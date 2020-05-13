Почему главные новости на DELFI теперь не только о Covid-19

13 мая портал DELFI снимает с первой страницы блок новостей, посвященных пандемии Covid-19. В течение двух месяцев эти новости были первыми материалами, которые видел каждый посетитель DELFI. Почему мы приняли такое решение? Означает ли это, что мы перестаем уделять особое внимание главному событию как минимум этого года? Как вообще портал DELFI будет освещать ситуацию в Латвии и в мире в будущем?

В течение нескольких месяцев мы все жили в ожидании тревожных и пугающих новостей, не чувствуя себя в безопасности. Мы готовились к худшему, надеясь на лучшее. Почти вся редакция работала в самоизоляции, а читатели постоянно были с нами на связи: задавали вопросы, поддерживали, критиковали. Это для нас очень важно, потому что без читателей наша работа потеряла бы всякий смысл.

Конечно, еще ничто не закончилось. Мы продолжим работать в прежнем, очень напряженном режиме: сообщать о новостях, объяснять смысл происходящего в Латвии и в мире, задавать вопросы и искать ответы. Однако пора привыкать к тому, что нам всем придется сосуществовать рядом с Covid-19. И мы хотим попытаться пройти через этот период без лишней паники, с четким пониманием ответственности за свои действия. Не забывая при этом, что вирус – это еще не все, о чем обществу важно знать.

Сейчас, когда вся Латвия переходит из одного формата чрезвычайной ситуации в другой, мы хотели бы рассказать, какими были последние два месяца для редакции DELFI. Сейчас, когда вся Латвия переходит из одного формата чрезвычайной ситуации в другой, мы хотели бы рассказать, какими были последние два месяца для редакции DELFI.

Если коротко – то сложными и напряженными. Все сотрудники редакции – даже те, чья сфера ответственности далека от местных или зарубежных новостей – так или иначе принимали участие в освещении ситуации с Covid-19. Всем пришлось дежурить по вечерам или по выходным, перерабатывать, пропускать выходные или отменять отпуска. Мы следили за динамикой заболеваемости и решениями правительства; за реакцией общества и проблемами отдельных людей; за тем, что происходит с экономикой и так далее.

С 12 марта, когда в Латвии был объявлен режим чрезвычайной ситуации, мы опубликовали около 2000 статей о ситуации в Латвии - как минимум 30 материалов в день были посвящены Covid-19. Речь не только о новостях. В первые недели информации на русском языке было явно недостаточно, так что мы старались максимально быстро готовить и оперативную информацию, и объяснения новых норм и правил. Журналисты реагировали на вопросы читателей, уточняли заявления политиков и специалистов, разъясняли сложные вопросы, разговаривали с экспертами и простыми жителями Латвии...

Все это можно найти здесь.

В студии "DELFI TV с Янисом Домбурсом" на жесткие вопросы отвечали все ключевые действующие лица, от министров до инфекционистов. Мы собирали вопросы читателей, чтобы задать их экспертам, аналитикам и ученым. Для того, чтобы срочная информация быстрее доходила до читателей, мы запустили канал в "Телеграме", и он быстро стал самым читаемым в странах Балтии (7300 подписчиков). Мы вложили время и силы в борьбу с дезинформацией и теориями заговоров – а затем латышская редакция запустила проект Atmaskots.lv, в рамках которого журналисты будут регулярно проверять факты, распространяющиеся в соцсетях. Наш IT-отдел запустил счетчики статистики заболеваемости Covid-19 в Латвии и во всем мире.

А еще все статьи канала DELFI Plus, посвященные коронавирусу, можно было читать бесплатно - потому что критически важная информация должна быть доступна для всех.

Все это не помешало на опубликовать около 300 материалов, доступных подписчикам DELFI plus. На призыв поддержать независимую журналистику и оформить подписку откликнулось множество читателей, и для нас – особенная радость. Если вы еще подписались – это можно сделать здесь (в мае – две недели бесплатно!).

Если у вас есть вопрос, пожелание или тема для статьи – напишите нам по адресу rus.redakcija@delfi.lv. Сегодня более чем когда либо важно, чтобы каждый увидел ситуацию со всех сторон, получил ответы на вопросы и принимал решения на основе проверенной информации.

Спасибо за доверие. Продолжаем работать!