Во-первых, я шел защищать [свою] страну, а не атаковать какие-то другие. Во-вторых, Украина — это союзное государство. С той стороны у меня двоюродные братья, сестры. Это братский народ в прямом смысле, а не в переносном. Можно оказаться на одной линии фронта с двоюродным братом. Зачем это нужно?

- То есть вы отказались ехать в Украину еще до того, как война началась?

- Да. Вопросов много не возникло. Сказали: нам не нужны люди, которых мы отправим, а потом там с ними не пойми что будет твориться. Лучше увольтесь здесь. Сказали — по собственному желанию, дали образец рапорта. Я его написал. И все, никаких проблем не было. Тихо, спокойно уволился 9 марта уже.

В феврале, когда я еще не знал, как будет идти увольнение, я увидел в Telegram статью о том, что латвийское правительство оказывает помощь военным, которые оказываются служить (имеется в виду твит бывшего министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, на официальном уровне такого решения принято не было — прим. Delfi). Я написал в латвийское посольство и спросил, смогу ли я получить в Латвии убежище. Никакого ответа не получил.

- А долго вы до этого служили и в какой должности?

- Несколько лет. К увольнению служил уже в офицерской должности.

- Что вы делали после увольнения? Пытались уехать, найти работу?

- Я пытался подавать на загранпаспорт, но поскольку я служил в погранвойсках, мне запрещено покидать страну на пять лет.

По образованию я механизатор широкого профиля и слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин. Пытался устроиться в дорожную службу, там сказали что потолок зарплаты — 25 тысяч рублей (320 евро). У нас в городе, в регионе особо нет работы, кроме как в пограничниках, на таможне или в правоохранительных органах. Девушка моя работает. Получает около 45 тысяч рублей в месяц (575€). На эти деньги вдвоем жить как-то можно было. Это у нас в регионе считается нормальная зарплата.

Я не знаю, связано ли это как-то с увольнением, но в мае у моих родителей по неизвестным причинам сгорел дом. Незадолго до этого я купил себе дом неподалеку. Планировал искать работу, заниматься домом и учиться на юридическом заочно.

Знакомые посоветовали в таможню пойти. Сначала меня с удовольствием взяли. Уже и психологов прошел, был на грани зачисления. Ждал месяца два, думал — ну все, мне же пообещали. Потом позвонил и получил ответ: вы нам не подходите, на предыдущем месте работы плохой отзыв по вам дали.

Потом я попробовал пойти судебным приставом. Сначала судебные приставы сказали, что в связи с волной мобилизации они закрываются, попросили до 2023 года подождать. А в теперь говорят: из-за вашего предыдущего места работы вынуждены отказать.

- Повестка из военкомата вам осенью приходила?

- Нет.

- Что заставило вас попросить помощи с выездом из России?

- Один мой товарищ тоже хотел увольняться. Когда я ушел с работы, удивился, что я так быстро это сделал. В январе предложил мне встретиться, он в соседнем городе живет. Я туда поехал по делам, написал, что можем пересечься. Мы встретились на парковке. Сидели, разговаривали — машину обсуждали, сколько она бензина ест, работу. Тут налетели оперативники, вытащили из машины и положили в снег.

Потом меня отвезли в региональное управление ФСБ, сняли отпечатки пальцев, объявили, что меня обвиняют в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну (Статья 283.1 Уголовного кодекса РФ, до 4 лет лишения свободы, одна из "шпионских" статей — прим. Delfi) и выкинули на улицу. Никакого постановления о возбуждении уголовного дела не дали. Просто сказали: иди отсюда!

От редакции. Во время подготовки интервью Иван уточнил, что встречался со знакомым не просто так. Он утверждает, что обратился за помощью в октябре 2022 года, когда в России шла мобилизация, и попросил объяснить, где и в какое время лучше пересечь границу. Знакомый согласился помочь, но на встречу пришел со скрытой камерой и прослушивающим устройством, которое ему выдали следователи ФСБ. Бежать из России Иван собирался не один, а с родственником, также не желавшим отправляться на войну. Однако, мобилизация закончилась и мужчины решили не возвращаться к этой теме, а Иван даже сообщил приятелю, что отказался от намерения бежать через границу. Вновь встретиться со своим сослуживцем он решил в конце января на фоне слухов о новой волне мобилизации. Как оказалось, эта встреча тоже была организована агентами ФСБ. Его приятель снова все записывал, а на листке, который был при нем, была карта участка границы.

- Что было дальше?

- 8 февраля моя девушка приехала домой с работы после суточной смены. Она тоже "в органах" работает. Ей позвонили, приказали вернуться на работу. Я ее отвез. Она вышла в слезах с повесткой. Там сидел ее коллега и человек из ФСБ. Начали задавать вопросы: почему он тебя привез, как ты с ним живешь и вообще не боишься ли ты, что тебя уволят с этой работы. Получай бумажку и неси ему. Мы еще до дома доехать не успели, мне позвонил следователь: вы получили повестку? Я говорю: нет, не получил. А он: ну, вам она доставлена.

- А вы какой-то антивоенной деятельностью занимались?

- Нет. Это очень опасно, особенно в провинции. В больших городах еще можно выйти на митинг. Чем глубже в провинцию, тем больше то ли глупых, то ли запуганных людей. Наверное, больше глупых, чем патриотов.

- Много ли знаете людей с теми же взглядами, что у вас?

- Таких полно. Одни сидят "по здоровью" в казарме, лишь бы не ехать никуда. Другие придерживаются политики: если скажут — не поеду. Но поскольку работать негде, [погранслужба] это единственное место, где можно заработать деньги для поддержания штанов. Все сидят [на своих местах]. По здоровью из моих знакомых "откосил" только один. Он просто ходит на работу, а все его подразделение боевое — оно до сих пор там [в Украине]. А остальных просто не вызывают никуда — кто-то же должен границу охранять.

- Из вашего города много призвали по мобилизации?

- У нас население тысяч семь человек, увозили три автобуса.

- Это примерно 150 человек получается?

- Примерно так, да.

- Что вы дальше делать собираетесь?

- Я не знаю. Что вообще делать в этой стране? Я никак не могу себя реализовать, здесь нет работы. У человека должна какая-то цель быть: работать, самореализовываться, но этого никак не сделать, в принципе, в стране. Смотришь варианты переезда куда-нибудь в другой регион, и там все то же самое. Заходишь на сайт поиска работы — а там зарплата от 20 тысяч рублей (около 255€). Не знаю, что делать, если честно.