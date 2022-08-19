За сутки выявлено 1144 новых случая заболевания Covid-19; скончался один пациент
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

За сутки выявлено 1144 новых случая заболевания Covid-19; скончался один пациент , сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В целом проведено 3657 лабораторных тестов на Covid-19, из них доля положительных — 31,3%.

Среди заболевших 532 человека не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 612 пациентов были привиты от Covid-19.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 984,9 случаев на 100 тысяч населения.

Скончался привитый пациент в возрасте от 60 до 69 лет.

С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 889 636 человек.

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