Пандемия Covid-19: жители Латвии доверяют информации госструктур, классическим СМИ и порталам
Уровень доверия жителей Латвии к новостным порталам так же высок, как и ко всем традиционным медиа, вместе взятым – об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией Kantar TNS. Его целью было определить уровень доверия жителей к различным СМИ во время пандемии Covid-19.
Новостные порталы назвали заслуживающими доверия источниками 25% жителей Латвии. Таким образом, интернет-СМИ доверяют почти столько же жителей страны, как и традиционным медиа (телевидению, радио и прессе, 27%). Больше всего жители доверяют сайтам международных организаций (39%) и информации, предоставляемой государственными службами (53%).
Жители Риги и Латгале доверяют новостным порталам больше, чем традиционным СМИ (30% против 25% и 37% против 24% соответственно), иным образом ситуация сложилась в Видземе (32% против 16% – в пользу традиционных медиа) и Пририжье (31% против 24%).
Традиционным СМИ больше доверяют люди со средним образованием (29%), а показатель доверия к интернет-порталам среди них составил 26%. Респонденты с высшим образованием практически одинаково доверяют как интернет-порталам (25%), так и традиционным медиа (26%).
Судя по результатам опроса, возраст респондентов практически не влияет на их выбор. Наиболее заметная разница – в возрастной группе от 40 до 49 лет: 24% респондентов больше доверяют интернет-порталам, а 28% – традиционным медиа.
Портал DELFI уверенно лидирует среди медиа и других источников информации, предоставляющих информацию о ситуации, сложившейся в Латвии в связи с распространением Covid-19.
В качестве приоритетного источника информации портал DELFI выбирают 23% опрошенных, из которых для 31% латышский язык не является родным – это доказывает, что DELFI доверяет как латышско-, так и русскоговорящая аудитория. По этому показателю DELFI тоже опережает другие латвийские медиа и информационные источники.
Второе место в этой категории разделили LTV1 и TV3 – прежде всего на этих ресурсах информацию черпает одинаковое количество респондентов (9%), а затем следует Facebook (8%) и TVNet (7%).
В общей сложности DELFI в качестве источника информации о распространении Covid-19 выбирают 44% жителей, из которых для 52% латышский язык не является родным. Дома на латышском языке разговаривают 38% респондентов, на другом языке – 53% (LTV1 – 34% и 5%, Facebook – 21% и 33%, TV3 – 28% и 5%, TVNet – 16% и 15%).
Второе место по этому показателю занимает Facebook – 26% (24% респондентов в возрасте от 18 до 29 лет со средним образованием), третье место с 23% – LTV1, четвертое – TV3 (19%), а на пятом месте с 15% находится TVNet.
В топ-5 медиа, заслуживающих наибольшего доверия (в обеих категориях), не попал новостной портал LSM.lv. В качестве приоритетного источника информации его указали 5% респондентов, а в общем выборе медиа он заслужил доверие 13% читателей.
"Радует, что больше всего жители доверяют информации о Covid-19, предоставляемой DELFI. Спасибо нашей команде, которая в последнее время работает в круглосуточном режиме, чтобы своевременно предоставлять жителям информацию о происходящем, а также создают оригинальный контент (интервью и аналитические статьи), чтобы читатели еще лучшие понимали общую ситуацию и принимать правильные решения", – подчеркнул Константин Кузиков.
В рамках исследования были опрошены 800 жителей Латвии в возрасте от 18 до 60 лет, было охвачено 18 СМИ – новостные интернет-порталы, социальные медиа, радио, телевидение и печатная пресса.