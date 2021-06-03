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DELFI запустил новый канал для предпринимателей – Delfi Bizness
Этой весной портал Delfi перезапустил канал деловой информации Delfi Bizness. Теперь это отдельный медиа-продукт. К ленте экономических новостей мы добавили множество материалов повышенного качества: это углубленные, подробные, детальные статьи о том, что происходит с латвийской экономикой, отдельными отраслями или предприятиями.
Мы знаем, что наш читатель любознателен, предприимчив и ориентирован на рост, интересуется деловыми и экономическими новостями, событиями и тенденциями будущего в Латвии и мире. Поэтому мы изменили и содержание, и дизайн Delfi Bizness, а также расширили команду, которая будет работать над этим продуктом. Наша цель - добиться, чтобы латвийская экономика динамично развивалась, а общее и личное благосостояние каждого жителя страны росло. Новый Delfi Bizness — об обеспеченной Латвии. О Латвии, в которой богатство — это отражение созданных ценностей. Невозможно добиться этого, обслуживая чьи-то личные интересы.
"Команда Delfi Bizness убеждена: для роста нужны знания. Поэтому мы будем вкладывать все силы в создание контента с добавленной стоимостью, стремиться дойти до сути, поощрять обмен мнениями и вдохновлять на реализацию новые идей"
главный редактор Delfi Bizness Андра Бриекмане
В новом Delfi Bizness появятся углубленные материалы и мнения о бизнесе и экономике – как в целом, так и по отдельным секторам. Мы будем анализировать данные, определять тенденции, искать закономерности и рассматривать различные сценарии государственного и экономического развития. Мы будем поощрять обмен мнениями и поможем получить новые знания, расскажем как применить их на практике.
Команда Delfi Bizness
В журналистике я с 2007 года. Одно из первых изданий, где я работала — газета Dienas Bizness. Писала о туризме и торговле, а также о лидерах, добившихся успеха за рубежом и вернувшихся, чтобы реализовать себя в Латвии. Проводила дискуссии с предпринимателями. Самой близкой темой для меня всегда будет туризм. Я работала в Латвийском университете, а также писала статьи для различных печатных журналов. Шесть лет работаю редактором в DELFI, и последние полтора года руковожу нашими продуктами с платным содержанием. Это тоже дает практический опыт в бизнесе. Меня привлекают новые идеи, и одна из них — вместе с талантливой командой создать что-то интересное и полезное. Таким будет наш новый онлайн-журнал Delfi Bizness.
Андра Бриекмане
Главный редактор Delfi Bizness
С 2001 года я работала в различных латвийских печатных и интернет-изданиях, создавая материалы по экономике, бизнесу и финансам. Большой отрезок времени отдан работе в издании Dienas Bizness. В 2020 году я присоединился к отделу бизнес-новостей DELFI. DELFI пишет на разные темы и о разных отраслях, но мне наиболее близки истории о выдающихся латвийских компаниях и интересных бизнес-идеях, которые несут имя Латвии в мире.
Лелде Петране
редактор Delfi Bizness
Я в журналистике с 2005 года. После окончания учебы в Банковской высшей школе я начал карьеру журналиста деловых новостей в информационном агентстве LETA. Пару лет спустя я оказалась в Dienas Bizness, где сначала была редактором приложения Investors и писала о событиях в области инвестиций. Позже круг тем расширился, охватив банковский сектор и макроэкономику. Со временем я стала создавать публикации по различным другим экономическим направлениям как для бизнес-портала, так и для газеты. Меня особенно интересуют темы, связанные с банковским делом, финансами и экономическим развитием.
Жанете Хака
редактор Delfi Bizness
В журналистике я с 2008 года, мои темы - бизнес и экономика, о которых я писала для изданий Dienas Bizness, Diena, Latvijas Avīze, журналов Kapitāls, IR Nauda и других. В DELFI работаю с 2018 года. Пишу об экономике и бизнесе в широком контексте, главным образом уделяя внимание аналитике.
Даце Скрейя
редактор Delfi Bizness
Я присоединился к команде DELFI совсем недавно, в апреле 2021 года. Раньше я работала в газете Dienas Bizness, был редактором раздела приложений. Как и полагается журналисту в деловом издании, мне приходилось следить за различными отраслями, бизнес-процессами, идеями и их воплощением, тенденциями в экономике. На протяжении многих лет мне было интересно писать о событиях на рынке недвижимости, идеях и проектах, инновациях, проблемах и решениях. И эта сфера, и бизнес в целом кажутся мне очень интересными.
Ингрида Драздовска
редактор Delfi Bizness
До сих пор я писал для газеты Diena, журналов SestDiena и IR, сотрудничал с Латвийским радио и рисовал иллюстрации и комиксы для портала Латвийских общественных СМИ Lsm.lv. В области бизнеса и экономики меня интересуют вопросы, связанные с технологиями, экономикой замкнутого цикла и внедрением устойчивых, экологически безопасных решений в частном и государственном секторах.
Райвис Вилунс
редактор Delfi Bizness
В журналистике более 20 лет, к команде Delfi присоединилась в мае 2021 года. Пробовала свои силы в различных жанрах на радио, телевидении, интернет-порталах и в прессе. Мои репортажи о бизнесе и интервью с бизнесменами выходили в газетах "Бизнес&Балтия", "Телеграф". Считаю, что за каждой "сухой" цифрой статистики, законом или нормативным актом стоит обычный человек, его семья, предприятие или рабочий коллектив. Поэтому в Delfi Bizness планирую создавать разъяснительные, понятным языком написанные статьи-инструкции для различных бизнес-ситуаций, писать о влиянии принятых властями решений на конкретные отрасли, описывать новые идеи и проекты, уметь разглядеть за ними особую ситуацию отдельных бизнесменов.
Полина Элксне
редактор Delfi Bizness
Delfi Business будет интерактивным. Мы предложим нашим читателям новые форматы и способы предоставления информации — от иллюстраций, визуализации данных и информационного дизайна до интеграции с DELFI TV, различные видеоформаты и даже комиксы. Это позволит предпринимателям и бизнес-профессионалам легче узнавать об актуальном, понимать что происходит и добиваться роста.
«С нами будет сотрудничать Анда Асаре — один из самых компетентных специалистов в сфере стартапов. На Delfi Bizness будут выходить аналитические статьи эксперта по инвестициям Каспарса Пейсениекса о ситуации на фондовой бирже, ежемесячные обзоры экономической ситуации в Литве и Эстонии. Мы будем писать о том, что происходит в соседних странах — по-моему, это очень полезно для латвийского бизнеса, поскольку позволяет расширить кругозор. Кроме того, другие латвийские СМИ сейчас об этом не пишут. Список наших внештатных авторов очень широк"
делится планами Андра Бриекмане.
И Delfi Bizness, и вся команда DELFI убеждены: знающее, информированное, заинтересованное в процветании общество — важный элемент для существования независимого государства и его долгосрочного роста.

Часть контента Delfi Bizness по-прежнему будет доступна читателям бесплатно, но подписчиков ждет более 50 платных статей в месяц на латышском и русском языках: успехи и провалы в бизнесе, аналитика, основанные на опыте советы, рекомендации по инвестициям, рейтинги компаний, анализ данных, мультимедийные проекты, интерактивные решения, обширная информация об опыте и возможностях в ведении бизнеса по всему балтийскому региону и другие темы, интересующие широкую аудиторию.
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