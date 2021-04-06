Отступать некуда — позади Европа с требованием к 2050 году обнулить выхлопы СО2. Мэр Риги, специалисты по урбанистике и люди искусства описали, как может выглядеть Рига-2040.
Самым обстоятельным из футуристов оказался драматург Янис Балодис, который к работе над пьесой «Институт планирования будущего» привлек семь экспертов из разных областей — социоантропологов, политолога, социолога, литературоведа, специалиста по изменению климата и сельскому хозяйству. Их прогнозы для Риги и Латвии оказались, по большей части, антиутопиями.
Самый грустный сценарий для столицы Латвии описал профессор Стокгольмской экономической школы в Риге, специалист по изменению климата Ксавье Ландер: "Даже полметра, на которые поднимется мировой океан, затопят рижские подвалы. А ведь большая часть города построена на песке, который легко вымывается водой… Не меньше вопросов вызывает Рижский порт с опасными грузами и вырубка деревьев в пользу рельсов и шоссе. Кто захочет открыть утром окно и услышать грохот фур? Не предпочтут ли рижане уехать в соседние страны, где о людях больше думают?"
Метеоролог Светлана Анискевич успокаивает: "Уровень воды в Рижском заливе, конечно, меняется. За последние 50 лет он вырос на 4-5 процентов, но надо брать во внимание, что одновременно происходит и подъем суши, который частично это нивелирует... Нынешние модели прогнозируют, что глобально Ригу в этом веке не затопит. Что не исключает отдельных наводнений, например, во время таяния льда на реках по весне".
Но насильно счастлив, похоже, не будешь: то несовершенный "натурал" оказывается притягательней безотказного идеального биоробота, то чрезмерная красота мешает любимой работе, то несчастная оболочка встречает в коллекторе другую несчастную оболочку, с которой почему-то находит странное подобие счастья, пусть и неидеального…
На продаже такой услуги Рига и возрождается из забвения и запустения. Цитата из романа в вольном переводе Delfi: "Из столицы маленького государства Рига превратилась в одну из мировых метрополий. Один из крупнейших городов Европейского федеративного союза, дигитальный центр, цитадель человеческого разума".
"Мы не можем фундаментально изменить демографию города без смены политики иммиграции. Нам нужна рабочая сила, таланты, знания, профессионалы, которые смогут приехать в Ригу из других стран, — развивает идею компактности социоантрополог-урбанист Виестурс Целминьш, создатель концепции развития столицы Rīga X. — Чтобы поддерживать качество жизни хотя бы на нынешнем или более высоком уровне, надо стремительно развивать инвестиции в рабочие места. Для этого городские власти и представители министерства экономики должны активно ездить по миру и искать инвесторов в бизнес-центры, колл-центры, производство — все, что повысит ВВП Риги".
Плотность населения вдоль железной дороги будет до 200 человек на гектар, в центре — 100-200 человек на гектар. Сегодня больше 100 плотность только в Пурвциемсе и Плявниеки. Чуть меньше — в Ильгюциемсе и Кенгарагсе.
Железная дорога укрепит транспортное сообщение с Болдераей, Саркандаугавой и Зиемельблазмой. Расписание поездов и общественного транспорта синхронизируют. В Дрейлини и Пурвциемс повезут метробусы — особый вид транспорта, который двигается по отделенным полосам. Усиленное внимание уделят развитию велотранспорта в Риге и Рижском районе. Велокоридоры пройдут по маршрутам Рига-Царникава, Рига-Улброка, Рига-Кекава, Рига-Бабите-Пинки, Рига-Марупе. В планах — новые дорожки на 60 км.
Стакис убежден, что если действовать грамотно, транспортные предпочтения рижан изменятся довольно быстро: "Максимум — пять лет, и все пойдет в нужном направлении". При этом он не отрицает, что у каждого есть право самому решать, нужно ли оставлять свой автомобиль: "К примеру, я часто езжу в Тукумс, у меня там родители и дача. Для этого машина нужна, но точно не каждый день. А если она мне нужна раз в неделю, то я не против того, чтобы парковать ее далеко от центра на многоэтажной стоянке".
"Я не против автомашин, — просит уточнить Стакис. — Я за то, чтобы все участники движения нашли в этом городе свое место. Сейчас у пешеходов и автомобилей место обозначено, но общественный транспорт все время стоит в пробках, а стремительно растущая группа экологичного транспорта — от велосипеда до электроскутера — оказалась без своего пространства. Найти им место зачастую можно только за счет кого-то. Рига не строилась под такие потоки. Так что нет у меня цели выдавить автомашины. Есть цель поделить с ними пространство".
Также серьезные метаморфозы ждут окрестности Торнякалнса, Агенскалнса, Иманты и Золитуде. Станцию "Торнякалнс" переместят ближе к центру и превратят в новый мультимодальный транспортный узел, который вместе с расширяющимся комплексом Латвийского университета, Железнодорожным музеем, исторической станцией "Торнякалнс" и мемориалом преобразуют левый берег Даугавы. Сюда будет проще добираться на общественном транспорте, велосипеде и пешком.
Активный участник планирования трассы Rail Baltica в Риге, глава компании планировщиков городов Grupa-93 Нейл Балгалис результатом доволен. "По плану скоростная дорога должна заработать в 2026 году, но лично я надеюсь на 2030-й. Надо понимать, что впервые в истории нашего государства появился такой огромный проект в сотрудничестве нескольких стран. Три кита Rail Baltica — аэропорт "Рига", обновленная Центральный вокзал и паромный терминал. Все они связаны между собой. Вместе они могут дать мощный рывок экономике города и Латвии".
В Иманте и Золитуде трасса Rail Baltica перенаправит поток общественного и автотранспорта в центр жилых районов, что по мнению профессора, совсем уж недопустимо. Местные жители тоже не скрывают недовольства: они боятся, что стоимость их недвижимости может упасть.
Впрочем, маршрут рельсов в пределах Риги пересмотру уже не подлежит. Как сообщила глава Управления развития городской среды Рижской думы Инесе Сирма, Rail Baltica — проект национального значения, который обсуждался специалистами и общественностью не один год и утвержден на государственном уровне. На сегодня согласовываются лишь отдельные решения по пересечениям путей.
По мнению Сирмы, плюсы проекта и вклад в развитие города — неоспоримы, он лишь улучшит уличную инфраструктуру: "Рельсы нельзя будет пересекать по путям. У переездов больше не будет автопробок — для транспорта, пешеходов и велосипедистов обеспечат двухуровневые пересечения дороги — переправы или туннели, широкие и удобные, с отделенным поясом для пешеходов и велосипедистов". В перерывах между скоростными международными поездами рельсы можно использовать для запуска местных поездов типа берлинского наземного метро S-bahn.
- Те, кто уехал. Это рижане, которые выросли в небольших квартирках, обзавелись своей семьей — появились новые требования к жизни, которые сподвигли их переехать под Ригу, где жилье не такое дорогое, а воздух свежий. "Они уже взяли кредиты, что становится долгосрочной привязанностью. Они вряд ли вернутся, — рассуждает Стакис. — Что им можно предложить? Помогать их бизнесу в Риге".
- Те, кто сейчас живет в Риге. Им надо предложить такую среду, чтобы желания уезжать не возникало.
- Те, кто хотят приехать в город. "Я сам парень из села, который мечтал по возможности быстрее попасть в Ригу — ближе к образованию, культуре, всему, что может предложить большая метрополия. Таким людям нужна доступная квартира по доступной цене, удобная инфраструктура и свежий воздух. Я 23 года прожил в Риге, но до сих пор меня одной ногой тянет в родной городок. А вот у моих детей уже нет ни малейшего интереса туда ехать", — говорит Стакис.
Одна из главных проблем Риги: при наличии большого числа пустых квартир, особенно в центре, городу катастрофически не хватает жилого фонда под сдачу и покупку по доступной цене. В предложении на столичном рынке недвижимости почти нет жилья в ценовом промежутке между приютами и социальными домами для неблагополучных семей и коммерческой недвижимостью в аренду и на продажу. Банки требуют доказать постоянный уровень доходов и сделать первый взнос, с которыми мало кто справляется.
Стакис и Целминьш предлагают для таких людей строить жилье с городским участием, чтобы оно располагалось в непосредственной близости от их работы. Город можно было бы комплектовать по принципу тематических кластеров, которые определяют уровень и стоимость жилья вокруг.
- Левый берег Даугавы, Торнякалнс — Миля знаний: университеты, инновации.
- Андрейсала — культурное пространство.
- Район Сканстес ориентирован на бизнес.
- Чиекуркалнс — услуги дизайна, производство мебели.
- Тейка и ВЭФ — район IT, высоких технологий и инноваций.
- Восток Риги — исторический центр легкой промышленности.
По мнению экономиста банка Luminor Петериса Страутиньша, на сегодня банки готовы долгосрочно кредитовать покупку жилья в Риге. Ведь пока цены отстают по от столиц Литвы и Эстонии. К примеру, в Таллине средняя стоимость квадратных метров почти вдвое выше. Поэтому "риски кредитования покупки жилья в Риге — умеренные", — делает вывод Страутиньш.
Понятно, что десятки тысяч людей быстро никуда не переселишь. О сносе неуютных «китайских стен» речи не идет. Их надо приводить в порядок. Европейские фонды готовы софинансировать утепление и реновацию во имя предотвращения экологической катастрофы. Подсчитано, что в Латвии именно жилой фонд отвечает за 40% выбросов СО2.
"Недостаточно просто обшить дом утеплителем, — говорит мэр Риги. — Людям становится жарко, они начинают проветривать. Нужна комбинация с цифровыми технологиями. Если ты открываешь окно — это сигнал для системы, чтобы подавать меньше тепла". В перспективе за энергоэффективность городские власти намерены бороться также с помощью установки на крышах коллекторов солнечной энергии и введения других "зеленых" решений. Уже в ближайшее время в Риге появятся первые "общины позитивной энергии".
Целминьш настаивает, что к реновации надо добавить благоустройство самих домов и пространства вокруг. Гигантские дворы с тремя березами, колченогой скамейкой и хаотичными автостоянками необходимо сделать более "гуманными". "Надо решить, где стоят машины, а что отдать людям — детям, молодежи, сениорам и под культурную жизнь. Если в оперу или музей придется ехать в центр города, то культурно-спортивное пространство, где люди охотно встречаются и общаются, должно быть в каждом районе. Тот же Праздник песни можно транслировать в Пурвциемсе и Плявниеки. Там же можно организовать площадки для отдельных выступлений, чтобы снизить стигматизацию", — считает он. Во дворах предлагается строить новые — более уютные и современные — многоквартирные дома, которые привлекут в спальные районы благополучных жителей, снизит риски геттоизации, и дадут дополнительный стимул для развития.
"До 2040-го года я точно не вижу возможности для массового сноса такого жилья, — говорит Страутиньш. — Все же это дорогой процесс. Он может начаться, лишь когда не будет хватать свободной земли под новостройки. Пока она есть. К тому же блочные дома — возможность для части жителей остальной Латвии перебраться в столицу, купив недорогое жилье. Вот в остальной Латвии за 20 лет много таких "коробок" может опустеть и уйти под снос".
Создание пространств без автомобилей, пешеходных улиц и площадей, зеленых коридоров, по мнению мэра Мартиньша Стакиса, поможет развитию центра города. Вместе со свежим воздухом перемен в центр вернутся и жители, оживут витрины магазинов, заработают уличные кафе.
Стакис обещает помочь жителям центра привести в порядок дома: "Каждый новый политик обычно критикует предыдущую власть, но надо осознавать и что было хорошего. На мой взгляд, позитивной была программа реставрации фасадов домов. Если где-то дом деградирует — мы поднимаем на него налог, а собранные таким образом деньги уходят в фонд фасадов, куда могут подать заявку собственники домов исторического центра и получить софинансирование 30%. Если ты восстановил деревянный дом — тебе дадут 90% облегчения налога на недвижимость, если восстановил дом-памятник — 50%. Эта программа работает, и мы так продолжим".
Экономист Петерис Страутиньш отмечает, что сегодня в историческом центре идет интенсивная реконструкция жилых домов. Цены на квартиры в обновленных домах достаточно высоки — превышают 2000 евро за квадратный метр. "Раньше этот процесс восстановления домов тормозил ряд организационных проблем — разборки исторических владельцев (получивших недвижимость в наследство), бессмысленный Закон об аренде. Сейчас все задвигалось".
"Самые пострадавшие от пандемии отрасли — авиация и туризм — сосредоточены в столице и ее ближних окрестностях. Но после восстановления Рига станет богаче большей части остальной Латвии", — уверен экономист Петерис Страутиньш. В 2018 году экономика города приносила 56% ВВП страны. Экономист полагает, что сильная сторона Риги — высокая добавленная стоимость, которую приносит сектор «белых воротничков» — бизнес и IT. В индустрии растет вес машиностроения, электроники, фармацевтики, а также деревообработки. Туризм находится сейчас в пандемийном кризисе, но последние годы был стремительно растущей отраслью экономики. "Можно сказать, что в сравнении с 2019 годом, в начале века туризма практически не было", — считает Страутиньш.
По его мнению, доля обрабатывающей промышленности в экономике города, скорее будет снижаться, но "не панически — просто потому что другие отрасли развиваются быстрее". Похоже на то, что в перспективе инвесторов все меньше будет интересовать строительство торговых помещений — этот сектор уже перенасыщен. А вот строительство офисных зданий, по мнению Страутиньша, продолжится.
Он уверен, что городу надо бороться за позитивную иммиграционную политику: "Мы видим много перспективных молодых людей, которые были бы очень нужны и важны для развития Риги. Здесь учатся десятки тысяч студентов из других стран. Многие готовы остаться, но мы их не держим. Разве не нужны нам талантливые, образованные и предприимчивые?
Есть все предпосылки для позитивного баланса миграции: здесь сохранился дух метрополии, здесь живет несколько национальных этнических общин, здесь богатое историческое наследие, развитая культурная жизнь. Осталось решить вопросы доступности жилья, экологичной публичной среды и качественных социальных услуг — чтобы рядом были садик, школа, логопед, спорт, медицина, культура… И почему тут не жить?"
Все описанные выше видения Риги будущего вероятны лишь при одном условии — если охвативший мир пандемический туман рассеется. А если нет? Если вакцины не будут успевать за мутациями? Если появится новая и более страшная зараза? Есть ли у Риги хоть приблизительный План Б?