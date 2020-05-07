Дни открытых дверей DELFI plus. Бесплатная подписка: приходите и попробуйте!

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- Объемный архив оригинальных материалов.
- В течение двух недель вам будут доступны все материалы DELFI.
- Вы сможете читать портал без рекламы.
Год назад, в мае 2019-го, DELFI запустил доступный для подписчиков канал “DELFI plus”. За это время изменилось многое: мы опубликовали более тысячи статей на двух языках на самые разные темы, запустили несколько спецпроектов, добавили возможность не видеть рекламу... И если вы еще не стали подписчиком, то сейчас у вас есть возможность попробовать “DELFI plus”. Для этого нужно просто зарегистрироваться.
"Мы часто получаем от читателей сообщения: тема интересная, но платить за "кота в мешке" не хочется, - говорит руководитель DELFI plus Андра Бриекмане. - 14 мая “DELFI plus” исполняется год, и за это время у нас накопилось очень много отличных публикаций, которыми мы гордимся. Мы решили, что пора дать всем желающим возможность протестировать “DELFI plus”: попробовать и лично проверить, насколько удобен и разнообразен этот продукт. Сейчас мы публикуем более 30 статей на двух языках в неделю. У нас можно смотреть видеолекции, изучать мнения профессионалов или смотреть дискуссионную передачу "DELFI TV ar Jāni Domburu". Все это - без назойливой рекламы. Каждый может попробовать это в мае".
Для того, чтобы получить тестовую подписку “DELFI plus” на две недели, нужно:
Каждый месяц на “DELFI plus” выходит более 80 статей и видеоматериалов на русском и латышском языках. Все подписчики получают неограниченный доступ с любого устройства ко всему архиву DELFI. Вы можете изучать интерактивные проекты ("Побег-94" - о том, каким был самый массовый побег в из тюрьмы в истории Латвии или "Семейный ДНК" - о том, как искать корни своего рода); открывать малоизвестные страницы страницы латвийской истории (например, о том, как латвийский летчик на "кукурузнике" бежал в Швецию, или о том, как довоенная Латвия чуть не стала центром борьбы с СССР); следить за историей падения легендарного "Дзинтарса" и за тем, как Latvijas Pasts пытается стать партнером Aliexpress... У нас есть множество интервью и реальных историй, подкасты и репортажи, а также полный архив острых дискуссий в студии “DELFI TV: ar Jāni Domburu” приходят все, от президента и министров до врачей, спортсменов и скандальных политиков.
Через две недели вы можете сохранить подписку на “DELFI plus” и поддержать таким образом качественную журналистику. В этом случае ничего делать не нужно: подписка продлевается автоматически, и после окончания тестового периода с подписчика будет взиматься абонентская плата: 2,99 евро за четыре недели. Если же вы решите отказаться от подписки на “DELFI plus”, то сделать это можно в любой момент. Вся информация об этом доступна в вашем профиле.
За год “DELFI plus” очень изменился, поэтому участвовать в "дне открытых дверей" могут и те, кто в свое время уже был подписчиком, но по каким-то причинам решил прервать подписку. Оформить двухнедельную подписку можно на уже зарегистрированный профиль.
Приходите и попробуйте!