Работа в DELFI: ищем журналиста / редактора для русской версии портала

- Принимать участие в создании новостей на русском языке (темы: политика, общество, происшествия);
- Заниматься переводами новостей на русский язык, а также созданием оригинальных (в том числе, авторских) материалов;
- Принимать активное участие в планировании работы редакции, обсуждении тем для публикации.
- Высшее образование, желателен опыт в журналистике или производстве контента;
- Общая эрудиция и способность ориентироваться в том, что происходит в Латвии и мире;
- Грамотный письменный русский язык;
- Быстрый и грамотный перевод с латышского и (желательно) английского языка;
- Отличные навыки коммуникации, способность работать в команде, точность, высокий уровень ответственности и устойчивости к стрессу, способность и желание учиться и развиваться.
- Работу в самом современном СМИ Латвии;
- Фиксированную зарплату в размере 750-900 евро после уплаты налогов, с возможностью роста;
- Работу в современном офисе и/или удаленно;
- Все социальные гарантии;
- Возможности профессионального роста;
- Обучение (курсы, семинары, конференции и т.д.)
CV и мотивационные письма присылайте до 10 мая по адресу rus.redakcija@delfi.lv. Мы свяжемся с кандидатами, которые прошли во второй этап.