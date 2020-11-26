Опасность фейковых новостей: люди, не защищенные против дезинформации, рискуют оторваться от реальности

Пандемия обнажила самые разные проблемы – в том числе и открывшийся в социальных сетях ящик Пандоры с фальшивыми новостями. Мир динамичной и легко доступной информации служит прекрасной средой для распространения фейка.



«Истина – мудра, потому и медленна, обдуманна, и на этом пространстве ложь всегда будет на шаг впереди. Единственный способ этого избежать – тренировать правду, и она обязана если не опережать ложь, то хотя бы доходить до людей в более творческой форме.

На службе у фейка состоят самые разные техники, которые с каждым днем совершенствуются. Например, когда приходится взвешивать – я и остальные или я против остальных, противостояние создается там, где его быть в принципе не должно. Если в этой игре поднимаются особенно наболевшие темы, возникает риск, что альтернативная реальность начнет проявляться в крайне конкретных решениях, способных причинить в реальной жизни немало вреда. Именно такую ситуацию мы, например, наблюдаем в случае с активным движением против прививок», – отмечает А. Мейдуте.

Несложно заметить, что большинство фальшивых новостей являются универсальными. Как правило, перед тем, как распространиться в Литве, фейк долетает сюда с других материков, выдергивается из других контекстов, где тоже наделал немало бед.

«Для многих не секрет, что нынешний кризис в сфере здоровья стал и информационным кризисом – увеличился поток фальшивых новостей, связанных с пандемией, мерами, которые применяются в целях предотвращения распространения болезни.

Например, именно тогда, когда создатели вакцины от нового коронавируса приближаются к финишной прямой в ее разработке, мы можем наблюдать, как активизируются противники прививок. Вопросы, связанные со здоровьем, всегда довольно болезненны, человек более восприимчив к ним, настроен более эмоционально, легче поддается влиянию извне, и ответы на вопросы здоровья зачастую ложатся на плечи экспертов в этой области.

Нередкий потребитель информации очень мало знает о своем собственном здоровье, поэтому ложные пророки могут оказывать молниеносное воздействие – менять убеждения, формировать вредоносные модели поведения. В конце концов все это ведет к самодеструкции или, что еще хуже, человек, уверовавший в фейк, сам начинает его распространять», – призывает к более критичному взгляду на доходящую до нас информацию редактор Детектора лжи DELFI.lt.