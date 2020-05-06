- Объемный архив оригинальных материалов.
- В течение двух недель вам будут доступны все материалы DELFI.
- Вы сможете читать портал без рекламы.
DELFI запускает проект Atmaskots, посвященный борьбе с дезинформацией
В начале мая DELFI представит своим читателям новый проект "Atmaskots" ("Разоблачен"), созданный в сотрудничестве с Центром исследования восточноевропейской политики (APPC). В рамках проекта можно будет прочесть и послушать материалы о том, как распространяется дезинформацию во враждебных по отношению к Латвии СМИ и социальных сетях.
Проект "Atmaskots" продолжает сотрудничество Delfi с – логическое продолжение сотрудничества с APPC, аналитические материалы которого публикуются на DELFI с 2016 года. В них анализируется деятельность "прокремлевских" российских СМИ, распространяющих ложную информацию о Латвии, а также часто используемые приемы пропаганды и каналы, через которые транслируется подобная информация.
Более года назад проект "Demaskouk" ("Разоблачен") стартовал на литовском DELFI, а этой весной к нему присоединились коллеги из латвийского и эстонского порталов. Рубрику "Atmaskots" на латвийском DELFI будет координировать журналист Ансис Иванс, который специализируется на вопросах международной политики, горячих точках и национальной безопасности. Он является автором репортажей из Украины, Афганистана и Израиля, а за серию статей из зоны боевых действий на Донбассе в 2016 году был номинирован на приз Ассоциации журналистов Латвии.
Визуальное оформление рубрики разработал дизайнер и художник DELFI Оскарс Дрегис. В оформлении отображен Талавский трубач, воспетый Рудольфом Блауманисом – храбрец, который заметил приближающихся врагов и спас своих земляков.
Еженедельно в рубрике "Atmaskots" будут публиковаться материалы, созданные исследователями APPC, а также подкасты, посвященные способам манипуляции, которые используются российской пропагандой; наблюдения читателей, которые заметили случаи распространения дезинформации в публичном пространстве.
APPC – негосударственная организация, цель которой – сделать вклад в развитие внешней политики Латвии, укрепить основы выявления проявлений внешней российской политики в нашей стране. В рамках своей деятельности исследователи – в сотрудничестве с коллегами из Эстонии, Литвы, Молдовы, Грузии, Украины и других стран – изучали региональную внешнюю политику России, ее отношения со странами Балтии и Европейским союзом, а в центре их пристального внимания находилось исследование механизма "мягкой силы".