Контент, на который стоит подписаться!

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Часто задаваемые вопросы
Что такое Delfi Plus? Где я могу найти Delfi Plus?
Это контент-продукт портала Delfi, который можно приобрести по подписке за ежемесячную абонентскую плату. Для того, чтобы приобрести абонемент Delfi Plus, у вас должен быть профиль на Delfi. Подробнее о Delfi Plus здесь.

Материалы Delfi Plus можно найти в рубрике Delfi Plus, выбрав D+ в меню портала. Материалы можно читать как в браузере – на смартфоне или компьютере, так и в мобильном приложении (Android и iOS). Чтобы получить доступ к статьям Delfi Plus, необходимо зайти в свой аккаунт на Delfi и оформить подписку.
Что такое MVP? Где я могу найти MVP?
MVP – это спортивное СМИ, доступное по подписке за ежемесячную абонентскую плату. Для того, чтобы приобрести абонемент на MVP, у вас должен быть профиль на Delfi. Подробнее о MVP здесь.

Материалы MVP можно найти в рубрике MVP, выбрав MVP в меню портала. Материалы можно читать как в браузере – на смартфоне или компьютере, так и в мобильном приложении. Чтобы получить доступ к статьям MVP, необходимо зайти в свой аккаунт на Delfi.
Что такое Delfi Бизнес и как я могу его читать?
Delfi Bizness – это канал об экономике и бизнесе. Здесь публикуются аналитические материалы, интервью, рейтинги и обзоры: все, что помогает вам лучше понять экономику Латвии. Часть материалов доступна только для подписчиков (список).

Подписчики могут читать Delfi Bizness через браузер на мобильных устройствах или компьютере, а также в мобильных приложениях (Android и iOS). Чтобы получит доступ, необходимо подключиться к своему профилю на Delfi и оформить подписку.
Где можно оформить подписку?
В своем профиле, в разделе Статус подписки, а также в рубрике Delfi Plus, MVP и Delfi Бизнес.
Как можно оплатить подписку?
Оплатить подписку можно банковской картой или СМС-сообщением – в зависимости от типа и срока подписки.
Можно ли оформить подписку на Delfi Plus, MVP и Delfi Bizness одновременно?
Да, подписку можно оформить на странице подписок Delfi или в разделе профиля Статус подписки, выбрав "Весь контент Delfi". Комплексный абонемент выгоднее!
Можно ли оформить подписку для сотрудников предприятия?
Чтобы оформить подписку для сотрудников предприятия, свяжитесь с нами, написав laura.truksane@delfi.lv , позвонив тел. 26411572 или заполнив информацию о вашем предприятии в форме заявки.
Где я могу найти информацию о статусе моей подписки?
В вашем профиле, в разделе Статус подписки.
Моя подписка возобновится автоматически?
Подписка будет продлеваться автоматически по истечении каждого периода подписки до момента, пока абонент не прекратит подписку.
Как прервать подписку?
На акаунте Delfi подписку можно прервать в разделе Статус подписки нажав "прервать подписку" и следовать дальним инструкциям.
Как активировать предоплаченный или подарочный код?
Предоплаченный и подарочный код можно активировать в разделе «Другие варианты подписки» учетной записи Delfi или открыв delfi.lv/davanukods и следуя дальнейшим инструкциям. Код можно получить, оформив подписку по предоплате у одного из наших партнеров: Citadele, Circle-K и т. д.

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