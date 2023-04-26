Кариньш: есть ощущение, что министерство и LIZDA говорят на разных языках

Есть ощущение, что Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) и Министерство образования и науки (МОН) уже давно говорят на разных языках, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

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В то же время он указал, что необходимо работать вместе, чтобы муниципальное финансирование, предназначенное для оплаты труда учителей, было направлено именно туда, куда оно предназначено. Он также напомнил, что уже приняты соответствующие решения, чтобы требования учителей были выполнены.

Правительство планирует выделить еще 4,168 млн евро на удовлетворение требований бастующих учителей, ранее заявила агентству LЕТА министр образования Анда Чакша.

До понедельника у LIZDA и МОН были разные мнения о том, выполнило ли государство требования забастовки учителей.

С 24 апреля в Латвии проходит трехдневная забастовка педагогов, организованная LIZDA.