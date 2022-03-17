Rus.Delfi.lv исполнилось 22 года
Что мы делали все это время и что будет дальше
Что мы делали все это время и что будет дальше
17 марта русская версия портала Delfi отмечает свое 22-летие. За эти годы мы многое успели сделать, но впереди еще больше работы.
За 22 года Rus.Delfi.lv опубликовал более 400 тысяч статей. Их подготовили для вас сотни авторов - журналисты и редакторы, коллеги из других изданий, причем не только в Латвии, но и в других странах. Rus.Delfi.lv выпустил более ста спецпроектов, наши авторы взяли тысячи интервью, получили несколько профессиональных призов.
"Мы рассказывали об атаке террористов на США в 2001-м и про победу Латвии на Евровидении; про вступление в Евросоюз и НАТО; про экономический кризис в 2008-м; про переход на евро; про победы латвийских спортсменов; про выпуск первого айфона; про появление электромобилей; про десятки выборов в Сейм и местные самоуправления; про реформы в образовании и медицине... В последние два года нам пришлось научиться писать о пандемии Covid-19. Теперь мы пишем о войне, но ждем мира. Мы должны стремиться рассказывать о том, как жить в мире, который постоянно меняется – и не всегда к лучшему", – говорит главный редактор Rus.Delfi.lv Анатолий Голубов.
Все эти годы Delfi постоянно менялся. Портал прошел через несколько редизайнов, мы запускали приложения, серсисы, игры, тесты, галереи, видео, аудио, инфографику и многое другое. Открывались и закрывались рубрики (всего их было более 200), команда то увеличивалась, то сокращалась, но каждый день на Delfi выходили и выходят около 100 публикаций. В первую очередь о том, что происходит в Латвии.
Сегодня мы пришли к тому, что теперь нас читают, в основном, с мобильных устройств – в любой момент, днем, ночью или на выходных. В 2000-м новости обновлялись трижды в день, а по субботам их не было вообще, потому что у очень многих интернет был только на работе.
Если в 2000-х Delfi был, скорее, агрегатором новостей с возможностью их комментировать, то сегодня это крупнейшее СМИ в регионе. Мы вкладываем очень много сил в поддержку и развитие журналистики, потому что считаем, что без сильных независимых СМИ современное демократическое общество существовать не может.
300 тысяч жителей Латвии, которые читают нас каждый месяц – лучшее подтверждение тому, что мы поставили верную цель и каждый день приближаемся к ней. Пусть по миллиметру, но – приближаемся.
Сегодня мы пришли к тому, что теперь нас читают, в основном, с мобильных устройств – в любой момент, днем, ночью или на выходных. В 2000-м новости обновлялись трижды в день, а по субботам их не было вообще, потому что у очень многих интернет был только на работе.
Если в 2000-х Delfi был, скорее, агрегатором новостей с возможностью их комментировать, то сегодня это крупнейшее СМИ в регионе. Мы вкладываем очень много сил в поддержку и развитие журналистики, потому что считаем, что без сильных независимых СМИ современное демократическое общество существовать не может.
300 тысяч жителей Латвии, которые читают нас каждый месяц – лучшее подтверждение тому, что мы поставили верную цель и каждый день приближаемся к ней. Пусть по миллиметру, но – приближаемся.
Что мы будем делать дальше?
Мы будем поддерживать и развивать журналистику на русском языке. Сейчас это особенно важно. Delfi планирует расширять работу с коллегами из-за рубежа: из Украины и России, Беларуси и стран Балтии. К сожалению, нам придется много писать об Украине и о России, о беженцах, горе и ужасе войны, о санкциях и о том, как жить в этом новом мире. Но мы будем внимательно следить и за другими темами, от "ковида" до выборов, от ситуации в образовании до медицины. Этот год точно будет непростым, и мы к этом готовы.
Нам придется разбираться и перепроверять, постоянно сомневаться и стремиться понять, чтобы в конце концов объяснять, что происходит. Не будем скрывать, это очень трудно. Будут ошибки и провалы, будут поводы для критики, но это единственный возможный путь. Для всех нас важно не просто знать, важно понимать. Только в этом случае мы можем принимать взвешенные решения, которые сделают нашу жизнь лучше. Поэтому на Delfi будет много разборов, путеводителей и интервью с экспертами.
Мы будем развивать Delfi Plus, наш раздел, доступный по подписке. В марте 2022 года у Delfi более 18 тысяч подписчиков, и мы намерены предлагать им самые разные публикации, от спецпроектов и интервью до исторических материалов и "разборов". Впрочем, бесплатная часть Delfi тоже будет развиваться. Мы не планируем выпускать еще больше новостей, главная задача – рассказать о главном максимально понятно и вовремя.
Нам придется разбираться и перепроверять, постоянно сомневаться и стремиться понять, чтобы в конце концов объяснять, что происходит. Не будем скрывать, это очень трудно. Будут ошибки и провалы, будут поводы для критики, но это единственный возможный путь. Для всех нас важно не просто знать, важно понимать. Только в этом случае мы можем принимать взвешенные решения, которые сделают нашу жизнь лучше. Поэтому на Delfi будет много разборов, путеводителей и интервью с экспертами.
Мы будем развивать Delfi Plus, наш раздел, доступный по подписке. В марте 2022 года у Delfi более 18 тысяч подписчиков, и мы намерены предлагать им самые разные публикации, от спецпроектов и интервью до исторических материалов и "разборов". Впрочем, бесплатная часть Delfi тоже будет развиваться. Мы не планируем выпускать еще больше новостей, главная задача – рассказать о главном максимально понятно и вовремя.