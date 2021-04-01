До середины 19-го века Рига была крепостью. В огражденный мощными земляными валами город можно было попасть через одни из трех ворот, которые на ночь закрывались.
Постепенно город стал расти и "открываться", и сменявшие друг друга архитекторы получили простор для фантазии. Впрочем, в те времена, как и в наши дни, планирование не всегда было последовательным: зачастую новый городской планировщик полностью менял планы предшественника. И все же сильнее всего планы градостроителей нарушали войны, а также политические и экономические неурядицы.
"Любые строительные планы по ходу дела неизбежно терпят трансформации. Этот был одним из самых красивых и реализованных, — уверен Янис Крастиньш. — Рига стала пионером в реализации масштабного плана застройки с бульварным полукольцом в едином архитектурном ключе. Знаменитое Венское кольцо появилось двумя годами позже. Когда я об этом рассказываю на конференциях, мне поначалу не верят".
"Это была попытка придать цивилизованную форму тому, что там физически уже существовало, — поясняет Крастиньш. — Во времена крепостных бастионов на берегу Даугавы располагался главный порт города (тогда Андрейосту еще не построили). Все корабли подходили к сегодняшней набережной 11 ноября в Старой Риге, и там до 1930-х годов кипел жизнью Центральный городской рынок. Со всеми его нюансами — крикливыми торговцами, бродягами, крысами, нечистотами и ароматами…" Но смета к детально проработанному проекту Фелско и Дице была настолько внушительна, что, несмотря на утверждение плана "высочайшим соизволением" императора, его тут же урезали.
Идею Фелско о «зеленых коридорах» нынешнее руководство города активно поддерживает. Благодаря новым европейским регулам, 160-летний план Риги имеет возможность снова заиграть всеми оттенками зеленого.
В 1910 году родилась идея строительства Третьего Рижского городского театра — латышского. Ему предназначалось место в конце бульвара Аспазияс, на перекрестке с улицей 13-го января — примерно между современным Stockmann, зданием Управления полиции и «Метрополем». На здания в стиле югенд, размерами больше Оперы, должны были любоваться все, кто прогуливался по бульвару Аспазии. Но этот план похоронила Первая мировая война. В 1920-х на том месте был построен Рижский автовокзал — два невысоких деревянных здания и павильон с кассами простояли на своем месте до 1960 года, пока главную остановку автобусов не перенесли за железнодорожную насыпь.
Позже, в 1930-х годах в рамках политики озеленения было принято постановление, что все сады должны стать открытыми для публики - стрелки его частично подарили, частично продали городу. В советское время на месте здания Общества стрелков построили Дом политпросвещения, который потом стал Домом конгрессов (нынешний мэр Риги Мартиньш Стакис и маэстро Раймонд Паулс именно там видят место для большого концертного зала).
Именно этой тенденции времен Карлиса Улманиса мы обязаны появлению несоразмерно большой Домской площади. Раньше она была довольно плотно застроена. "Но в то время все так радовались, что прозвали лидера Намплесисом".
Не прошла в итоге и идея архитектора Шталбергса — сделать вокруг Памятника свободы разделяющее округлое ограждение, по принципу римского форума. По периметру предполагалось расставить трибуны для зрителей. "Слава богу, что этот план не реализовался, — считает Крастиньш. — Нет ничего лучше свободного пространства вокруг Памятника Свободы, который сам по себе выдающийся".
"На самой площади хотели построить эстраду для Праздников песни и спортивные сооружения, в том числе стадион, — рассказывает Крастиньш. — Один праздник песни на площади Узварас даже успели провести, смонтировав временную эстраду. А после войны до 1960-х годов на площади проходили большевистские демонстрации на 1 мая и 7 ноября. Позже все переместилось на набережную 11 ноября".
Еще один амбициозный, но нереализованный проект - Дом студентов. Его планировали возвести в конце бульвара Кронвалда (рядом с улицей Экспорта) — в скверике, напротив сегодняшнего Анатомикума, где сегодня делают кольцо 11-й и 7-й трамваи.
Были у Рижских властей и грандиозные планы на строительство метро. «Технически это было бы одно из возможных транспортных решений, — считает Крастиньш. — Метро есть во многих городах, где число жителей превышает миллион, а Рига в тот момент почти достигла этого рубежа — больше 950 тысяч. Впрочем, линии метро есть и в совсем небольших городах Европы: в Пальма-де-Мальорке меньше 200 тысяч жителей, в Лилле — немногим больше, но там другой экономический фон. Была бы у нас экономика Нидерландов — не было бы вопросов. Наземный транспорт не очень удобен.
Да, сейчас 1-й трамвай идет через весь город, но раньше ситуация была катастрофическая — одни пересадки. В советское же время у Латвии главным аргументом против метро стали не дороговизна или «трудный грунт» (в Ленинграде точно не легче). Такая масштабная стройка привела бы к огромному притоку иммигрантов. И это вызвало протест в обществе".
"Глава Департамента развития Андерсоне или руководитель транспортного комитета Пулкс в восторге от своих идей! — возмущается архитектор. — Они ссылаются на Амстердам и другие европейские города. Но почему они не видят, что там под всеми заливами идет автотранспорт, а у нас Марупите — непреодолимый барьер для туннеля Rail Baltica! Нельзя просто взять и запретить автомашины, да еще и не доделать те же велодорожки. Едут велосипедисты до Авоту, а потом куда? Приехали? По-моему, Дума проводит эксперимент за счет жителей и против жителей".
Среди нереализованных в новые времена крупных рижских градостроительных проектов оказались административное здание Рижской думы в Торнякалнсе, противоречивый маршрут "кладбищенского" трамвая Skanstes, легкоатлетический манеж в Зиепниеккалнсе, футбольный стадион на улице Кр. Барона. В туманную перспективу ушел и план развития Северного транспортного коридора. В новом городском видении до сих пор так и не нашлось места для большого концертного зала… Хотя, понятно, что и новый План развития Риги не обязательно дойдет до будущего в неизменном виде.