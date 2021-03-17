Год на "удаленке": русская версия портала DELFI отмечает 21-летие

Тем не менее, все это не помешало нам сделать очень много нового и интересного. Прежде всего: социологические опросы показывают, что DELFI - один из главных источников оперативной информации для населения Латвии.
"DELFI Plus" - канал, доступный по подписке. В честь 21-летия Rus.Delfi.lv у вас есть возможность подписаться на "DELFI Plus" на год за 21 евро (стандартная цена подписки на год - 29,90 евро; если оформлять подписку ежемесячно - 38,37 евро).
Rus.Delfi.lv опубликовал тысячи новостных, аналитических, справочных и репортажных материалов о ситуации вокруг Covid-19 и его влияния общество и экономику. Однако мы не забывали и о других темах. Помимо новостной повестки Rus.Delfi.lv выпустил 13 спецпроектов (в том числе, Код.LV о феноменах культуры в современной Латвии; "Елгава. Город, которого нет"; "Эпицентрс" о взрыве в универмаге Centrs; "Копанина" о черных археологах; "Город-солнце" об "идеальном советском городе).
В 2020 году проект Rus.Delfi.lv "Побег'94" получил ежегодный приз Латвийской ассоциации журналистов в номинации "Журналистика на языке нацменьшинств". В рамках проекта Stiprini Stipros DELFI собрал 78 тысяч евро для семей, в которых есть человек, нуждающийся в постоянном уходе.