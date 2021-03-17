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Год на "удаленке": русская версия портала DELFI отмечает 21-летие
17 марта русская версия портала DELFI в Латвии отмечает свое 21-летие. Этот год редакция DELFI провела примерно так же, как и читатели - в стрессе и напряженной работе, почти все время - на "удаленке", соблюдая ограничения и надеясь на то, что скоро всем нам удастся вернуться к привычной жизни.
Главный редактор портала Rus.Delfi.lv Анатолий Голубов
"Это самый трудный период в истории DELFI. С ним не сравнить ни экономический кризис 2008 года, ни другие сложные моменты, - говорит главный редактор портала Анатолий Голубов. - Мы такая же часть общества, как и наши читатели. И все проблемы, через которые в эпоху пандемии проходит Латвия, касаются всех нас лично. При этом наши профессиональные задачи стали гораздо сложнее: мы должны максимально оперативно и точно доносить информацию о Covid-19 до читателей. Для многих это уже в прямом смысле вопрос выживания".
Русская версия DELFI в марте-апреле 2020 года установила рекорды по размеру аудитории: в месяц портал посещали как минимум 400 000 жителей Латвии.
Covid-19 радикально изменил и организацию работы, и приоритеты, и стиль жизни в целом. Как минимум шесть месяцев редакция, как и весь портал DELFI, провела в режиме удаленной работы. Мы и сейчас работаем из дома, и для редакции это создает дополнительные трудности.

Тем не менее, все это не помешало нам сделать очень много нового и интересного. Прежде всего: социологические опросы показывают, что DELFI - один из главных источников оперативной информации для населения Латвии.
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И, конечно, продолжает стремительно развиваться
"DELFI Plus" - канал, доступный по подписке. В честь 21-летия Rus.Delfi.lv у вас есть возможность подписаться на "DELFI Plus" на год за 21 евро (стандартная цена подписки на год - 29,90 евро; если оформлять подписку ежемесячно - 38,37 евро).
Rus.Delfi.lv по-прежнему одно из самых популярных СМИ в соцсетях (156 000 подписчиков на Facebook, более 12 тысяч на Instagram). В марте 2020 года мы запустили телеграм-канал, который тоже стал крупнейшим в регионе (год спустя - 15 тысяч подписчиков).

Rus.Delfi.lv опубликовал тысячи новостных, аналитических, справочных и репортажных материалов о ситуации вокруг Covid-19 и его влияния общество и экономику. Однако мы не забывали и о других темах. Помимо новостной повестки Rus.Delfi.lv выпустил 13 спецпроектов (в том числе, Код.LV о феноменах культуры в современной Латвии; "Елгава. Город, которого нет"; "Эпицентрс" о взрыве в универмаге Centrs; "Копанина" о черных археологах; "Город-солнце" об "идеальном советском городе).

В 2020 году проект Rus.Delfi.lv "Побег'94" получил ежегодный приз Латвийской ассоциации журналистов в номинации "Журналистика на языке нацменьшинств". В рамках проекта Stiprini Stipros DELFI собрал 78 тысяч евро для семей, в которых есть человек, нуждающийся в постоянном уходе.
Rus.Delfi.lv
"Несмотря на то, что ситуация с Covid-19 пока далека от разрешения, на 2021-й год у Rus.Delfi.lv большие планы, - говорит Анатолий Голубов. - Мы продолжим развивать и платную, и бесплатную версии портала, вкладывая все силы и ресурсы в журналистику".

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