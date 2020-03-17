Обращение к предпринимателям, самоуправлениям, государственному сектору и жителям: поддержите профессиональные медиа
КОНСТАНТИН КУЗИКОВ, Председатель правления
АНАТОЛИЙ ГОЛУБОВ, Главный редактор
ИНГУС БЕРЗИНЬШ, Главный редактор
На данный момент правительство Латвии сообщило о том, что собирается поддержать предпринимателей в условиях кризиса. Прозвучало обещание выделить миллиарды евро, чтобы снизить влияние COVID-19 на экономику. Пока что неясно, насколько разрушительным окажется влияние сложившейся чрезвычайной ситуации, но уже понятно, что надвигается масштабный экономический кризис, и поддержка государства многим будет просто необходима, можно сказать – жизненно важна. Еще свежи в памяти последствия кризиса 2008 года, и закономерно, что предприниматели сейчас ведут себя очень осторожно и принимают консервативные решения – снижают затраты и увольняют сотрудников.
Латвийские массмедиа – один из элементов, обеспечивающих демократию и социальную стабильность в стране тем, что предоставляют жителям жизненно важную информацию. Мы тоже не избежали экономического кризиса и потрясений, настигших нас из-за чрезвычайной ситуации с коронавирусом. Рынок рекламы уже сейчас переживает драматическое падение. Заложниками этой ситуации оказались частные медиа, которые не получают государственной поддержки, хотя в большинстве случаев жители обращаются за информацией именно к нам. Это известно нам из статистических данных – в это тяжелое и нестабильное время информацию на портале DELFI искал почти каждый второй взрослый. Это огромный уровень доверия и признания, за что мы вам благодарны. Наши журналисты работают в чрезвычайном режиме 24/7, чтобы обеспечить вас полноценной и проверенной информацией.
Пандемия Covid-19: откуда жители Латвии получают информацию. Источник: Gemius
От своего лица и лица моих коллег из DELFI я обращаюсь к латвийским предпринимателям, государственному сектору, правительству и самоуправлениям, а также к любому, кто до сих пор предпочитал вкладывать деньги в рекламу на социальных медиа-платформах. Чтобы сохранить журналистику как жизнеспособную структуру и медиа Латвии, которым можно доверять, мы призываем вкладывать эти средства в местные медиа, профессиональность которых жизненно важна для всего общества. Это предложение не навредит и не создаст дополнительных расходов для государственного сектора – наоборот, таким образом можно поддержать экономику Латвии и посодействовать ее скорейшему выздоровлению.
Мы, жители Латвии, всегда были любознательными и интересовались новостями. Общество во все времена доверяло массмедиа, и журналисты всегда, даже в самые сложные дни, были вместе с остальными людьми, всеми силами поддерживали их и рассказывали о важных событиях. Так происходит и сейчас. Только объединившись, мы можем быть сильными и устоять – журналисты не могут обойтись без общества, и наоборот – обществу необходимы профессиональные массмедиа. Свобода и сила слова – не пустой звук.
Поэтому мы призываем каждого жителя Латвии быть вместе с нами, доверять только проверенной информации, читать новости и поддержать нас как медиа, подписавшись на DELFI plus – это покажет, что качественная журналистика важна.
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