Определен второй победитель, выигравший смартфон Samsung

Портал DELFI в сотрудничестве с Samsung предлагает своим читателям этой осенью возможность выиграть один из трех новых смартфонов Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Все, что необходимо сделать – заполнить анкету.
20 октября мы определили второго победителя, который выиграл новый смартфон. Поздравляем Инту К. (номер телефона: ****4188). Для вручения приза мы свяжемся с победителем лично в течение ближайших двух дней.
Приз был разыгран между всеми участниками, которые с 22 сентября до 5 октября заполнили электронную анкету, зарегистрировав новый аккаунт DELFI или обновив данные уже зарегистрированного аккаунта. Следующий розыгрыш будет проведен через две недели – 3 ноября, когда будет разыгран третий смартфон Samsung. Как мы сообщали, первый телефон был разыгран 6 октября. Подробнее об этом – здесь.
В розыгрыше может принять участие каждый, кто зарегистрировал аккаунт DELFI сейчас или ранее, и до 2 ноября заполнил лотерейную анкету, указав свое имя, фамилию, пол и возраст, а также контактную информацию. Участником может стать каждый зарегистрированный пользователь или подписчик DELFI, который заполнил все поля анкеты. С условиями розыгрыша можно ознакомиться здесь. Полученные данные будут использованы для повышения качества продукта с целью его улучшения для пользователя.
Каждый зарегистрированный пользователь может подписаться на DELFI plus и MVP, а также сохранять статьи, которые хотел бы прочесть позже. Над каждой статьей есть иконка закладки, и сохраненные таким образом статьи можно прочесть на любом устройстве, просто зайдя в свой аккаунт DELFI.
20 октября мы определили второго победителя, который выиграл новый смартфон. Поздравляем Инту К. (номер телефона: ****4188). Для вручения приза мы свяжемся с победителем лично в течение ближайших двух дней.
Приз был разыгран между всеми участниками, которые с 22 сентября до 5 октября заполнили электронную анкету, зарегистрировав новый аккаунт DELFI или обновив данные уже зарегистрированного аккаунта. Следующий розыгрыш будет проведен через две недели – 3 ноября, когда будет разыгран третий смартфон Samsung. Как мы сообщали, первый телефон был разыгран 6 октября. Подробнее об этом – здесь.
В розыгрыше может принять участие каждый, кто зарегистрировал аккаунт DELFI сейчас или ранее, и до 2 ноября заполнил лотерейную анкету, указав свое имя, фамилию, пол и возраст, а также контактную информацию. Участником может стать каждый зарегистрированный пользователь или подписчик DELFI, который заполнил все поля анкеты. С условиями розыгрыша можно ознакомиться здесь. Полученные данные будут использованы для повышения качества продукта с целью его улучшения для пользователя.
Каждый зарегистрированный пользователь может подписаться на DELFI plus и MVP, а также сохранять статьи, которые хотел бы прочесть позже. Над каждой статьей есть иконка закладки, и сохраненные таким образом статьи можно прочесть на любом устройстве, просто зайдя в свой аккаунт DELFI.
Мобильные телефоны Samsung серии Galaxy Note20 оснащены самым быстрым процессором. В этом смартфоне сочетаются прогрессивные технологии и эргономичность, а также элегантный дизайн, характерный для серии Note.
Пресс-фото
Этот смартфон подходит для профессиональной съемки видео – камера Galaxy Note20 Series 8K позволяет снимать видео сверхвысокой четкости и профессионального качества. В режиме профессионального видео с высококачественной фокусировкой, звуком, экспозицией, освещением, инструментами масштабирования и съемкой со скоростью 120 кадров в секунду вы можете снимать видео, достойное кинотеатра.
Пользователи Note не дадут соврать – стилус S Pen, которым оснащен этот смартфон, очень эргономичен и позволяет сразу же записать все мысли, которые приходят во время вдохновения, обеспечивая еще большую точность касания.
Пользователи Note не дадут соврать – стилус S Pen, которым оснащен этот смартфон, очень эргономичен и позволяет сразу же записать все мысли, которые приходят во время вдохновения, обеспечивая еще большую точность касания.