В Рижском порту начинает работу новая паромная линия 'Baltic Link'

В понедельник, 6 июля, в Рижский порт на паромный причал SIA "Man-Tess Tranzīts" впервые прибыл паром "Midas" новой линии грузоперевозок "Baltic Link", положив начало регулярным рейсам по перевозке ро-ро грузового автотранспорта между Ригой и портом Окселосунд в Швеции. Отныне паром каждую неделю будет совершать три рейса из Риги — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Оператором линии Baltic Link является шведская судоходная компания "Wagenborg Shipping Sweden AB", которая расширяет свою сеть паромных ро-ро линий в Балтийском море, запуская новую линию "Baltic Link".

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"Принимая во внимание особенности конкуренции в сфере паромных перевозок и расположение Рижского порта, появление еще одной грузовой паромной линии в нашем порту можно считать положительным фактом", — сказал Председатель Правления Рижского Свободного порта Виестурс Зепс.

"Латвийским грузоперевозчикам предлагается еще один конкурентоспособный логистический маршрут в скандинавские страны, в то же время спектр услуг, предоставляемых в Рижском порту, расширяется. Это позволит привлечь новых клиентов в Рижский порт и увеличить объемы грузов. Таким образом, мы делаем еще один шаг к цели развития Рижского порта — стать современным и эффективным логистическим центром, обслуживающим как страны Балтии, так и Скандинавии ", — добавил Зепс.

Рижский порт — это многофункциональный порт с современной инфраструктурой, которая способна принимать разные суда — в том числе и паромы, перевозящие грузовой автотранспорт, а также переваливать различные виды грузов. Рижский порт расположен в Рижском заливе, что делает грузовые паромные перевозки в европейские порты менее конкурентоспособными с точки зрения расстояния и стоимости, по сравнению с портами, расположенными непосредственно на берегах Балтийского моря. Тем не менее, этот вид перевозок в Рижском порту развивается, и объемы перевозок ро-ро грузов увеличиваются. До настоящего времени регулярные ро-ро перевозки из Рижского порта обеспечивались паромами линии "Tallink", которые выполняют как пассажирские, так и грузовые перевозки.

Автомобильный паром "Midas" (длина — 17,5 метра, ширина — 17 метров, грузоподъемность — 5873 GT) ходит под финским флагом. Оператор линии Wagenborg Shipping Sweden AB отмечает, что по мере увеличения объема перевозимых грузов паром MIDAS может быть заменен на более мощный паром в соответствии со спросом.