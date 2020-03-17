Обращение к предпринимателям, самоуправлениям, государственному сектору и жителям: поддержите профессиональные медиа

От своего лица и лица моих коллег из DELFI я обращаюсь к латвийским предпринимателям, государственному сектору, правительству и самоуправлениям, а также к любому, кто до сих пор предпочитал вкладывать деньги в рекламу на социальных медиа-платформах. Чтобы сохранить журналистику как жизнеспособную структуру и медиа Латвии, которым можно доверять, мы призываем вкладывать эти средства в местные медиа, профессиональность которых жизненно важна для всего общества. Это предложение не навредит и не создаст дополнительных расходов для государственного сектора – наоборот, таким образом можно поддержать экономику Латвии и посодействовать ее скорейшему выздоровлению.

Мы, жители Латвии, всегда были любознательными и интересовались новостями. Общество во все времена доверяло массмедиа, и журналисты всегда, даже в самые сложные дни, были вместе с остальными людьми, всеми силами поддерживали их и рассказывали о важных событиях. Так происходит и сейчас. Только объединившись, мы можем быть сильными и устоять – журналисты не могут обойтись без общества, и наоборот – обществу необходимы профессиональные массмедиа. Свобода и сила слова – не пустой звук.

Поэтому мы призываем каждого жителя Латвии быть вместе с нами, доверять только проверенной информации, читать новости и поддержать нас как медиа, подписавшись на DELFI plus – это покажет, что качественная журналистика важна.

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