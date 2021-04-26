Работа в DELFI: ищем журналиста / редактора для русской версии портала

Портал Rus.Delfi.lv ищет нового коллегу - журналиста и редактора ленты новостей. Если вы любите новости, следите за происходящим в Латвии и мире, отлично владеете русским и латышским языками, то, возможно, эта работа для вас. Подробности ниже.