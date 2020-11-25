DELFI – вместе с вами уже 21 год

Линдарс Клявиньш

студент докторской программы "Окружающая среда" факультета Географии и наук о Земле Латвийского университета.

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