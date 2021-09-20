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"Мы высоко ценим мнение наших абонентов. Мы постоянно получаем обратную связь и видим, что есть запрос на то, чтобы покупать абонемент, не подключая платежную карту. Мы учли это. Поэтому для нас было очень существенно найти партнера, который помог бы расширить возможности подписки DELFI plus и вынести их за цифровые рамки нашего портала. Не секрет, что посещение Circle K давно стало утренним или вечерним ритуалом многих латвийцев. И мы рады, что теперь многие смогут, взбодрив себя утренним кофе, получить материал для чтения и размышления с помощью DELFI plus".

Константин Кузиков, председатель правления акционерного общества DELFI