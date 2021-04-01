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Кто и как планирует будущее Риги
Где нам стоит дом построить
Кристина Худенко
Журналист
Александра Полещук
журналист
После реконструкции улицы Бруниниеку, между Чака и Авоту осталось два парковочных места. Было — 58. Возмущенные жители, для которых парковка была важнее, чем велодорожка, начали сбор подписей на платформе Manabalss.lv. Многие о новом плане узнали лишь тогда, когда из тротуаров выкорчевали парковочные автоматы. Подобные истории могуть рассказать большинство рижан. Реально ли менять город по-другому: с учетом мнения его жителей? Или всем не угодишь, а недовольные будут всегда?
Рига до сих пор живет по Территориальному плану 2006-2018 годов и Программе развития до 2020 года. Их автоматически продлевали, но в целом Дума под руководством Нила Ушакова с видами на будущее не спешила. Активные рижане требовали перемен, ведь ситуация с "жирного" 2006 года существенно поменялась, пройдя через жернова двух мощных кризисов.
Кто и как планирует будущее Риги?
Новая Дума бодро взялась за дело - вот-вот утвердят новые планы развития до 2030 года. Проблем накопилось — невпроворот: жители уезжают, оставшиеся стареют и все больше нуждаются в социальной поддержке, молодежи негде и не на что жить, инфраструктура дорожает, воздух портится, машины ставить негде, дома разваливаются, землевладельцы свирепствуют, денег на все и всех не хватает…

Главная кузница будущего Риги находится в Департаменте развития Рижской думы — здесь составляют основные документы, по которым будет меняться столица: Стратегию и Программу развития города, Территориальный и локальные планы.

Инесе Сирма
Глава Управления развития городской среды трудится в Департаменте развития четверть века — с его основания. Под ее руководством создавался современный облик Межапарка, а сейчас идет работа над локальной планировкой Rail Balticа.

Гунтарс Рускулс
Руководитель Управления стратегического планирования. 24 года занимается развитием Риги
Процесс этот непрерывный, а большинство сотрудников департамента не меняются десятилетиями. Впрочем, влияние новых политических «метл» никто не отменял: в конечном счете, все документы утверждать новым депутатам. И отвечать перед рижанами тоже им.

Руководитель Управления стратегического планирования географ Гунтарс Рускулс в Департамент развития пришел 24 года назад. Последние 10 лет он в ответе за долгосрочную стратегию и программы развития Риги. В его команду входят социологи, инженеры, транспортники, специалисты по среде, экономисты и другие эксперты.
"Есть города, где думают на 15-20 лет вперед, но в Латвии долгосрочной культуры планирования нет, — считает социоантрополог и урбанист Виестурс Целминьш. — С одной стороны годами не решаются насущные вопросы. Когда в центре будет чистый воздух? Когда жилые массивы избавятся от потока грузового транспорта? Когда молодые семьи получат недорогое жилье? Когда поездка на Юглу вместо тряски на 40-м автобусе превратится в комфортное путешествие на современном поезде, который ходит не раз в два часа?"

"С другой стороны, — продолжает Целминьш. — Каждый новый политик смотрит на проблемы города сквозь призму четырех лет своей власти: сможет ли он к концу срока «показать товар лицом» для новой избирательной кампании? Спортплощадка или ремонт школы — это сразу видно, это — мэр-молодец. Долгосрочные проекты требуют десятилетия кропотливого и не сразу заметного труда. Например, стратегия превращения Риги в дружественный пешеходам и велосипедистам город была разработана в 2014 году. Но за шесть лет — никакого прогресса. И рижанин думает: зачем мне жить в загазованном центре, где во двор ребенка не выпустить, при этом плата за отопление зашкаливает? Переберусь-ка я в тихое и зеленое место под Ригу".
Нарисуют — будем жить?
Силуэт Риги похож на развевающуюся юбку танцовщицы с элегантно вытянутой вперед ножкой.
Сегодняшний процесс планирования Риги — это не взмах волшебной палочки талантливого Маэстро архитектуры в чистом поле. Как бы кому не хотелось «до основанья, а затем», но конструкция города, похожая на развевающуюся юбку танцовщицы с элегантно вытянутой вперед ножкой (Румбула-Дарзини), со шпилями Старого города, наследием ар-нуво и ветшающими послевоенными советскими коробками, задана давно и не нами.

Современным урбанистам приходится заполнять пробелы, исправлять недостатки, актуализировать транспортные реалии и активно штриховать все зеленым фоном в духе новых европейских эко-веяний. И все это в строгом соответствии с множеством нормативных актов и регламентов, обусловленных законами и установками Кабинета министров, строгим надзором за историческим центром от UNESCO и, конечно, насущными надобностями самих рижан. Чтобы утвердить стратегии и программы развития до 2030 года, в Рижской думе создана рабочая группа, куда вошли и представители негосударственных организаций — общества урбанистов и активистов из разных микрорайонов Риги.
Сегодня Рига живет одной ногой в прошлом — по Территориальному плану 2006-2018 и Программе развития до 2020 года. Их автоматически продлевали, но в целом дума под руководством Нила Ушакова с видами на будущее не спешила. Тем временем Департамент развития тонул в письмах рижан, групп активистов и предпринимателей, которые требовали перемен. Ведь ситуация в стране и столице и нужды рижан с последнего "жирного" 2006 года существенно поменялась, пройдя через жернова двух мощных кризисов. Закон требовал на все послания отвечать письменно. Чиновники были при работе, но общее дело встало.
10 проблем, которые придется решать Риге
На основе "Стратегии развития Риги" (подготовлена Рижской думой)
1
Численность населения
Жителей становится меньше (за счет Рижского региона и эмиграции).
2
Инфраструктура
Жителей меньше - платить за инфраструктуру придется больше.
3
Старение
Среди оставшихся все больше пенсионеров, которые требуют социальной поддержки и задают в политике свою повестку дня
4
Конкуренция
Бизнес выбирает Таллин или Вильнюс, а не Ригу: налоги непредсказуемы, помощь от города недостаточна.
5
Здания
Недвижимость деградирует, а у советских построек подходят к концу сроки эксплуатации.
6
Недоступность жилья
Множество пустых квартир - при этом не хватает недорогого и качественного жилья. Рынок аренды стагнирует.
7
Качество воздуха
Пробки на дорогах растут, грузовой транспорт не идет в объезд, общественный - не пользуется спросом и дорожает.
8
Проблемы с собственностью
Привести в порядок территории вокруг домов Риге не позволяет неразбериха с землевладельцами, каждый из которых тянет "одеяло" на себя,
9
Будет ли Рига "зеленой"?
Евросоюз активно требует "зеленеть" по плану. Это непросто и недешево.
10
Где брать деньги?
Как минимум десять лет у Риги не было инвестиционного и инновационного плана. Где брать деньги?
Чтобы утвердить стратегии и программы развития до 2030 года, в Рижской думе создана рабочая группа, куда вошли и представители негосударственных организаций — общества урбанистов и активистов из разных микрорайонов Риги.
Медлить нельзя: Европа требует, чтобы именно к 2030 году выбросы углекислого газа снизились на 55%. К 2050 году нужно выполнить обязательства Парижской конвенции — обеспечить полную климат-нейтральность. Бездействие чревато многомиллионными штрафами.
Зато "зеленый" курс открывает доступ к сотням миллионов евро в виде грантов и дешевых кредитов от европейских структурных фондов. Так что, как бы отчаянно автомобилисты ни сражались за место на рижских улицах, их бой был проигран еще при вступлении Латвии в ЕС. К решительным мерам городские власти подстегивает и резкий отток налогоплательщиков в сторону зеленых предместий Риги.
From zero to hero
Как рижан (не) приобщают к строительству города?
Департамент развития Риги утверждает, что жители города уже вовлечены в процесс планирования города. К примеру, при составлении Стратегии развития Риги-2030 и Программы развития-2020 прошли встречи с представителями 58 микрорайонов. Власти получили от рижан 574 предложения по улучшению качества городской среды, пересмотру развития отдельных территорий, новых проектов и исправления старых недочетов. 277 предложений были полностью или частично учтены, 297 по разным причинам не приняты во внимание. Присылать свои вопросы и предложения по развитию Риги можно и сегодня на адрес sabiedriba@riga.lv.

Цифры звучат убедительно, но на самом деле разобраться, как будет развиваться столица в целом и конкретные районы в частности, простому смертному довольно трудно. Как правило, рижане начинают "махать кулаками" уже после "драки" — когда очередному плану или проекту дан ход. Ситуацию, по словам Инесе Сирмы, может изменить удобная интернет-платформа городских проектов, но пока под нее не хватает финансирования.
"Если хочешь участвовать в обсуждениях судьбы своего района и города, то лучший совет — вступай в общество своего микрорайона (apkaimes biedrība). А если оно тебе не нравится — создавай свое", — советует известный городской планировщик, руководитель компании планировщиков городов Grupa 93 Нейл Балгалис. Фото: Марис Морканс.
Сегодня таких активистов городского планирования — пара сотен человек. Они спасают деревья, переносят железнодорожные пути, протестуют против уничтожения парка Марса. Их привлекают к составлению бюджета Риги, голосованию за разные проекты, с ними обсуждают планирование территорий… "Будь с ними, и ты будешь везде на шаг впереди!" - утверждает Балгалис.

Ежегодно Нейл устраивает градостроительный хакатон Madcity, выступать на который приглашают мировые светила урбанистики. Обсуждают и насущные проблемы Риги — ищут место под концертный зал, "прокладывают" велодорожки, развивают тему экологии… Главное событие — мозговой штурм, участники которого предлагают свое видение будущего одного из районов Риги. Самые сильные предложения отправляют в Департамент развития Риги. "Активных рижан с каждым годом становится все больше. Но большинство людей пассивно, — признает Нейл. — Пока гром не грянет, наши мужики не перекрестятся".

По мнению Балгалиса, городскому планированию не хватает предсказуемости: «Элементарно. Взяли бы за правило раз в неделю рассылать рижанам мейл с новостями города и района - сообщали, что весной начинется такие-то ремонт и стройка, а летом приглашают обсудить новую остановку… А у нас принят бюджет, напланировали, каждый департамент за что-то отвечает, выпускает кучу документов, в которых без ста граммов не разберешься. Нет простой платформы, из которой каждый житель поймет, что его ждет в ближайшем и дальнем будущем. Идеальной была бы интерактивная карта: жмешь на кнопку — видишь все планы. Похожую создали для Rail Baltica — у нее было больше полумиллиона просмотров. Но, откровенно говоря, самоуправления боятся такой ясности. А вдруг они заявят, но не сделают? Потом их же и будут обвинять".

Балгалис говорит, что при Ниле Ушакове в начале каждого года проводился детализированный бомест настроений рижан - что их заботит. "Дума присматривались к этим данным, если народ недоволен — сдавали назад, но никаких особых дискуссий и обсуждений своих действий Ушаков не допускал. Все было построено на сильном пиаре и жесткой вертикали личности, — утверждает Нейл. - У горизонтали, когда с народом советуются на разных уровнях, тоже немало проблем: шумят со всех сторон, не поймешь, кто в лесу главный. Но это гражданское общество. В идеале, чтобы тысячи активистов шли к пассивным гражданам (например, на собрания Товариществ жильцов) и рассказывали о планах, а там уже жители решали судьбу своих территорий".
"Прагматичный подход к общественному мнению, может, не очень сексуален (это же не цепями к деревьям приковываться) и довольно хлопотен, но крайне важен. Иначе все сходит на культуру протестов. Власти объявляют: строим Lidl в Агенскалнсе — о-хо-хо, все против, хотим по-старому, собираем подписи. Ничто лучше не объединяет, чем общий враг... На этом пока и стоят общества активистов", — уверен Балгалис.
Проблема
Рижан все меньше. Рижане все старше
В качестве примеров хорошего управления в Латвии Балгалис приводит примеры Валмиеры и Лиепаи. В первой регулярно опрашивают горожан о конкретных проектах, а во второй даже предлагают оценивать работу местных политиков: "В итоге слова 'Я лиепайчанин!' и 'Я валмиерец!' звучат не менее гордо, чем 'Я житель Нью-Йорка!'. Балгалис предлагает Риге обратить внимание на практику некоторых западных мегаполисов. "Там делают Форум жителей. Случайным образом выбирают 150 горожан, которые отражают состав жителей (русские, латыши, предприниматели, бездомные и др.) — садятся на несколько дней и думают, как бы они решали разные проблемы. Этот труд оплачивается. Очень интересно!".

"Невключенные в жизнь города люди — это огромный ресурс, — уверен Нейл. — Если моя мама, твоя мама и другие мамы поставят на подоконник или во дворе цветочный горшок, а мэр поблагодарит их за это, мы сделаем улицу Чака зеленой за неделю. Мы так не привыкли, но это отличный вызов. Только так мы пойдем вперед, сплотив людей, пробудим гордость за свой город — ее не добиться марафоном по набережной раз в год. По маленькому делу в день — и все пошло-пошло. Сразу from zero hero не получится".
Как в мире решают судьбы городов?
Мировой опыт знает разные способы включения жителей в планировку с учетом потребностей разных групп. Обзор интересных практик от исследователей центра Providus.
Таллин
Через бесплатную мобильную аппликацию АvaLinn жители отдельных районов и всего города могут отправить свои идеи по улучшению городской среды и высказать мнение об инициативах — поддержать или отвергнуть их. Муниципалитет оценивает полученные данные и учитывает, по возможности. «AvaLinn» содержит обзор запланированных и существующих детальных планировок в формате интерактивной карты – пользователи могут ознакомиться с каждым планом в общем регистре.
Карлсруэ
К планированию инфраструктуры для велосипедов и электротранспорта горожан привлекали так: собирали идеи в соцсетях и приглашали на обсуждение в непринужденной обстановке по модели "Мирового кафе". С участием планировщиков, чиновников, специалистов и исследователей. После встречи желающих просили остаться и принять участуе в составлении карты удобной велоинфраструктуры, а также указать предпочтительные точки для зарядки электротранспорта.
Берлин
Оценить развитие германской столицы жители могли с помощью трехцветных наклеек и карты Берлина: какие районы и территории города надо защищать (зеленые наклейки), улучшать (синие наклейки) или определенно не поддерживать (красные наклейки).

Кроме того, жители выражали идеи по развитию города. Карту можно было заполнить онлайн и на месте.
Хельсинки
Для удобства пешеходов муниципальные планировщики вместе с компанией Maptionnaire составили список вопросов о ежедневном пешем маршруте жителей и улучшениях городской среды, которые горожане хотели бы видеть. В обследовании использовали информационную карту территорий, где пешеходные дорожки уже восстановлены или планируются к восстановлению.
Главная проблема любого города — это когда люди не хотят в нем жить. Проведенное Институтом экономики Латвийской Академии исследование перспектив демографии страны и столицы пришло к неутешительным выводам. Заявленная в 2010 году стратегическая цель Латвии, чтобы к 2030 году население превысило два миллиона человек, похоже невыполнима. Демографическая кривая упрямо смотрит вниз.

Если тенденции рождаемости, смертности и миграции последних лет сохранятся, то к 2050 году население Латвии уменьшится на четверть — с 1,92 млн человек до 1,45 млн.
Население Риги
Прогнозы Института экономики Латвийской Академии наук с учетом сегодняшних тенденций.
630 000
2020
600 000
2030
544 000
2050
За 30 лет число рижан может сократиться почти на 90 тысяч человек — это 14%. Население Рижского региона с 371 тысяч человек убавится до 367 тысяч — это всего 1%. Возможно, потерь и вовсе не будет: пандемия уничтожила офлайновую культурную повестку — "свой дом" стал цениться выше, чем плотное сожительство.
Пессимистичный сценарий исследования предусматривает, что в Риге существенно вырастет процент жителей возраста 65+. Это давление на социальный бюджет, снижение числа налогоплательщиков и "повестка пенсионеров" на выборах. Политикам придется все больше брать в расчет пожилых людей, чтобы быть переизбранными.

Впрочем, "старение" Риги не так ярко выражено, как в Рижском регионе и остальной Латвии. Исследователи отмечают, что вырастающее в домах под Ригой молодое поколение не хочет жить там же, где родители. Как только финансовая ситуация позволяет, они перебираются в Ригу, а если с деньгами не очень — уезжают за границу — учиться и работать там, где минимальная оплата труда позволяет выживать.

Нарастить число рижан можно и за счет открытости — иностранных студентов латвийских вузов и изменения числа гастарбайтеров. Не исключено, что в результате перемен глобальной миграции (например, из-за смены климата) Латвия станет объективно более привлекательной для жизни страной.
Мировые истории успеха, которые реальны в Риге
Реально ли изменить город в короткий срок? Да! Перед вами — несколько примеров
-Гданьск -
Муниципалитет как государство
Как и Рига, польский Гданьск стоит на берегу моря, а через город протекает река. Проблемы в анамнезе тоже схожие: нужна интеграция излишне расширенной городской структуры, организация открытого публичного пространства в Старом городе и соединение его с зелеными зонами на прилегающих территориях.

Последние 10 лет в городе проводят масштабный проект «внутреннего расширения», чтобы заполнить существующие свободные пространства центра зелеными зонами и зданиями, дав импульс развитию деградирующих территорий. Возрождению Гданьска способствует то, что госполитика позволяет муниципалитетам самим принимать законы, контролировать и реализовывать общественные проекты.


-Прага-
Наводнение помогло
В 2002 году Прага пострадала от сильнейших в истории города наводнений, которые причинили городу огромные разрушения. Однако разгул стихии в итоге положительно повлиял на развитие города, дав импульс принятию новых законов и постановлений о поймах рек, а также немедленному началу восстановительных работ в пострадавших от наводнения и прибрежных районах. Пострадавшие территории были отремонтированы, что помогло динамичному развитию новых районов.
-Лейпциг-
Новая иерархия
План восстановления гороской среды самого большого города земли Саксония в ФРГ содержит три основные цели: сохранение архитектурного наследия, расширение зеленых и открытых пространств, создание «иерархии центра». Новый юридический инструмент позволял городу заключать с владельцами неиспользуемых земельных участков договор о временном использовании их собственности для создания общественных территорий, парков, зеленых пространств. Это позволило заключить более 130 договоров, расширивших площадь открытых для общественности пространств на 17 гектаров. Риге такой вариант очень бы подошел.


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Что еще почитать про урбанистику: smartcitiesdive.com, futuresplatform.com, bdcnetwork.com, blog.euromonitor.com, urban.jrc.ec.europa.eu, oecd-ilibrary.org
Над проектом работали: Кристина Худенко, Александра Полещук (текст), Марис Морканс (фото), Наталья Шиндикова (дизайн), Анатолий Голубов (редактор).

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