Delfi – 21
DELFI – вместе с вами уже 21 год
21 год назад – ранним утром 26 ноября 1999 года – на DELFI (тогда он назывался "порталом нового поколения") вышла первая новость. Сегодня мы празднуем совершеннолетие вместе с читателями, партнёрами, коллегами и подписчиками, которых уже 10 тысяч.
В первый день работы мы писали о забастовке учителей, войне в Чечне, борьбе Сандиса Прусиса за Кубок мира по бобслею и других событиях. Несмотря на то, что поток информации, его интенсивность и разнообразие форматов за этот год значительно изменились, некоторые темы никуда не исчезают.
Сегодня DELFI – не только новостной портал. Мы – ведущее СМИ Латвии, которому доверяют читатели, популярный медиа-бренд. Чтобы не подвести доверие читателей, мы постоянно совершенствуемся, с каждым годом расширяя нашу команду и пополняя список реализованных проектов.
Последний год был особенно насыщенным – масштабные спецпроекты, мероприятия, инициативы, праздники, награждения. В мире многое изменилось, и нам тоже пришлось подстраиваться под новые обстоятельства. Но обо всем по порядку.
Большая часть внимания в этому году была посвящена ситуации с Covid-19. С началом пандемии мир охватил глобальный кризис. Все мы оказались перед лицом неизвестности, и в такие периоды значение медиа, которым можно доверять, многократно возрастает. Поэтому команда DELFI каждый день работает в круглосуточном режиме, чтобы сообщать вам все самые важные новости. Читатели оценили это: портал побил рекорды посещаемости и возглавил список главных источников свежей информации о пандемии (по данным Kantar TNS). Согласно исследованию Baltijas Zīmolu tops, DELFI в этом году был самым популярным медиа-брендом не только в Латвии, но и во всей Балтии. Спасибо вам за доверие!
Сегодня DELFI – не только новостной портал. Мы – ведущее СМИ Латвии, которому доверяют читатели, популярный медиа-бренд. Чтобы не подвести доверие читателей, мы постоянно совершенствуемся, с каждым годом расширяя нашу команду и пополняя список реализованных проектов.
Последний год был особенно насыщенным – масштабные спецпроекты, мероприятия, инициативы, праздники, награждения. В мире многое изменилось, и нам тоже пришлось подстраиваться под новые обстоятельства. Но обо всем по порядку.
Большая часть внимания в этому году была посвящена ситуации с Covid-19. С началом пандемии мир охватил глобальный кризис. Все мы оказались перед лицом неизвестности, и в такие периоды значение медиа, которым можно доверять, многократно возрастает. Поэтому команда DELFI каждый день работает в круглосуточном режиме, чтобы сообщать вам все самые важные новости. Читатели оценили это: портал побил рекорды посещаемости и возглавил список главных источников свежей информации о пандемии (по данным Kantar TNS). Согласно исследованию Baltijas Zīmolu tops, DELFI в этом году был самым популярным медиа-брендом не только в Латвии, но и во всей Балтии. Спасибо вам за доверие!
За этот год мы не только сообщали о последних новостях, но и запустили множество проектов, которыми можем гордиться. В конце прошлого года мы вместе с Ziedot.lv выпустили благотворительный проект "Stiprini stipros" и собрали 68 508,53 евро в виде пожертвований. Эти деньги помогли обеспечить тяжело больным детям реабилитацию, услуги нянечек, медицинские расходы, специальное питание, медикаменты и другие жизненно важные вещи.
В серии статей "Cik lupatu deķim" мы рассказывали о том, чем обернется для нас административно-территориальная реформа; команда "DELFI ТВ с Янисом Домбурсом" подготовила множество интервью и дискуссий, но и следила за спорными закупками масок; мы побеседовали с белорусскими беженцами в Латвии; перед внеочередными выборами в Рижскую думу взяли интервью у всех бывших мэров столицы; не забыли о столетии аграрной реформы; рассказали о неочевидных латвийских культурных особенностях и феномене культуры кладбищ, подробно описали имидж латвийских политиков и рассказали о стандартах красоты, за которые приходится расплачиваться тем, кто к ним стремится; мы следовали по пятам за Марком Твеном и регулярно выпускали захватывающие интервью с нашими земляками. Этот список можно продолжать очень долго.
Это не первый наш праздник в этом году. В марте крупнейшему новостному порталу на русском языке в Балтии rus.delfi.lv исполнилось 20 лет, а в мае DELFI plus отпраздновал свой первый день рождения. В 2020 году родились многие наши проекты: например, kinolente.lv и MVP. Второй занял очень значимое место в нише латвийской спортивной журналистики. А для того, чтобы внести большую ясность в связи с многочисленными фейковыми новостями, ставшими особенно популярными во время пандемии, мы присоединились к Международной сети по проверке фактов.
Наша работа не осталась незамеченной. Мы получили две награды Латвийской ассоциации журналистов – Ингус Берзиньш был признан редактором года, также приз получил проект о самом массовом побеге в истории Латвии, когда в июле 1994 года из тюрьмы в Елгаве бежало 89 человек.
Наша работа не осталась незамеченной. Мы получили две награды Латвийской ассоциации журналистов – Ингус Берзиньш был признан редактором года, также приз получил проект о самом массовом побеге в истории Латвии, когда в июле 1994 года из тюрьмы в Елгаве бежало 89 человек.
В этом году вместе с Балтийским центром развития СМИ мы впервые организовали школу современной журналистики для учащихся классов средней школы #Storygram – мы начали реализовывать проект очно, но после введения чрезвычайной ситуации работа перешла в удаленный режим. Несмотря на это, школьники использовали полученные знание на практике и подготовили серию статей на важную для себя и всего общества тему – перемен, которые затронули окружающую среду. Для того, чтобы поддержать учащуюся молодежь, мы подарили всем стипендиатам фонда Латвийского университета подписку на DELFI plus, которая будет действовать до конца учебного года.
Линдарс Клявиньш
студент докторской программы "Окружающая среда" факультета Географии и наук о Земле Латвийского университета.
"Я использую DELFI в качестве приоритетного источника информации, и посещаю его несколько раз в день, чтобы узнать последние новости. Этот портал независимый и ему можно доверять. Раньше я оформлял подписку на DELFI plus по необходимости, чтобы прочесть конкретные статьи, связанные с наукой или другими интересующими меня темами. Особенно меня привлекают статьи о другие стипендиатах фонда ЛУ и их исследованиях – в таких статьях обобщено то, что сейчас является актуальным в латвийской науке, и об этом не всегда можно узнать, принимая участие в совместных научных конференциях. Возможность читать статьи DELFI plus целый учебный год позволит мне пополнить свои знания".
Илзе Элберте
студентка первого курса докторантуры Биологического факультета Латвийского университета.
"Чем больше людей будут иметь доступ к подобным источникам информации, тем больше они смогут делиться друг с другом данными, которым можно доверять, распространять проверенную и аргументированную информацию. Спасибо DELFI за этот ценный и полезный подарок!"
Наурис Осис
студент первого курса бакалаврской программы "Э-бизнес и логистические системы управления" факультета Бизнеса, управления и экономики Латвийского университета.
"Так как я читаю портал DELFI чаще остальных латвийских медиа, то часто задумывался о том, чтобы подписаться на DELFI plus, но не сделал этого раньше. Теперь я чувствую себя польщенным. Я рад, что DELFI ценит стипендиатов и позволяет шире посмотреть на то, что происходит в мире".
В марте мы провели открытую практическую конференцию "Uzruna" – самые важные выступления лекторов и видеоматериалы обобщены здесь. После перемен, связанных с пандемией, мы поняли, что тоже должны внести изменения. Мы не только стараемся подстроиться сами, но и помогаем меняться другим. Поэтому в этом году на фестивале LAMPA мы не только приняли участие, организовав три дискуссии в прямом эфире – DELFI TV обеспечил проведение других 12 дискуссий, а также ретрансляцию 45 прямых эфиров. Кроме того, мы рассказывали о том, как проходит фестиваль в течение всех четырех дней. DELFI призывал к тому, чтобы оценить вклад людей творческих профессий в нашу жизнь и поддержать любимых музыкантов, организовав вместе с ними специальную серию концертов – "digiKoncerti".
АБОНЕМЕНТ
Годовой абонемент по особой цене – предложение одного дня
В честь своего дня рождения мы подготовили особенный подарок и для своих читателей. Только 26 ноября вы сможете приобрести годовой абонемент на DELFI plus или MVP по особой цене – 21 евро (цена годового абонемента – 38,87 евро).
Благодаря этому абонементу вы получите доступ к платному контенту – в том числе и интерактивным спецпроектам, также вы сможете воспользоваться особыми предложениями для подписчиков от наших партнеров и читать портал без рекламы.
Предложение действует до 23.59 часов 26 ноября. Подписаться на DELFI plus можно здесь, а на MVP – здесь.
Вместе с тем, как меняется мир, мы будем меняться вместе с ним и выстраивать свою работу так, чтобы продолжать сообщать своим читателям о всем самом важном, актуальном и интересном. Спасибо, что остаетесь с нами уже более двадцати лет!
Предложение действует до 23.59 часов 26 ноября. Подписаться на DELFI plus можно здесь, а на MVP – здесь.
Вместе с тем, как меняется мир, мы будем меняться вместе с ним и выстраивать свою работу так, чтобы продолжать сообщать своим читателям о всем самом важном, актуальном и интересном. Спасибо, что остаетесь с нами уже более двадцати лет!