МВД: нового наплыва украинских беженцев в Латвию пока не наблюдается
Foto: AFP/Scanpix/LETA/F64

В Латвии не наблюдается нового наплыва украинских беженцев, в основном они используют Латвию для транзита, рассказал госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов на заседании Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

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Согласно новейшим данным, в ЕС въехали 13,5 миллиона жителей Украины. Латвию они используют преимущественно для транзита, и сейчас поток транзитных беженцев тоже стал меньше. Если в конце лета внешние границы Латвии в день пересекали 1000-1200 беженцев, то сейчас — 500-600. Большая часть заезжает со стороны России, некоторые едут через Беларусь.

Что касается маршрута Украина-Польша-Литва-Латвия, то тут данные МВД получает с запозданием, в статистику попадают те беженцы, которые подают в Латвию заявку на получение социальной помощи.

Российские удары по инфраструктуре увеличили количество украинских беженцев в Европе, но этот рост умеренный. "В Латвии мы сейчас не наблюдаем наплыва, но с учетом призыва украинского президента искать убежище мы должны готовиться к худшему сценарию", — подчеркнул Трофимов, добавив, то МВД подготовил актуализированный план приема беженцев и концептуально согласовал план помощи жителям Украины в 2023 году, который вскоре должно рассмотреть правительство. Как уже писала LETA, расходы составят 215 миллионов евро.

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