В качестве примеров хорошего управления в Латвии Балгалис приводит примеры Валмиеры и Лиепаи. В первой регулярно опрашивают горожан о конкретных проектах, а во второй даже предлагают оценивать работу местных политиков: "В итоге слова 'Я лиепайчанин!' и 'Я валмиерец!' звучат не менее гордо, чем 'Я житель Нью-Йорка!'. Балгалис предлагает Риге обратить внимание на практику некоторых западных мегаполисов. "Там делают Форум жителей. Случайным образом выбирают 150 горожан, которые отражают состав жителей (русские, латыши, предприниматели, бездомные и др.) — садятся на несколько дней и думают, как бы они решали разные проблемы. Этот труд оплачивается. Очень интересно!".



"Невключенные в жизнь города люди — это огромный ресурс, — уверен Нейл. — Если моя мама, твоя мама и другие мамы поставят на подоконник или во дворе цветочный горшок, а мэр поблагодарит их за это, мы сделаем улицу Чака зеленой за неделю. Мы так не привыкли, но это отличный вызов. Только так мы пойдем вперед, сплотив людей, пробудим гордость за свой город — ее не добиться марафоном по набережной раз в год. По маленькому делу в день — и все пошло-пошло. Сразу from zero hero не получится".

