DELFI запустил новый канал для предпринимателей – Delfi Bizness

В журналистике я с 2007 года. Одно из первых изданий, где я работала — газета Dienas Bizness. Писала о туризме и торговле, а также о лидерах, добившихся успеха за рубежом и вернувшихся, чтобы реализовать себя в Латвии. Проводила дискуссии с предпринимателями. Самой близкой темой для меня всегда будет туризм. Я работала в Латвийском университете, а также писала статьи для различных печатных журналов. Шесть лет работаю редактором в DELFI, и последние полтора года руковожу нашими продуктами с платным содержанием. Это тоже дает практический опыт в бизнесе. Меня привлекают новые идеи, и одна из них — вместе с талантливой командой создать что-то интересное и полезное. Таким будет наш новый онлайн-журнал Delfi Bizness.