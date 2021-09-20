В Латвии построена 81 заправочная станция Circle K, и на каждой из них можно будет купить предоплаченный абонемент Circle K, не используя SMS и не подключая регулярный платёж с карты. Абонементы можно будет купить на разные периоды:
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