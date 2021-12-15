Мы используем контент Delfi Plus для того, чтобы дополнить новостные сюжеты фактами – портал предлагает информацию, которую не найти у других, к примеру. Предлагаемый контент качественный, уникальный, информация углубленная. Интересен и выбор исследуемых тем –подписчики ценят, что акцент делается не на громкие заголовки, а на аналитическую журналистику, которая требует времени и ресурсов.

Некоторые коллеги используют предлагаемый контент и вне работы, к примеру, принимая участие в деятельности Земессардзе.

