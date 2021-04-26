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Работа в DELFI: ищем журналиста / редактора для русской версии портала
Портал Rus.Delfi.lv ищет нового коллегу - журналиста и редактора ленты новостей. Если вы любите новости, следите за происходящим в Латвии и мире, отлично владеете русским и латышским языками, то, возможно, эта работа для вас. Подробности ниже.
Что нужно делать
  • Принимать участие в создании новостей на русском языке (темы: политика, общество, происшествия);
  • Заниматься переводами новостей на русский язык, а также созданием оригинальных (в том числе, авторских) материалов;
  • Принимать активное участие в планировании работы редакции, обсуждении тем для публикации.
Требования
  • Высшее образование, желателен опыт в журналистике или производстве контента;
  • Общая эрудиция и способность ориентироваться в том, что происходит в Латвии и мире;
  • Грамотный письменный русский язык;
  • Быстрый и грамотный перевод с латышского и (желательно) английского языка;
  • Отличные навыки коммуникации, способность работать в команде, точность, высокий уровень ответственности и устойчивости к стрессу, способность и желание учиться и развиваться.
Что мы предлагаем:
  • Работу в самом современном СМИ Латвии;
  • Фиксированную зарплату в размере 750-900 евро после уплаты налогов, с возможностью роста;
  • Работу в современном офисе и/или удаленно;
  • Все социальные гарантии;
  • Возможности профессионального роста;
  • Обучение (курсы, семинары, конференции и т.д.)
Начало работы: 24-31 мая 2021 года.

CV и мотивационные письма присылайте до 10 мая по адресу rus.redakcija@delfi.lv. Мы свяжемся с кандидатами, которые прошли во второй этап.

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