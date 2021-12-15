Лучшее на Delfi за 2021 год
В 2021 году портал Delfi только на русском языке опубликовал более 22 тысяч статей. Лучшие из них - интервью, аналитика, обзоры и спецпроекты - доступны для подписчиков. Каждый, кто подписался на Delfi Plus, за год мог прочесть около 600 статей на русском языке и несколько тысяч на латышском. Перед вами лишь небольшая часть списка лучших публикаций за 2021 год. Все материалы Delfi Plus можно найти здесь.
Статей Delfi Plus (на русском)
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Каждую неделю Delfi Plus публикует десятки статей на социальные, политические, экономические и исторические темы. Мы предлагаем не только исследовательскую и аналитическую журналистику, но и более "легкий" контент, благодаря которому можно отвлечься от новостей о пандемии. Перед вами – лишь небольшая часть списка лучших публикаций за 2021 год.
Перевести стрелки
Снежным и морозным утром 16 февраля 1976 года в Риге произошла самая трагическая катастрофа в истории латвийских железных дорог. Погибли 46 человек, вину возложили на трех молодых женщин: стрелочниц и дежурную. Но на самом деле причины, которые привели к крушению, были гораздо глубже. Delfi рассказывает историю катастрофы скорого поезда "Балтика".
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Все преисполнилось смутным страхом
Чума, оспа, холера: Рига за свою историю пережила не одну эпидемию. Жуткая статистика, вакцинационные планы и "зеленые сертификаты" - все это уже было. Знаток истории медицины, профессор РСУ Юрис Салакс рассказывает о том, как были побеждены страшные эпидемии прошлого.
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Куда исчезли русские?
В 1996 году сборная Латвии впервые вышла в хоккейную элиту. Костяк той команды составляли игроки с нелатышскими фамилиями. Времена изменились, и в 2021-м году в хоккейной сборной остался всего один игрок, чей родной язык — русский. Треть населения страны по-прежнему нелатыши. Почему в сборной Латвии не осталось русских хоккеистов?
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Похороните нас за столбиками
Новые тротуары и проезжая часть, велодорожки, столбики, лежачие полицейские, островки безопасности, разметка… Движение по Риге должно стать безопаснее, удобнее, "зеленее". Или нет? На примере одного квартала мы рассказываем, куда ведут хорошие дела.
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Мы близки к точке невозврата
Жара в Латвии вновь обновила летние рекорды. "Тропические ночи" не давали спать, а дождь не приносил облегчения. Что происходит с погодой? Этот ад с нами навсегда? Метеоролог Светлана Анискевич объясняет, чего ждать от погоды в будущем.
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Спорт для богатых
Хоккей в Латвии - скорее всего, спорт номер один. И многие родители хотели бы видеть своих детей на площадке в хоккейной форме. Но есть одна проблема: это дорого. Сколько стоит вырастить хоккеиста?
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Девять рекламных "оскаров" за воскрешение из мертвых
Убитые журналисты оживают при помощи deepfake для социальной рекламы. Эта кампания получила девять "Каннских львов" — главных наград в глобальном мире рекламы. Автор идеи, коренной москвич Андрей Тюкавкин уже пять лет живет в Риге.
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Я как красная тряпка
Как жить, если вы родились в Латвии и в какой-то момент почувствовали, что вы — ни мужчина, ни женщина? Что делать, если это произошло с вашим ребенком? Три истории латвийцев, которым оказалось тесно в рамках своего гендера.
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Латвия должна аплодировать беженцам!
Афганистан, где к власти снова пришли талибы - далеко. Но для афганцев, которые живут в Латвии, это личная и очень близкая история. Латвийские афганцы рассказывают о том, что происходит на их родине, исламе и шариате в Европе, и о том, и чего ждать от беженцев.
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Кретинизация циников
Писатель Дмитрий Глуховский прекрасно угадывает постапокалиптические сценарии - как в России, так и в мире. В разговоре с Delfi он размышляет о Путине и Горбачеве, о BLM и MeToo, о "ковиле" и Крыме в Латвии.
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Эстония нас хочет
Валга-Валка: один город, два государства, три языка. Где лучше? Delfi изучает жизнь в пограничном городе и приходит к выводу, что эстонская Валга перетягивает жителей и налоги не только из соседней Валки, но и со всего северо-востока Латвии.
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Дома с мясом
30 лет назад, в ноябре 1991-го в Латвии началась денационализация. Сотни тысячи людей потеряли жилье, которое считали своим. Тысячи - внезапно разбогатели или получили новую головную боль. Как это было и к чему привело? Шесть историй о том, как сложились судьбы жильцов денационализированных домов.
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Вернусь на работу за 500 евро
Работа в офисе никогда не будет прежней. Благодаря локдауну тысячи латвийцев привыкли работать из дома - в пижаме и с котом на коленях. Но что будет, когда мы окончательно справимся с "ковидом!"? Профессор Михаил Хазан рассказывает о том, что о новых привычках удалось узнать ученым.
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Спецпроекты Delfi Plus за 2021 год
Мы работаем над спецпроектами, в рамках которых углубленно изучаем какую-нибудь тему – от криминального прошлого и настоящего Риги до нюансов, которые необходимо знать каждому дачнику и садоводу. На странице спецпроектов вы найдете более 60 интерактивных проектов.
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Криминальная Рига. Правый берег
Полный путеводитель по криминальному прошлому и настоящему столицы Риги. Громкие преступления и небезопасные места, криминальная статистика и воспоминания сотрудников полиции, карты преступлений и редкие архивные фото.

15 статей
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Культовые бары и ночные клубы
История ночной жизни Риги. Как начинали и чем закончили шикарные ночные клубы и заведения "для своих"? Кто стоял у истоков создания культовых заведений? Что происходило на танцполах и у барных стоек? От LaRocca до "Вернисажа": история легендарных рижских заведений, которых больше нет.

8 статей
Читать спецпроект
Теплица
Каждому саду нужна теплица. Как ее выбрать? Как купить или построить самостоятельно? Что посадить и как ухаживать? Рассказываем все, что нужно знать каждому дачнику или садоводу.

10 статей
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Земля 2.0
Есть ли жизнь на Марсе - науке это неизвестно. Но красная планета для нас всегда была особенной. Возможна ли колонизация Марса? Что для этого нужно? Какой прогноз погоды для первых марсиан? И как им выжить - на самом деле, а не как в кино?

8 статей
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Лучшие публикации 2021 года на латышском языке
Delfi Bizness публикует статьи, посвященные разным темам – финансам, тенденциям на рынке недвижимости, закулисным подробностям бизнеса и не слишком чистым сделкам. За полгода существования раздела мы завоевали интерес и доверие читателей.
Сколько будет стоить котлета?
Гунар Кирсонс продал контрольный пакет акций Lido. В чем смысл этой сделки? Что будет дальше с одним из главных латвийских брендов? И когда в ресторанах появятся роботы?
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От виллы до советской пятиэтажки
Металлический шар на цепи ударяет по стене, и здание рушится. Эта картина давно не актуальна: сейчас дома разбирают буквально по кирпичу. Как устроен латвийский бизнес по сносу зданий?
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Лопнет или нет?
Главный вопрос едва ли не для каждого жителя Латвии: есть ли пузырь на рынке недвижимости? Если есть, то когда он лопнет? Отвечают эксперты
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От офиса на кухне до Лондонской биржи
Десять лет назад Таавет Хинрикус и Кристо Кяэрманн вряд ли мечтали о том, что созданный ими десять лет назад стартап Wise когда-нибудь попадет на Лондонскую фондовую биржу. И не просто попадет, а сделает 40-летних Хинрикуса и Кяэрманна миллиардерами и, возможно, самыми богатыми людьми в странах Балтии.
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Не взлетело
Отельный бизнес устроен очень просто: вложил деньги, оборудовал апарт-отель, поставил его на Booking, нанял персонал, и можно считать прибыль. Но здесь есть множество подводных камней, особенно если ваш отель расположен в Риге
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Как утюги подорвали мировой автопром
Латвийский авторынок переживает острый кризис: такого дефицита машин не было со времен СССР. Растут цены и на новые, и на подержанные авто. К чему это приведет? Стоит ли отложить покупку автомобиля?
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Кому "ковид" пошел на пользу?
Оборот 100 самых быстрорастущих предприятий Латвии за последние три года увеличился более чем в шесть раз. Наиболее успешные увеличили оборот более чем в 45 раз. Кто они?
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Купил биткоин - заплати налоги?
Эксперты рассказывают о том, как латвийское государство и банки смотрят на сделки с криптовалютами. Когда платить налог? Разрешит ли банк сделки с криптовалютой?
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Возрождение легенды
Каким был первый год Dzintars при новых владельцах - без легендарного Ильи Герчикова?
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Delfi Bizness, воспользуйтесь
специальным предложением –
подпишитесь на год за 15,73 евро и сэкономьте 87%!
Предложение в силе до 9 января!

Если вы хотите получить доступ ко всему контенту Delfi, можете узнать обо всех вариантах подписки здесь.
Подписаться
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Главное предложение 2021 года!
Читайте весь платный контент Delfi Bizness без ограничений
на любом смарт-устройстве.
Подпишитесь на год всего за 38,87 EUR 15,73 EUR!
Подписаться
Только до 9 января!
Контент Delfi Plus доступен всем подписчикам как на русском, так и на латышском языке!
Ознакомьтесь с лучшими публикациями 2021 года на латышском языке.
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