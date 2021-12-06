На прошлой неделе половина доз вакцин от Covid-19 была использована для бустерной вакцинации

На прошлой неделе примерно половина доз вакцин от Covid-19 была использована для бустерной вакцинации, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

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За последние семь дней в Латвии вакцину от Covid-19 получили в общей сложности 63 341 человек, и примерно половина, или 31 019 человек, получили бустерную дозу. При этом охват первичной вакцинацией резко упал. Только 7 278 человек получили свою первую вакцину против Covid-19 на прошлой неделе, что является самым низким показателем за долгое время. Активность первичной вакцинации почти в шесть раз ниже, чем во второй половине октября.

Число получателей второй вакцины снизилось до 21 424, а еще 3620 человек были вакцинированы однократной вакциной Johnson&Johnson.

На данный момент от Covid-19 в Латвии привились 1,282 млн человек, в том числе 1,2 млн человек завершили вакцинацию, а 96 617 человек получили бустерную вакцину.

Процесс вакцинации завершили 64,15% населения Латвии.

В воскресенье прививки получили не менее 1056 человек.