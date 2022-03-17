Мы будем поддерживать и развивать журналистику на русском языке. Сейчас это особенно важно. Delfi планирует расширять работу с коллегами из-за рубежа: из Украины и России, Беларуси и стран Балтии. К сожалению, нам придется много писать об Украине и о России, о беженцах, горе и ужасе войны, о санкциях и о том, как жить в этом новом мире. Но мы будем внимательно следить и за другими темами, от "ковида" до выборов, от ситуации в образовании до медицины. Этот год точно будет непростым, и мы к этом готовы.



Нам придется разбираться и перепроверять, постоянно сомневаться и стремиться понять, чтобы в конце концов объяснять, что происходит. Не будем скрывать, это очень трудно. Будут ошибки и провалы, будут поводы для критики, но это единственный возможный путь. Для всех нас важно не просто знать, важно понимать. Только в этом случае мы можем принимать взвешенные решения, которые сделают нашу жизнь лучше. Поэтому на Delfi будет много разборов, путеводителей и интервью с экспертами.



Мы будем развивать Delfi Plus, наш раздел, доступный по подписке. В марте 2022 года у Delfi более 18 тысяч подписчиков, и мы намерены предлагать им самые разные публикации, от спецпроектов и интервью до исторических материалов и "разборов". Впрочем, бесплатная часть Delfi тоже будет развиваться. Мы не планируем выпускать еще больше новостей, главная задача – рассказать о главном максимально понятно и вовремя.

