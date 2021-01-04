Гибрид Renault CAPTUR – машина, которая позволяет чувствовать себя хорошо

Продуманные технологические решения позволяют просто сесть в машину и насладиться поездкой. Она не подведет, будь то короткая поездка или длинная, езда по городским или по сельским улицам, в электрическом режиме или на двигателе внутреннего сгорания. CAPTUR позволит забыть о мире снаружи и поможет без проблем отправиться в путешествие или по ежедневным делам.

Renault CAPTUR – это среднего размера внедорожник с непривычно высоким для своего класса уровнем комфорта, однако главное волшебство этого автомобиля скрывается в его технологии. Этот подключаемый гибрид E-TECH незаметно объединяет две технологии – мощный электромотор и комфорт с большим километражем двигателя внутреннего сгорания. Гибридная технология позволяет двигателю автомобиля работать в 15 различных комбинациях. К тому же, все это происходит незаметно, без участия пользователя. Конечно, водитель может выбрать особые режимы езды, например, PURE, который позволит ехать, используя только электромотор, или SPORT, который задействует все моторы, чтобы обеспечить максимальную динамику и радость езды.