Этой осенью DELFI в сотрудничестве с Samsung предлагает своим читателям возможность выиграть один из трех новых смартфонов Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Все, что требуется сделать – заполнить анкету.

6 октября мы определили первого победителя, который выиграл новый смартфон. Поздравляем Дзинтру З. (номер телефона: ****8619). Для вручения приза мы свяжемся с победителем в индивидуальном порядке в течение двух дней.

Приз был разыгран между всеми участниками, которые с 22 сентября до 5 октября заполнили лотерейную анкету, зарегистрировав новый аккаунт DELFI или обновив данные уже зарегистрированного аккаунта. Следующий розыгрыш будет проведен через две недели – 20 октября, а третий смартфон будет разыгран 3 ноября.

В лотерее может принять участие каждый, кто зарегистрировал аккаунт DELFI сейчас или ранее, и с 22 сентября до 2 ноября заполнил лотерейную анкету, указав свое имя, фамилию, пол и возраст, а также контактную информацию. Участником может стать каждый зарегистрированный пользователь или подписчик DELFI, который заполнил все поля анкеты. С условиями лотереи можно ознакомиться здесь. Полученные данные будут использованы для повышения качества продукта с целью его улучшения для пользователя.

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