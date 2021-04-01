Несмотря на то, что личных автомобилей в советское время у рижан было немного, уже в 70-х годах в городе провели конкурс по организации транспорта. В частности, было предложение пустить большую часть транспорта на разных уровнях под землю - под улицами Дзирнаву и Тербатас.



Были у Рижских властей и грандиозные планы на строительство метро. «Технически это было бы одно из возможных транспортных решений, — считает Крастиньш. — Метро есть во многих городах, где число жителей превышает миллион, а Рига в тот момент почти достигла этого рубежа — больше 950 тысяч. Впрочем, линии метро есть и в совсем небольших городах Европы: в Пальма-де-Мальорке меньше 200 тысяч жителей, в Лилле — немногим больше, но там другой экономический фон. Была бы у нас экономика Нидерландов — не было бы вопросов. Наземный транспорт не очень удобен.



Да, сейчас 1-й трамвай идет через весь город, но раньше ситуация была катастрофическая — одни пересадки. В советское же время у Латвии главным аргументом против метро стали не дороговизна или «трудный грунт» (в Ленинграде точно не легче). Такая масштабная стройка привела бы к огромному притоку иммигрантов. И это вызвало протест в обществе".

