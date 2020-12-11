Пять теорий заговора на тему Covid-19, в которые мир до сих пор верит

Теории заговора по поводу связи 5G начали распространяться гораздо раньше, чем мир поразил коронавирусный кризис. Объявлялось, что эта связь повреждает мозг, и с ее помощью можно манипулировать мышлением людей; звучали другие невообразимые теории. Именно поэтому с началом пандемии Covid-19 для заговорщиков не составило труда продолжить распространять дезинформацию об этой связи – якобы она, как и вирус, «родом» из Китая, и стала широко использоваться именно на фоне пандемии.

Тем не менее, эту конспирационную теорию не так уж сложно опровергнуть: вирусы биологически не способны распространяться в электромагнитном спектре. Последний образуется волнами/фотонами, а вирусы представляют собой биологические частицы, состоящие из белков и нуклеокислот. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также подчеркивает, что вирусы не могут распространяться в сетях мобильной связи, а случаи COVID-19 фиксируются во всем мире, даже в тех странах, которые не используют связь 5G.

Увы, эти очевидные факты не останавливают разных именующих себя активистами, а также поверивших им людей от распространения ложной информации. Невероятно, но следствием этого стали поджоги вышек сотовой связи 5G в Соединенном Королевстве.