Определен второй победитель, выигравший смартфон Samsung

Этот смартфон подходит для профессиональной съемки видео – камера Galaxy Note20 Series 8K позволяет снимать видео сверхвысокой четкости и профессионального качества. В режиме профессионального видео с высококачественной фокусировкой, звуком, экспозицией, освещением, инструментами масштабирования и съемкой со скоростью 120 кадров в секунду вы можете снимать видео, достойное кинотеатра.



Пользователи Note не дадут соврать – стилус S Pen, которым оснащен этот смартфон, очень эргономичен и позволяет сразу же записать все мысли, которые приходят во время вдохновения, обеспечивая еще большую точность касания.



