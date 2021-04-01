Главная кузница будущего Риги находится в Департаменте развития Рижской думы — здесь составляют основные документы, по которым будет меняться столица: Стратегию и Программу развития города, Территориальный и локальные планы.
Руководитель Управления стратегического планирования географ Гунтарс Рускулс в Департамент развития пришел 24 года назад. Последние 10 лет он в ответе за долгосрочную стратегию и программы развития Риги. В его команду входят социологи, инженеры, транспортники, специалисты по среде, экономисты и другие эксперты.
"С другой стороны, — продолжает Целминьш. — Каждый новый политик смотрит на проблемы города сквозь призму четырех лет своей власти: сможет ли он к концу срока «показать товар лицом» для новой избирательной кампании? Спортплощадка или ремонт школы — это сразу видно, это — мэр-молодец. Долгосрочные проекты требуют десятилетия кропотливого и не сразу заметного труда. Например, стратегия превращения Риги в дружественный пешеходам и велосипедистам город была разработана в 2014 году. Но за шесть лет — никакого прогресса. И рижанин думает: зачем мне жить в загазованном центре, где во двор ребенка не выпустить, при этом плата за отопление зашкаливает? Переберусь-ка я в тихое и зеленое место под Ригу".
Современным урбанистам приходится заполнять пробелы, исправлять недостатки, актуализировать транспортные реалии и активно штриховать все зеленым фоном в духе новых европейских эко-веяний. И все это в строгом соответствии с множеством нормативных актов и регламентов, обусловленных законами и установками Кабинета министров, строгим надзором за историческим центром от UNESCO и, конечно, насущными надобностями самих рижан. Чтобы утвердить стратегии и программы развития до 2030 года, в Рижской думе создана рабочая группа, куда вошли и представители негосударственных организаций — общества урбанистов и активистов из разных микрорайонов Риги.
Цифры звучат убедительно, но на самом деле разобраться, как будет развиваться столица в целом и конкретные районы в частности, простому смертному довольно трудно. Как правило, рижане начинают "махать кулаками" уже после "драки" — когда очередному плану или проекту дан ход. Ситуацию, по словам Инесе Сирмы, может изменить удобная интернет-платформа городских проектов, но пока под нее не хватает финансирования.
Ежегодно Нейл устраивает градостроительный хакатон Madcity, выступать на который приглашают мировые светила урбанистики. Обсуждают и насущные проблемы Риги — ищут место под концертный зал, "прокладывают" велодорожки, развивают тему экологии… Главное событие — мозговой штурм, участники которого предлагают свое видение будущего одного из районов Риги. Самые сильные предложения отправляют в Департамент развития Риги. "Активных рижан с каждым годом становится все больше. Но большинство людей пассивно, — признает Нейл. — Пока гром не грянет, наши мужики не перекрестятся".
По мнению Балгалиса, городскому планированию не хватает предсказуемости: «Элементарно. Взяли бы за правило раз в неделю рассылать рижанам мейл с новостями города и района - сообщали, что весной начинется такие-то ремонт и стройка, а летом приглашают обсудить новую остановку… А у нас принят бюджет, напланировали, каждый департамент за что-то отвечает, выпускает кучу документов, в которых без ста граммов не разберешься. Нет простой платформы, из которой каждый житель поймет, что его ждет в ближайшем и дальнем будущем. Идеальной была бы интерактивная карта: жмешь на кнопку — видишь все планы. Похожую создали для Rail Baltica — у нее было больше полумиллиона просмотров. Но, откровенно говоря, самоуправления боятся такой ясности. А вдруг они заявят, но не сделают? Потом их же и будут обвинять".
Балгалис говорит, что при Ниле Ушакове в начале каждого года проводился детализированный бомест настроений рижан - что их заботит. "Дума присматривались к этим данным, если народ недоволен — сдавали назад, но никаких особых дискуссий и обсуждений своих действий Ушаков не допускал. Все было построено на сильном пиаре и жесткой вертикали личности, — утверждает Нейл. - У горизонтали, когда с народом советуются на разных уровнях, тоже немало проблем: шумят со всех сторон, не поймешь, кто в лесу главный. Но это гражданское общество. В идеале, чтобы тысячи активистов шли к пассивным гражданам (например, на собрания Товариществ жильцов) и рассказывали о планах, а там уже жители решали судьбу своих территорий".
"Невключенные в жизнь города люди — это огромный ресурс, — уверен Нейл. — Если моя мама, твоя мама и другие мамы поставят на подоконник или во дворе цветочный горшок, а мэр поблагодарит их за это, мы сделаем улицу Чака зеленой за неделю. Мы так не привыкли, но это отличный вызов. Только так мы пойдем вперед, сплотив людей, пробудим гордость за свой город — ее не добиться марафоном по набережной раз в год. По маленькому делу в день — и все пошло-пошло. Сразу from zero hero не получится".
Кроме того, жители выражали идеи по развитию города. Карту можно было заполнить онлайн и на месте.
Если тенденции рождаемости, смертности и миграции последних лет сохранятся, то к 2050 году население Латвии уменьшится на четверть — с 1,92 млн человек до 1,45 млн.
Впрочем, "старение" Риги не так ярко выражено, как в Рижском регионе и остальной Латвии. Исследователи отмечают, что вырастающее в домах под Ригой молодое поколение не хочет жить там же, где родители. Как только финансовая ситуация позволяет, они перебираются в Ригу, а если с деньгами не очень — уезжают за границу — учиться и работать там, где минимальная оплата труда позволяет выживать.
Нарастить число рижан можно и за счет открытости — иностранных студентов латвийских вузов и изменения числа гастарбайтеров. Не исключено, что в результате перемен глобальной миграции (например, из-за смены климата) Латвия станет объективно более привлекательной для жизни страной.
Последние 10 лет в городе проводят масштабный проект «внутреннего расширения», чтобы заполнить существующие свободные пространства центра зелеными зонами и зданиями, дав импульс развитию деградирующих территорий. Возрождению Гданьска способствует то, что госполитика позволяет муниципалитетам самим принимать законы, контролировать и реализовывать общественные проекты.
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