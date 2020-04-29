Пандемия Covid-19: жители Латвии доверяют информации госструктур, классическим СМИ и порталам

Новостные порталы назвали заслуживающими доверия источниками 25% жителей Латвии. Таким образом, интернет-СМИ доверяют почти столько же жителей страны, как и традиционным медиа (телевидению, радио и прессе, 27%). Больше всего жители доверяют сайтам международных организаций (39%) и информации, предоставляемой государственными службами (53%).

Жители Риги и Латгале доверяют новостным порталам больше, чем традиционным СМИ (30% против 25% и 37% против 24% соответственно), иным образом ситуация сложилась в Видземе (32% против 16% – в пользу традиционных медиа) и Пририжье (31% против 24%).

Традиционным СМИ больше доверяют люди со средним образованием (29%), а показатель доверия к интернет-порталам среди них составил 26%. Респонденты с высшим образованием практически одинаково доверяют как интернет-порталам (25%), так и традиционным медиа (26%).