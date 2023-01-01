Без кредитов, лишнего риска, но с лучшими подарками. Три новогодних совета от экономиста Банка Латвии Олега Красноперова

Уходящий год был богатым на негативные события даже по меркам последних пандемических лет — вторжение России в Украину, стремительный рост цен. В начале наступающего года прогнозируется временный и неглубокий спад в латвийской экономике. Как пережить 2023 год, сохранить заработанные деньги и душевное спокойствие, обрести счастье? Ниже — три моих личных рекомендации, чтобы 2023 год принес вам процветание и мир.

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Нет непредвиденным покупкам и поспешным вложениям



Когда деньги теряют стоимость из-за высокой инфляции, возникает искушение их быстро потратить или куда-то срочно вложить. Однако, действительно ли нужен мобильный телефон самой последней марки, если прежний еще хорошо работает? А "инвестиционные" проекты, якобы гарантирующие большую прибыль, на поверку могут оказаться лохотронами, ведущими к финансовому краху. Казино, финансовые пирамиды, криптовалюты, покупка акций неизвестных компаний или "инвестиционного золота" приносят финансовую выгоду исключительно их организаторам, но никак не доверчивым вкладчикам (особенно тем из них, кто раньше ничего не слышал о таких "схемах").

В ближайшее время я не рекомендую даже приобретать недвижимость — рынок жилья сильно притормозил, и в 2023 году цены точно не будут расти так же быстро, как в 2020 — 2021 году. Разумеется, речь идет о недвижимости как об объекте спекуляций и инвестиций, а не обдуманной и тщательно спланированной покупке жилья для улучшения жилищных условий. В последнем случае даже более высокие процентные ставки не будут большим препятствием, потому что экономика развивается циклически. Придет время, когда они снова снизятся.

Один из самых безопасных инструментов инвестирования — государственные сберегательные облигации (которые каждый может купить сам), но их доходность небольшая. Если вы хотите рисковать и зарабатывать больше, нужно четко понимать, что вы делаете или пользоваться услугами профессионалов.

Финансовые вложения не сделают вас миллионером в мгновение ока, что бы ни обещала реклама из серии "бабушка только что заработала свой первый миллион на рынке криптовалют". Человек, который инвестирует один евро, чтобы получить через год миллион, скорее всего, в следующем году останется без своего же евро. Или, по крайней мере, без значительной его части.

Нет быстрым кредитам и ломбардам

Другая крайность — постоянно жить в долг, одалживая десятку до получки — тоже вредна для личных финансов. С потребительским кредитом всегда нужно быть очень осторожным — тщательно оценивать возможность его погашения, тем паче в условиях роста процентной ставки. Если купленные в кредит вещи не помогут больше зарабатывать, то лучше их не покупать. Помните, что кредит, взятый на празднование свадьбы, может стать причиной развода. Если вам нужен кредит на оплату текущих коммунальных платежей, то в случае краткосрочных финансовых затруднений, с экономической точки зрения правильнее будет договориться с поставщиком коммунальных услуг об отсрочке платежей. А если финансовые трудности обещают быть долгосрочными, следует подумать о смене жилья на более дешевое в обслуживании.

Будьте особенно осторожны при заимствовании у небанковских кредиторов. Получить кредит у них можно быстрее и проще, чем в коммерческих банках, но процентная ставка существенно выше (что компенсирует высокий риск невозврата выданного кредита). Ежемесячная процентная ставка в 4% только кажется невысокой: вроде бы, сегодня вы берете 100 евро, а через месяц возвращаете 104. Сложные проценты означают, что годовая процентная ставка в данном случае составляет 60%, и она может вогнать вас в "долговую яму". Первый шаг на пути к финансовой (если не независимости, то хотя бы) стабильности — полностью отказаться от использования кредитных линий и обходить ломбарды стороной.

Сделайте лучший подарок себе и близким

Самые главные вещи в жизни просты и нередко бесплатны. Так, может, не стоит проводить много часов в бессмысленной толчее в магазинах? Люди чаще сожалеют о том, чего не сделали в жизни, чем о том, что сделали. Поэтому лучший подарок для себе — сегодня же начать делать то, что делает вас и других счастливее. Например, научиться чему-то, о чем вы давно мечтали. Чтобы ваш подарок не остался просто мечтой, спланируйте, как вы его получите. Например, если вы хотите изучить новый онлайн-курс, подайте заявку и запланируйте время в своем календаре время. А лучший подарок другим — это проведенное вместе время, внимание, уважение и любовь.

Возможностей для нематериальных подарков так много, что если вы ими воспользуетесь, у вас не останется времени беспокоиться о будущих кризисах. Хотя материальное благополучие в кризисный период может временно ухудшиться, программы государственной поддержки могут существенно смягчить последствия кризиса — как это было во время пандемии и происходит сейчас в период стремительного роста цен на энергоресурсы. Кроме того, не стоит забывать, что иногда худшие опасения по поводу будущего могут не сбыться, как это было, например, со знаменитыми "концами света" в 2000 и 2012 году, или с "крахом мировой финансовой системы".

Внешние кризисы всегда были, есть и будут. Задача государства — помочь тем, кому сложно справиться с ними самостоятельно. Каждому важно найти занятие, которое ему нравится и в котором он лучше всего разбирается. Талантливые учителя, врачи и представители других профессий нужны даже в самые тяжелые кризисы. А кризисы рано или поздно заканчиваются. Пусть следующий год будет для всех нас лучше, чем предыдущие три!