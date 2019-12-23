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DELFI Plus теперь доступен и в приложениях DELFI для Android и iOS

Если вы читаете DELFI через приложение в телефоне, у нас есть для вас отличные новости. Канал эксклюзивного контента DELFI Plus теперь доступен для всех пользователей мобильных приложений  DELFI.lv и Rus.DELFI.lv - как для тех, у кого Android, так и для тех, кто использует iOS.

Мы запустили DELFI Plus - раздел, в котором публикуются интервью, репортажи, обзоры, рецензии и  исследования - в мае. Однако до сих пор подписка на DELFI Plus работала только через браузер в  мобильной или десктопной версии портала. Теперь к ним добавились приложения, которые позволяют читать материалы DELFI Plus в удобное время и в удобном формате. Если вы еще не установили приложение, то это можно сделать здесь: Android, iOS.

Кстати, напоминаем: покупая подписку, вы получаете доступ на месяц к обеим версиям DELFI Plus - как на русском, так и на латышском языке. 

Еще не оформили подписку на DELFI plus?

Подписка открывает доступ к эксклюзивным интервью, аналитическим статьям, специальным репортажам, рецензиями и многому другому. И все это - в удобном для чтения виде, поскольку объем рекламы в DELFI plus резко уменьшен.

Оплата банковской карточкой
1.99 евро / 4 недели*
Оплата SMS
1.99 евро / 4 недели*
или
Платежи обеспечивает:
*Подписка продлевается автоматически, пока вы не решите ее отменить
 

Мы продолжаем выполнять нашу главную задачу - информировать общество о том, что происходит в Латвии и за ее пределами. DELFI заботится о балансе между информацией в свободном доступе и материалами, доступными только по подписке. Кроме того, мы постоянно экспериментируем с форматами, жанрами и темами, чтобы подписчики получали только такой продукт, который не оставляет сомнений в правильности их выбора.

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