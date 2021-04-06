Профессор РТУ архитектор Янис Крастиньш, критикуя действия городских властей, называет их мышление "не зеленым, а коричневым". По его мнению, реформы начинаются не с того конца. "Нельзя просто притвориться, что машин в центре нет. Посмотрите на тот же Копенгаген. Там под землей везде стоянки и метро. А у нас хотят достичь результата Яна Гейла, не вкладываясь в автомобильную инфраструктуру". По мнению Крастиньша, начинать надо с новых стоянок и объездных путей для автотранспорта, а лишь затем строить велодорожки и давать преимущества общественному транспорту. Иначе после окончания карантина пробок не миновать, а зажатые в одну полосу автомобили будут портить воздух сильнее, чем раньше.



Стакис убежден, что если действовать грамотно, транспортные предпочтения рижан изменятся довольно быстро: "Максимум — пять лет, и все пойдет в нужном направлении". При этом он не отрицает, что у каждого есть право самому решать, нужно ли оставлять свой автомобиль: "К примеру, я часто езжу в Тукумс, у меня там родители и дача. Для этого машина нужна, но точно не каждый день. А если она мне нужна раз в неделю, то я не против того, чтобы парковать ее далеко от центра на многоэтажной стоянке".



"Я не против автомашин, — просит уточнить Стакис. — Я за то, чтобы все участники движения нашли в этом городе свое место. Сейчас у пешеходов и автомобилей место обозначено, но общественный транспорт все время стоит в пробках, а стремительно растущая группа экологичного транспорта — от велосипеда до электроскутера — оказалась без своего пространства. Найти им место зачастую можно только за счет кого-то. Рига не строилась под такие потоки. Так что нет у меня цели выдавить автомашины. Есть цель поделить с ними пространство".

