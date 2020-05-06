DELFI запускает проект Atmaskots, посвященный борьбе с дезинформацией

Проект "Atmaskots" продолжает сотрудничество Delfi с – логическое продолжение сотрудничества с APPC, аналитические материалы которого публикуются на DELFI с 2016 года. В них анализируется деятельность "прокремлевских" российских СМИ, распространяющих ложную информацию о Латвии, а также часто используемые приемы пропаганды и каналы, через которые транслируется подобная информация.

Более года назад проект "Demaskouk" ("Разоблачен") стартовал на литовском DELFI, а этой весной к нему присоединились коллеги из латвийского и эстонского порталов. Рубрику "Atmaskots" на латвийском DELFI будет координировать журналист Ансис Иванс, который специализируется на вопросах международной политики, горячих точках и национальной безопасности. Он является автором репортажей из Украины, Афганистана и Израиля, а за серию статей из зоны боевых действий на Донбассе в 2016 году был номинирован на приз Ассоциации журналистов Латвии.

Визуальное оформление рубрики разработал дизайнер и художник DELFI Оскарс Дрегис. В оформлении отображен Талавский трубач, воспетый Рудольфом Блауманисом – храбрец, который заметил приближающихся врагов и спас своих земляков.