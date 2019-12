DELFI Plus теперь доступен и в приложениях DELFI для Android и iOS

Если вы читаете DELFI через приложение в телефоне, у нас есть для вас отличные новости. Канал эксклюзивного контента DELFI Plus теперь доступен для всех пользователей мобильных приложений DELFI.lv и Rus.DELFI.lv - как для тех, у кого Android, так и для тех, кто использует iOS.

Мы запустили DELFI Plus - раздел, в котором публикуются интервью, репортажи, обзоры, рецензии и исследования - в мае. Однако до сих пор подписка на DELFI Plus работала только через браузер в мобильной или десктопной версии портала. Теперь к ним добавились приложения, которые позволяют читать материалы DELFI Plus в удобное время и в удобном формате. Если вы еще не установили приложение, то это можно сделать здесь: Android, iOS.



Кстати, напоминаем: покупая подписку, вы получаете доступ на месяц к обеим версиям DELFI Plus - как на русском, так и на латышском языке.