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Зеленая, могучая или "ехал поезд запоздалый"?
Какой будет Рига через 20 лет
Кристина Худенко
Фото: Марис Морканс.
Трасса Rail Baltica, огромный аэропорт и мощный паромный узел — три кита, на которых должна расцвести Рига будущего. Поезда — главный городской транспорт. Индустриальные развалины вдоль железной дороги — фундамент для нового доступного и экологичного жилья. Миля знаний, районы бизнеса, индустрии, IT, культуры и спорта, «зеленые» пешеходные коридоры через весь освобожденный от частных машин центр и метробус на окраины…

Отступать некуда — позади Европа с требованием к 2050 году обнулить выхлопы СО2. Мэр Риги, специалисты по урбанистике и люди искусства описали, как может выглядеть Рига-2040.
"Рига, какой ее видели режиссер Сергей Эйзенштейн, скульптор Вера Мухина и нобелевский лауреат Вильгельм Освальд, осталась лишь на фотографиях. Новая Рига больна рельсами, поездами и заборами. Вильнюс стал не только больше Риги, но и его жители — сильно счастливее. Таллин соединился с Хельсинки — получились Талсинки, где предпочитают жить многие экс-рижане. На родину наезжают лишь по праздникам — так, как в Латвии, отмечать праздники не умеют нигде в мире…" — такую версию будущего Риги предложил драматург Янис Балодис в футуристической пьесе "Институт планирования Латвии", по которой два года назад в Музее театра создали интерактивную постановку.
Фото: Марис Морканс
Действующий мэр Риги, увлеченный велосипедист и житель улицы Чака Мартиньш Стакис будущее столицы видит более оптимистичным. Если описывать его концепцию коротко, то "здесь будет город-сад". Построить его помогут миллионы из еврофондов и проект века Rail Baltica. Мэр уверен, что сила Риги — в синергии с многочисленными небольшими, но зажиточными и процветающими городками и поселками вокруг нее. В конгломерации с ними Рига — самая большая метрополия Балтийского моря. Впрочем, если все пойдет по его плану, то жить ближе к центру города станет гораздо приятнее, престижнее и интереснее, чем за окраинами. Так сегодня происходит в большинстве столиц Европы.
Фантастика
Рига станет главной в Европе, введет культ счастья. Или потонет
Авторы латышской литературы, кино и театра в будущее в целом заглядывают редко. Куда чаще предметом изучения и рефлексий становится мрачное латвийское прошлое. И все же порталу Delfi удалось найти несколько вариантов художественного видения Риги будущего.

Самым обстоятельным из футуристов оказался драматург Янис Балодис, который к работе над пьесой «Институт планирования будущего» привлек семь экспертов из разных областей — социоантропологов, политолога, социолога, литературоведа, специалиста по изменению климата и сельскому хозяйству. Их прогнозы для Риги и Латвии оказались, по большей части, антиутопиями.

Самый грустный сценарий для столицы Латвии описал профессор Стокгольмской экономической школы в Риге, специалист по изменению климата Ксавье Ландер: "Даже полметра, на которые поднимется мировой океан, затопят рижские подвалы. А ведь большая часть города построена на песке, который легко вымывается водой… Не меньше вопросов вызывает Рижский порт с опасными грузами и вырубка деревьев в пользу рельсов и шоссе. Кто захочет открыть утром окно и услышать грохот фур? Не предпочтут ли рижане уехать в соседние страны, где о людях больше думают?"
Спектакль "Институт планирования будущего". Фото — архив DDT
По одному из сюжетов пьесы Балодиса, последней под воду уйдет Милда, потеряв свою главную звезду — Видземе. И конечно, политики-популисты, какой-нибудь Фронт спасения нации, наберет на этом очки. Возможно даже провозгласит тоталитарное правление, пообещав всем новые плавучие дома.

Метеоролог Светлана Анискевич успокаивает: "Уровень воды в Рижском заливе, конечно, меняется. За последние 50 лет он вырос на 4-5 процентов, но надо брать во внимание, что одновременно происходит и подъем суши, который частично это нивелирует... Нынешние модели прогнозируют, что глобально Ригу в этом веке не затопит. Что не исключает отдельных наводнений, например, во время таяния льда на реках по весне".
В 2015 году в Латвии вышел мини-сериал Rīga-2041 (посмотреть его можно на Shortcut, требуется подписка). Его авторы — Дидзис Эглитис, Адина Истрате, Триин Руумет и Карлис Витолс — представили Ригу будущего как город, одержимый культом счастья. Рижан пытаются всеми мыслимыми способами загнать в состояние радостной эйфории: снижают вдвое налоги для счастливых, превращают рижанок в эталоны красоты, выдают им в пользование по идеальному мужчине-биороботу (ну какое счестье жить с "натуралами" — алкашами, извращенцами и маменькиными сынками?) и предлагают смыть несчастливую оболочку в коллектор под Ригой…

Но насильно счастлив, похоже, не будешь: то несовершенный "натурал" оказывается притягательней безотказного идеального биоробота, то чрезмерная красота мешает любимой работе, то несчастная оболочка встречает в коллекторе другую несчастную оболочку, с которой почему-то находит странное подобие счастья, пусть и неидеального…
Писатель Джейна Штейнберга рецепт возрождения былой мощи Риги увидела в знаниях. В ее футуристическом романе Lasītāja ("Читательница") специально обученные Читательницы по заказу Клиентов тоннами пропускают через свой мозг литературу и документацию на заданную тему, анализируют как сами строки, так и то, что авторы имели ввиду (по задумке автора, на это не способен даже самый развитый искусственный интеллект). А затем перекачивают обработанную информацию напрямую из своего мозга в мозг Клиента со скоростью 3872 квадриллионов операций в секунду.

На продаже такой услуги Рига и возрождается из забвения и запустения. Цитата из романа в вольном переводе Delfi: "Из столицы маленького государства Рига превратилась в одну из мировых метрополий. Один из крупнейших городов Европейского федеративного союза, дигитальный центр, цитадель человеческого разума".

Обложка романа Lasītāja:
Рижанка будущего пропускает через свой мозг тонны литературы из Замка света.
"Порой не верится, что когда-то мы жили в тени угрозы третьей мировой войны, боролись за выживание, когда любые средства были хороши, в том числе, бросить родной дом, чтобы искать счастье за рубежом... С того момента, когда мировые державы заключили мирный пакт, жизнь здесь стала такой, что одна радость тут жить, и я удовлетворена, что в большой мере помогаю этому городу и его жителям достичь еще большего..." (Из книги Lasītāja.)
Джейна Штейнберга разделила Ригу на две части — доступную для простых смертных и запретную, куда есть доступ только приобщенным к великим знаниям. С особой заботой писательница отнеслась к историческому центру, защитив стеклянными куполами вековые памятники архитектуры с драконами и кариатидами… Впрочем, машины по ее Риге будущего все равно "мчатся сотнями по многополосным шоссе", что, мягко говоря, не соответствует планам Рижской думы.
Концепт
Рига сожмется, чтобы расцвести вокруг центра и железной дороги
"Рига будет компактной. Все нужное каждый день рижанин сможет найти рядом с домом, не проделывая долгий путь: садик, школу, парк с площадками для детей и спорта, кафе, парикмахерскую... — описывает свое видение будущего города мэр Мартиньш Стакис. — Очень важно, чтобы у человека не было необходимости каждый день отправляться куда-то далеко — это увеличивает транспортный поток и отнимает время".

"Мы не можем фундаментально изменить демографию города без смены политики иммиграции. Нам нужна рабочая сила, таланты, знания, профессионалы, которые смогут приехать в Ригу из других стран, — развивает идею компактности социоантрополог-урбанист Виестурс Целминьш, создатель концепции развития столицы Rīga X. — Чтобы поддерживать качество жизни хотя бы на нынешнем или более высоком уровне, надо стремительно развивать инвестиции в рабочие места. Для этого городские власти и представители министерства экономики должны активно ездить по миру и искать инвесторов в бизнес-центры, колл-центры, производство — все, что повысит ВВП Риги".
"Городу придется стать компактнее, потому что содержать в порядке всю существующую структуру просто невозможно. Привлекать инвестиции в отдельные центры развития — легче. Мы предлагаем расположить "места силы" вокруг центра и "скелета" железной дороги — Alfa, Югла, Чиекуркалнс, Земетаны, Торнякалнс, Засулаукс, Болдерая…" — считает Виестурс Целминьш.

Плотность населения вдоль железной дороги будет до 200 человек на гектар, в центре — 100-200 человек на гектар. Сегодня больше 100 плотность только в Пурвциемсе и Плявниеки. Чуть меньше — в Ильгюциемсе и Кенгарагсе.
По мнению Целминьша, такая концепция одновременно решит проблему жилищного строительства, экологичного общественного транспорта (поезда) и снизит необходимость пересечения центра легковыми автомашинами. "Это абсурд, если вы живете на Югле и вам надо, к примеру, через весь город ехать в единственную русскую школу на левом берегу Даугавы", — считает Целминьш.
Транспортная революция.
Дорогу — пешеходам, велосипедам и поездам
Новую концепцию мобильности Риги разрабатывало бюро одного из самых уважаемых городских планировщиков мира — датчанина Яна Гейла. Великий трансформатор Копенгагена и многих других столиц, вплоть до Нью-Йорка и Москвы, давал советы Риге еще в 2001 году. Тогда он рекомендовал резко сузить проезжую часть улиц, показав "красный свет" машинам, расчистив от них набережную и организовав там комфортный отдых у воды, отдав максимальное пространство пешеходам и велосипедистам и избавившись от уродливых пешеходных переходов у вокзала. Как впрочем и в других местах центра города. Ходить по земле должны люди. Машины над или под землей, а лучше — подальше от центра города.
Фото: Sandra Henningsson, Gehl Architects
К реализации этих идей созрели только сейчас. Расчистку Привокзальной площади и улицы 13 января обеспечит перепланировка Центрального вокзала в рамках проекта Rail Baltica. Остальное — в руках новой Рижской думы и Министерства связи. В их планах — сделать все, чтобы рижане оставляли частный транспорт на перехватывающих парковках за пределами городского ядра (см. план), а дальше — пешком, на велосипеде или на общественном транспорте. Не устраивает? Тогда берите экологичное такси.
Когда-то в Риге планировали строить подземное метро, теперь — наземную линию метробусов до Дрейлини, отдельную скоростную автобусную полосу. Так, например, выглядит линия метробусов в Стамбуле. Фото: Shutterstock
Разработку и утверждение интегрированной концепции общественного транспорта — автобусов с нулевыми выбросами, удлиненных маршрутов трамваев и электропоездов — обещают к середине 2023 года. Она включает план развития сети маршрутов, связывающих Ригу с агломерацией, новую ценовую политику и систему скидок на билеты. К концу года появится единый проездной для разных маршрутов и система информирования пассажиров в режиме реального времени. Еще через три года усовершенствуют инфраструктуру в 5 из 13 мультимодальных транспортных коридоров Рижского мегаполиса: Рига-Царникава-Саулкрасты, Рига-Дрейлини, Рига-Огре-Екабпилс, Рига-Елгава и Рига-Болдерая.


Железная дорога укрепит транспортное сообщение с Болдераей, Саркандаугавой и Зиемельблазмой. Расписание поездов и общественного транспорта синхронизируют. В Дрейлини и Пурвциемс повезут метробусы — особый вид транспорта, который двигается по отделенным полосам. Усиленное внимание уделят развитию велотранспорта в Риге и Рижском районе. Велокоридоры пройдут по маршрутам Рига-Царникава, Рига-Улброка, Рига-Кекава, Рига-Бабите-Пинки, Рига-Марупе. В планах — новые дорожки на 60 км.
Самая большая велостоянка на несколько тысяч мест будет расположена в туннелях и под эстакадой обновленной Центральной железнодорожной станции. Фактически, под железной дорогой появится новая улица — продолжение Элизабетес/Тимотея до Тургенева. Пересекать Даугаву пешеходы и велосипедисты смогут по новому объединенному железнодорожному, велосипедному и пешеходному мосту, который соединит велодорожки со станцией.
"Мы сделаем все, чтобы в повседневной жизни рижанам не надо было ехать в центр. Но если такая потребность возникает, то человек сможет туда попасть быстро и удобно, но без использования личной машины, — обещает мэр Мартиньш Стакис. — В приоритете — рельсовый транспорт, который никогда не стоит в пробках, здоровый велотранспорт или что-то в этом роде, чего мы пока даже не можем представить, ведь еще пять лет назад электроскутеров не было и в помине. Не исключено, что взлетим".
Проблема
Куда девать автомобили? Куда подальше...
"Желающие попасть в центр могут доехать на частном авто до пункта мобильности, оставить его там на стоянке, войти в современный и дружественный среде общественный транспорт и добраться, куда ему надо. Город должен быть для людей, а не для машин", — настаивает мэр Стакис. Надо принять, что количество автомашин в городе радикально снизится — в них будет меньше потребности. Так происходит везде в Европе.
"Моя семья от машины отказалась три года назад, — говорит мэр Стакис. — Мы подсчитали, что при помощи приложения Bolt мы с женой и детьми можем в месяц сэкономить 300 евро, которые уходят на зимнюю резину, бензин, техобслуживание, страховку, автостоянки. В будущем это будет только дорожать. За два года в Риге вполне развился каршеринг".
Профессор РТУ архитектор Янис Крастиньш, критикуя действия городских властей, называет их мышление "не зеленым, а коричневым". По его мнению, реформы начинаются не с того конца. "Нельзя просто притвориться, что машин в центре нет. Посмотрите на тот же Копенгаген. Там под землей везде стоянки и метро. А у нас хотят достичь результата Яна Гейла, не вкладываясь в автомобильную инфраструктуру". По мнению Крастиньша, начинать надо с новых стоянок и объездных путей для автотранспорта, а лишь затем строить велодорожки и давать преимущества общественному транспорту. Иначе после окончания карантина пробок не миновать, а зажатые в одну полосу автомобили будут портить воздух сильнее, чем раньше.

Стакис убежден, что если действовать грамотно, транспортные предпочтения рижан изменятся довольно быстро: "Максимум — пять лет, и все пойдет в нужном направлении". При этом он не отрицает, что у каждого есть право самому решать, нужно ли оставлять свой автомобиль: "К примеру, я часто езжу в Тукумс, у меня там родители и дача. Для этого машина нужна, но точно не каждый день. А если она мне нужна раз в неделю, то я не против того, чтобы парковать ее далеко от центра на многоэтажной стоянке".

"Я не против автомашин, — просит уточнить Стакис. — Я за то, чтобы все участники движения нашли в этом городе свое место. Сейчас у пешеходов и автомобилей место обозначено, но общественный транспорт все время стоит в пробках, а стремительно растущая группа экологичного транспорта — от велосипеда до электроскутера — оказалась без своего пространства. Найти им место зачастую можно только за счет кого-то. Рига не строилась под такие потоки. Так что нет у меня цели выдавить автомашины. Есть цель поделить с ними пространство".
Rail Baltica
Мощный рывок или сплошные неудобства?
Визуализации перемен вокруг Rail Baltica
Самые большие перемены ждут Центральный вокзал. Наконец-то на Привокзальной площади люди смогут ходить по земле, а эстакада откроет обзор из Старого города аж до улицы Тургенева.

Также серьезные метаморфозы ждут окрестности Торнякалнса, Агенскалнса, Иманты и Золитуде. Станцию "Торнякалнс" переместят ближе к центру и превратят в новый мультимодальный транспортный узел, который вместе с расширяющимся комплексом Латвийского университета, Железнодорожным музеем, исторической станцией "Торнякалнс" и мемориалом преобразуют левый берег Даугавы. Сюда будет проще добираться на общественном транспорте, велосипеде и пешком.

Активный участник планирования трассы Rail Baltica в Риге, глава компании планировщиков городов Grupa-93 Нейл Балгалис результатом доволен. "По плану скоростная дорога должна заработать в 2026 году, но лично я надеюсь на 2030-й. Надо понимать, что впервые в истории нашего государства появился такой огромный проект в сотрудничестве нескольких стран. Три кита Rail Baltica — аэропорт "Рига", обновленная Центральный вокзал и паромный терминал. Все они связаны между собой. Вместе они могут дать мощный рывок экономике города и Латвии".
Проект Rail Baltica основательно перекроит облик Риги. В лучшую ли сторону? Пресс-фото.
Профессор РТУ архитектор Янис Крастиньш критикует утвержденный вариант. Единственный неоспоримый плюс, который он отмечает — это исправление исторической ошибки: исчезнет разделяющая правобережье пополам железнодорожная насыпь. Благодаря эстакаде, которая продлится мостом через Даугаву и станет продолжением улицы Тургенева. Так Рига вернет себе отрезанную в конце 19-го века территорию крепостной эспланады. Московский форштадт откроется центру города.
Профессор РТУ Янис Крастиньш отмечает, что проект Rail Baltica исправит ошибки градостроителей на правом берегу, но нанесет непоправимый ущерб Левобережью. Фото Марис Морканс.
Зато то, что произойдет с Rail Baltica на остальной территории, профессор Крастиньш называет "грубейшей ошибкой", которая испортит городскую среду. Он считает неправильным, что в Торнякалнсе поезда пустят по поверхности земли и оградят от людей мощными бетонными заборами. В итоге с одной стороны железной дороги на другую и с одного перрона на другой надо будет переходить по «психоэмоционально непривлекательным» подземным туннелям, длина которых в отдельных местах достигает километра. Всего на левом берегу Даугавы планируют построить около 20 двухуровневых железнодорожных пересечений.

В Иманте и Золитуде трасса Rail Baltica перенаправит поток общественного и автотранспорта в центр жилых районов, что по мнению профессора, совсем уж недопустимо. Местные жители тоже не скрывают недовольства: они боятся, что стоимость их недвижимости может упасть.

Впрочем, маршрут рельсов в пределах Риги пересмотру уже не подлежит. Как сообщила глава Управления развития городской среды Рижской думы Инесе Сирма, Rail Baltica — проект национального значения, который обсуждался специалистами и общественностью не один год и утвержден на государственном уровне. На сегодня согласовываются лишь отдельные решения по пересечениям путей.

По мнению Сирмы, плюсы проекта и вклад в развитие города — неоспоримы, он лишь улучшит уличную инфраструктуру: "Рельсы нельзя будет пересекать по путям. У переездов больше не будет автопробок — для транспорта, пешеходов и велосипедистов обеспечат двухуровневые пересечения дороги — переправы или туннели, широкие и удобные, с отделенным поясом для пешеходов и велосипедистов". В перерывах между скоростными международными поездами рельсы можно использовать для запуска местных поездов типа берлинского наземного метро S-bahn.
Доступное жилье
Стройте на здоровье, но дайте людям скидки
Развитие Риги сильно зависит от того, захотят ли рижане жить и размножаться в столице и приносить ей деньги. В прошлом году в городе насчитали 630 тысяч жителей, в 2030 году при сегодняшних тенденциях прогнозируют уже 600 тысяч, а к 2050 году — 544 тысячи. Чтобы изменить парадигму, Стакис предлагает найти решения для трех групп людей.

  1. Те, кто уехал. Это рижане, которые выросли в небольших квартирках, обзавелись своей семьей — появились новые требования к жизни, которые сподвигли их переехать под Ригу, где жилье не такое дорогое, а воздух свежий. "Они уже взяли кредиты, что становится долгосрочной привязанностью. Они вряд ли вернутся, — рассуждает Стакис. — Что им можно предложить? Помогать их бизнесу в Риге".
  2. Те, кто сейчас живет в Риге. Им надо предложить такую среду, чтобы желания уезжать не возникало.
  3. Те, кто хотят приехать в город. "Я сам парень из села, который мечтал по возможности быстрее попасть в Ригу — ближе к образованию, культуре, всему, что может предложить большая метрополия. Таким людям нужна доступная квартира по доступной цене, удобная инфраструктура и свежий воздух. Я 23 года прожил в Риге, но до сих пор меня одной ногой тянет в родной городок. А вот у моих детей уже нет ни малейшего интереса туда ехать", — говорит Стакис.

Одна из главных проблем Риги: при наличии большого числа пустых квартир, особенно в центре, городу катастрофически не хватает жилого фонда под сдачу и покупку по доступной цене. В предложении на столичном рынке недвижимости почти нет жилья в ценовом промежутке между приютами и социальными домами для неблагополучных семей и коммерческой недвижимостью в аренду и на продажу. Банки требуют доказать постоянный уровень доходов и сделать первый взнос, с которыми мало кто справляется.

Стакис и Целминьш предлагают для таких людей строить жилье с городским участием, чтобы оно располагалось в непосредственной близости от их работы. Город можно было бы комплектовать по принципу тематических кластеров, которые определяют уровень и стоимость жилья вокруг.
Rīga X, Кластерная экосистема образования и технологий. Авторы: ĒTER strategy un CERTUS, www.rigax.lv
Визуализация возрождения квартала Сканстес. Пресс-фото.
  • Левый берег Даугавы, Торнякалнс — Миля знаний: университеты, инновации.
  • Андрейсала — культурное пространство.
  • Район Сканстес ориентирован на бизнес.
  • Чиекуркалнс — услуги дизайна, производство мебели.
  • Тейка и ВЭФ — район IT, высоких технологий и инноваций.
  • Восток Риги — исторический центр легкой промышленности.
Все кластеры объединяет железная дорога. Пространство вокруг нее — постсоветские индустриальные развалины — сегодня почти не используется. Там планируется развивать бизнес, жилые комплексы, социальные услуги и зеленые зоны. Центр города сохранит историческую ценность.
"Жилищную политику мы будем развивать в сотрудничестве с государством, — говорит Стакис. — Город не может брать много займов — есть лимиты. Государство может выгодно кредитоваться на внешних рынках. Политика города будет такой: хочешь строить на городской территории как частный собственник, — давай, но самоуправление выставляет свои требования, что столько-то квартир должно быть социальными, чтобы не создавались гетто, а столько-то — жилье по доступной цене. Если частный сектор не хочет идти на такие условия, то нам придется строить самим, сдавать, а деньги с аренды вкладывать в следующие строительные объекты. Такой фонд ротации".

По мнению экономиста банка Luminor Петериса Страутиньша, на сегодня банки готовы долгосрочно кредитовать покупку жилья в Риге. Ведь пока цены отстают по от столиц Литвы и Эстонии. К примеру, в Таллине средняя стоимость квадратных метров почти вдвое выше. Поэтому "риски кредитования покупки жилья в Риге — умеренные", — делает вывод Страутиньш.
Серьезная головная боль рижских властей — спальные районы с типовыми домами-коробками, официальный срок эксплуатации которых подходит к концу. Только в Пурвциемсе и Плявниеки людей живет не меньше, чем во втором по величине городе Латвии Даугавпилсе. Советские «серийки» в большинстве своем морально и технически устарели.

Понятно, что десятки тысяч людей быстро никуда не переселишь. О сносе неуютных «китайских стен» речи не идет. Их надо приводить в порядок. Европейские фонды готовы софинансировать утепление и реновацию во имя предотвращения экологической катастрофы. Подсчитано, что в Латвии именно жилой фонд отвечает за 40% выбросов СО2.
Спальные районы.
Не только для сна, но и для комфортной активной жизни
По мнению мэра Стакиса, главное препятствие к модернизации спальных районов — то, что жильцы домов-гигантов не могут договориться о создании товариществ и взять судьбу дома в свои руки. Из шести тысяч рижских многоквартирных домов на это пошли только 250. Обновленный Rīgas Namu Parvaldnieks придумал хитрый ход: не ждать, пока 51% жителей согласится, а идти к дому с готовым проектом, для которого все согласования проводит Рижская дума. Чтобы отвергнуть такое предложение, дому надо собрать 51% голосов против. Для позитивного решения достаточно 10% "за". Если удастся поменять порядок — темпы ускорятся, считает Стакис.

"Недостаточно просто обшить дом утеплителем, — говорит мэр Риги. — Людям становится жарко, они начинают проветривать. Нужна комбинация с цифровыми технологиями. Если ты открываешь окно — это сигнал для системы, чтобы подавать меньше тепла". В перспективе за энергоэффективность городские власти намерены бороться также с помощью установки на крышах коллекторов солнечной энергии и введения других "зеленых" решений. Уже в ближайшее время в Риге появятся первые "общины позитивной энергии".
"За этим будущее всей Европы, — уверен социоантрополог Виестурс Целминьш. — Здание можно сделать очень теплым без выбросов в атмосферу. Мало того, оно еще и продавать начнет излишки энергии".

Целминьш настаивает, что к реновации надо добавить благоустройство самих домов и пространства вокруг. Гигантские дворы с тремя березами, колченогой скамейкой и хаотичными автостоянками необходимо сделать более "гуманными". "Надо решить, где стоят машины, а что отдать людям — детям, молодежи, сениорам и под культурную жизнь. Если в оперу или музей придется ехать в центр города, то культурно-спортивное пространство, где люди охотно встречаются и общаются, должно быть в каждом районе. Тот же Праздник песни можно транслировать в Пурвциемсе и Плявниеки. Там же можно организовать площадки для отдельных выступлений, чтобы снизить стигматизацию", — считает он. Во дворах предлагается строить новые — более уютные и современные — многоквартирные дома, которые привлекут в спальные районы благополучных жителей, снизит риски геттоизации, и дадут дополнительный стимул для развития.

Социоантрополог-урбанист Виестурс Целминьш. Создатель концепции развития столицы Rīga X, в которой гуманизации спальных районов уделено особое внимание. Фото: LETA
Экономист Петерис Страутиньш считает, что построенные в советское время микрорайоны ждет расслоение и рост разницы в ценах: районы, где жилье получше и подороже, будут вкладываться в развитие домов, наращивая их стоимость. В районах, где жилье дешевле и хуже, ниже мотивация что-то с ними делать. Со временем это приведет к изменению состава населения. Новые жители будут испытывать еще меньше желания приводить жилье в порядок.

"До 2040-го года я точно не вижу возможности для массового сноса такого жилья, — говорит Страутиньш. — Все же это дорогой процесс. Он может начаться, лишь когда не будет хватать свободной земли под новостройки. Пока она есть. К тому же блочные дома — возможность для части жителей остальной Латвии перебраться в столицу, купив недорогое жилье. Вот в остальной Латвии за 20 лет много таких "коробок" может опустеть и уйти под снос".
Исторический центр
Пешеходные улицы, обновленные фасады
Исторический центр Риги должен быть сохранен. Дело тут не только в обязательствах перед UNESCO. В каждом булыжнике мостовой — дух города, без которого Рига будет не Ригой.

Создание пространств без автомобилей, пешеходных улиц и площадей, зеленых коридоров, по мнению мэра Мартиньша Стакиса, поможет развитию центра города. Вместе со свежим воздухом перемен в центр вернутся и жители, оживут витрины магазинов, заработают уличные кафе.

Стакис обещает помочь жителям центра привести в порядок дома: "Каждый новый политик обычно критикует предыдущую власть, но надо осознавать и что было хорошего. На мой взгляд, позитивной была программа реставрации фасадов домов. Если где-то дом деградирует — мы поднимаем на него налог, а собранные таким образом деньги уходят в фонд фасадов, куда могут подать заявку собственники домов исторического центра и получить софинансирование 30%. Если ты восстановил деревянный дом — тебе дадут 90% облегчения налога на недвижимость, если восстановил дом-памятник — 50%. Эта программа работает, и мы так продолжим".

Экономист Петерис Страутиньш отмечает, что сегодня в историческом центре идет интенсивная реконструкция жилых домов. Цены на квартиры в обновленных домах достаточно высоки — превышают 2000 евро за квадратный метр. "Раньше этот процесс восстановления домов тормозил ряд организационных проблем — разборки исторических владельцев (получивших недвижимость в наследство), бессмысленный Закон об аренде. Сейчас все задвигалось".
Экономика
Будущее — за "белыми воротничками" и туризмом
"Десять лет у Риги не было инвестиционного и инновационного плана. Ноль! — считает урбанист Виестурс Целминьш. — Только декларации: будет то, будет это. А откуда деньги? Только из налогов? Инерция продолжается, но улучшения есть. Сейчас уже говорят не о том, где мы построим новое грандиозное здание, а про то, как мы создадим комфортную среду для инвесторов и жителей".

"Самые пострадавшие от пандемии отрасли — авиация и туризм — сосредоточены в столице и ее ближних окрестностях. Но после восстановления Рига станет богаче большей части остальной Латвии", — уверен экономист Петерис Страутиньш. В 2018 году экономика города приносила 56% ВВП страны. Экономист полагает, что сильная сторона Риги — высокая добавленная стоимость, которую приносит сектор «белых воротничков» — бизнес и IT. В индустрии растет вес машиностроения, электроники, фармацевтики, а также деревообработки. Туризм находится сейчас в пандемийном кризисе, но последние годы был стремительно растущей отраслью экономики. "Можно сказать, что в сравнении с 2019 годом, в начале века туризма практически не было", — считает Страутиньш.

По его мнению, доля обрабатывающей промышленности в экономике города, скорее будет снижаться, но "не панически — просто потому что другие отрасли развиваются быстрее". Похоже на то, что в перспективе инвесторов все меньше будет интересовать строительство торговых помещений — этот сектор уже перенасыщен. А вот строительство офисных зданий, по мнению Страутиньша, продолжится.
Прогноз
Возможно ли чудо за 20 лет?
"Будущее города в руках горожан. Хороший пример — Хельсинки, — говорит социоантрополог Виестур Целминьш. — Еще 20 лет назад это был довольно провинциальный город. Сейчас там все по-другому. Индустриальные территории поменялись, по всему городу зелень, все застраивается. Делается многое, чтобы город стал компактнее, чтобы обживались центр и отдельные кварталы. За 15-20 км от Хельсинки все еще сохранились престижные районы, но для тех, кто хочет жить в городе, созданы все условия. То же самое мы видим в Берлине. В восточной части уже не подступиться к ценам. Чем мы хуже?"

Он уверен, что городу надо бороться за позитивную иммиграционную политику: "Мы видим много перспективных молодых людей, которые были бы очень нужны и важны для развития Риги. Здесь учатся десятки тысяч студентов из других стран. Многие готовы остаться, но мы их не держим. Разве не нужны нам талантливые, образованные и предприимчивые?

Есть все предпосылки для позитивного баланса миграции: здесь сохранился дух метрополии, здесь живет несколько национальных этнических общин, здесь богатое историческое наследие, развитая культурная жизнь. Осталось решить вопросы доступности жилья, экологичной публичной среды и качественных социальных услуг — чтобы рядом были садик, школа, логопед, спорт, медицина, культура… И почему тут не жить?"

Все описанные выше видения Риги будущего вероятны лишь при одном условии — если охвативший мир пандемический туман рассеется. А если нет? Если вакцины не будут успевать за мутациями? Если появится новая и более страшная зараза? Есть ли у Риги хоть приблизительный План Б?
"А у кого-нибудь есть такой план? — вопросом на вопрос отвечает мэр Стакис. — Думаю, сейчас ни у кого такого плана нет. Поэтому на данный момент все мы просим Бога и надеемся на вакцины. Это единственный наш план Б".
Над проектом работали: Кристина Худенко, Александра Полещук (текст), Марис Морканс (фото), Наталья Шиндикова (дизайн), Анатолий Голубов (редактор).

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