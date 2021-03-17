Год на "удаленке": русская версия портала DELFI отмечает 21-летие

"Это самый трудный период в истории DELFI. С ним не сравнить ни экономический кризис 2008 года, ни другие сложные моменты, - говорит главный редактор портала Анатолий Голубов. - Мы такая же часть общества, как и наши читатели. И все проблемы, через которые в эпоху пандемии проходит Латвия, касаются всех нас лично. При этом наши профессиональные задачи стали гораздо сложнее: мы должны максимально оперативно и точно доносить информацию о Covid-19 до читателей. Для многих это уже в прямом смысле вопрос выживания".

