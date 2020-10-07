Определен первый победитель, выигравший смартфон Samsung
Этой осенью DELFI в сотрудничестве с Samsung предлагает своим читателям возможность выиграть один из трех новых смартфонов Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Все, что требуется сделать – заполнить анкету.
6 октября мы определили первого победителя, который выиграл новый смартфон. Поздравляем Дзинтру З. (номер телефона: ****8619). Для вручения приза мы свяжемся с победителем в индивидуальном порядке в течение двух дней.
Приз был разыгран между всеми участниками, которые с 22 сентября до 5 октября заполнили лотерейную анкету, зарегистрировав новый аккаунт DELFI или обновив данные уже зарегистрированного аккаунта. Следующий розыгрыш будет проведен через две недели – 20 октября, а третий смартфон будет разыгран 3 ноября.
В лотерее может принять участие каждый, кто зарегистрировал аккаунт DELFI сейчас или ранее, и с 22 сентября до 2 ноября заполнил лотерейную анкету, указав свое имя, фамилию, пол и возраст, а также контактную информацию. Участником может стать каждый зарегистрированный пользователь или подписчик DELFI, который заполнил все поля анкеты. С условиями лотереи можно ознакомиться здесь. Полученные данные будут использованы для повышения качества продукта с целью его улучшения для пользователя.
Каждый зарегистрированный пользователь может подписаться на DELFI plus и MVP, а также сохранять статьи, которые хотел бы прочесть позже. Над каждой статьей есть иконка закладки, и сохраненные таким образом статьи можно прочесть на любом устройстве, просто зайдя в свой профиль DELFI.
Пресс-фото
В рамках каждого розыгрыша участники могут выиграть один мобильный телефон Samsung серии Galaxy Note20, оснащенный самым быстрым процессором. В этом смартфоне сочетаются прогрессивные технологии и эргономичность, а также элегантный дизайн, характерный для серии Note.
Этот смартфон подходит для профессиональной съемки видео – камера Galaxy Note20 Series с функцией 8K-видео позволяет снимать видео сверхвысокой четкости и профессионального качества. В режиме профессионального видео с высококачественной фокусировкой, звуком, экспозицией, освещением, инструментами масштабирования и съемкой со скоростью 120 кадров в секунду вы можете снимать видео, достойное кинотеатра.
Пользователи Note не дадут соврать – стилус S Pen, которым оснащен этот смартфон, очень эргономичен и позволяет сразу же записать все мысли, которые приходят во время вдохновения, обеспечивая еще большую точность касания.