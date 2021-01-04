Гибрид Renault CAPTUR – машина, которая позволяет чувствовать себя хорошо
Не так много автомобилей, которые просто позволяют хорошо себя чувствовать. Renault CAPTUR E-TECH Plug-in Hybrid именно такой – тихий, с продуманным, интуитивно понятным и удобным управлением, оборудованный технологиями, которые обеспечивают комфортную поездку как водителю, так и пассажирам. Идеально подходит для тех, кто ищет выгодное, дружественное для окружающей среды современное решение для будней и для поездок выходного дня.
Продуманные технологические решения позволяют просто сесть в машину и насладиться поездкой. Она не подведет, будь то короткая поездка или длинная, езда по городским или по сельским улицам, в электрическом режиме или на двигателе внутреннего сгорания. CAPTUR позволит забыть о мире снаружи и поможет без проблем отправиться в путешествие или по ежедневным делам.
Renault CAPTUR – это среднего размера внедорожник с непривычно высоким для своего класса уровнем комфорта, однако главное волшебство этого автомобиля скрывается в его технологии. Этот подключаемый гибрид E-TECH незаметно объединяет две технологии – мощный электромотор и комфорт с большим километражем двигателя внутреннего сгорания. Гибридная технология позволяет двигателю автомобиля работать в 15 различных комбинациях. К тому же, все это происходит незаметно, без участия пользователя. Конечно, водитель может выбрать особые режимы езды, например, PURE, который позволит ехать, используя только электромотор, или SPORT, который задействует все моторы, чтобы обеспечить максимальную динамику и радость езды.
Для повседневных дел в городе и выходных в деревне
Для повседневных дел в городе и выходных в деревне
В технологии E-TECH используются три мотора. Во-первых, это двигатель внутреннего сгорания 1,6 л, который специально оптимизирован под работу в гибридном режиме – он обеспечивает по возможности меньше выхлопов и максимальную эффективность. К нему добавлен электромотор, который служит в качестве стартера, чтобы незаметно завести мотор внутреннего сгорания и регенерировать энергию, снижая скорость. Третий – это приводной электродвигатель, который обеспечивает максимальную динамику и режим езды без выхлопов.
Существенное преимущество подзаряжаемого гибрида – это возможность объединить электрический режим с двигателем внутреннего сгорания. Среднестатистический водитель не проезжает 50 км в день, а это значит, что для повседневной езды CAPTUR E-TECH можно использовать только в электрическом режиме. Это позволяет наслаждаться тишиной, динамикой и полностью убрать выброс CO2. На работу, в магазин и по другим делам можно ездить комфортно и в том режиме, который бережет окружающую среду. Чтобы полностью зарядить автомобиль, хватает зарядки от 3 до 5 часов, к тому же его можно подключить к домашней электросети. То есть по крайней мере по рабочим дням автомобиль можно использовать только в электрическом режиме.
Если вам нужно будет отправиться в более дальнее путешествие, то с этой задачей справится двигатель внутреннего сгорания. Подключаемый гибрид действительно объединил в себе лучшее от обеих технологий – чистую среду по будням и максимальный пробег по выходным. Кроме этого, огромный опыт группы Renault позволил в этом авто объединить высокие технологии и доступную цену, комфортное использование и езду.
Удобная поездка для водителя и пассажиров
Удобная поездка для водителя и пассажиров
CAPTUR оснащен всеми технологиями, которые помогают водителю и пассажирам насладиться поездкой. Автомобиль несомненно обеспечивает великолепную активную и пассивную безопасность. Автомобиль не позволит случайно выехать за пределы полосы, а также обеспечит автоматическое торможение в чрезвычайной ситуации. Для перемены режимов езды, конфигурации автомобиля и других информационно-развлекательных функций есть сенсорный экран с диагональю 10 дюймов, который обеспечивает удобное управление. Яркий и мультифункциональный дисплей находится на приборной панели. На него можно выводить желаемую информацию, к тому же он меняется в зависимости от выбранного режима, подсвечивая самую важную информацию в любой ситуации.
Говоря о разных ситуациях – CAPTUR прекрасно чувствует себя на латвийских дорогах, а также на бездорожье. Он твердый, но не жесткий. Автомобиль обеспечивает комфортный предсказуемый ход и точное управление. Это нетипично для данного типа авто, но он обеспечивает великолепную динамику в режиме SPORT, потому что объединяет мощности электромотора и мотора внутреннего сгорания для молниеносного ускорения. Несмотря на то, что это не полноприводный автомобиль, он обеспечивает надежную проходимость на бездорожье.
Особенные черты CAPTUR E-TECH:
- режим без выхлопов при использовании электрического
- динамика и комфорт хода;
- современные технологии безопасности;
- совместимость со смартфонами Android и Apple CarPlay;
- комфорт и эргономика;
- широкие возможности электромотора и мотора внутреннего сгорания.
Цена от 29 900 евро