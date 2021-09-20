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Теперь абонемент DELFI plus можно купить на заправках Circle K
DELFI заботится об удобстве читателей, поэтому теперь получить доступ к платным материалам будет еще проще. Предоплаченный абонемент на DELFI Plus можно будет купить на всех заправочных станциях Circle K.

В Латвии построена 81 заправочная станция Circle K, и на каждой из них можно будет купить предоплаченный абонемент Circle K, не используя SMS и не подключая регулярный платёж с карты. Абонементы можно будет купить на разные периоды:
52 недели, или год
24 недели, или 6 месяцев
12 недель, или 3 месяца
4 недели
Абонемент DELFI plus за 29,90 евро
Абонемент DELFI plus 17,94 евро
Абонемент DELFI plus за 8,97 евро
Абонемент DELFI plus за 2,99 евро
При покупке абонемента DELFI plus покупатель получит чек с кодом. Чтобы активизировать код, нужен аккаунт DELFI. При введении кода абонемент активизируется на оплаченный период. Активировать код необходимо в течение 45 дней с момента покупки.
"Мы высоко ценим мнение наших абонентов. Мы постоянно получаем обратную связь и видим, что есть запрос на то, чтобы покупать абонемент, не подключая платежную карту. Мы учли это. Поэтому для нас было очень существенно найти партнера, который помог бы расширить возможности подписки DELFI plus и вынести их за цифровые рамки нашего портала. Не секрет, что посещение Circle K давно стало утренним или вечерним ритуалом многих латвийцев. И мы рады, что теперь многие смогут, взбодрив себя утренним кофе, получить материал для чтения и размышления с помощью DELFI plus".
Константин Кузиков, председатель правления акционерного общества DELFI
"Мы, Circle K, постоянно развиваемся и вводим все новые продукты и услуги, чтобы время, которое наши клиенты проводят в дороге, было как можно приятнее. Мы рады, что теперь у нас можно не только пополнить баки машин отличным топливом, но и наполнить бак знаний качественным содержанием".
Гатис Паварс, директор департамента развития рынка Circle K Latvia
Circle K Latvia — ведущая латвийская компания по розничной торговле топливом и другими товарами, предлагающая продукты высокого качества и хорошее обслуживание. Это одна из самых широких сетей АЗС в Латвии — всего 85 торговых точек, среди которых 80 АЗС полного сервиса (в том числе 14 действуют по договору франшизы), четыре автоматических заправочных станции и один магазин. Circle K — одна из самых известных сетей заправочных станций в мире, она существует в более чем 20 государствах.

DELFI plus — это платные материалы крупнейшего в Латвии новостного портала DELFI. Там можно найти захватывающие и вдохновляющие рассказы о человеческих судьбах, узнать о важных событиях в Латвии с разных ракурсов, почитать аналитику о мировых событиях и бизнес-трендах и почерпнуть практические идеи по ведению хозяйства.

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