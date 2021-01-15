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Часто задаваемые вопросы
Что такое DELFI plus? Где я могу найти "DELFI plus"?
Это статьи и сервисы портала DELFI, которые можно приобрести по подписке за ежемесячную абонентскую плату. Для того, чтобы приобрести абонемент DELFI plus, у вас должен быть профиль на DELFI.

Материалы DELFI plus можно найти в рубрике DELFI plus, выбрав "D+" в меню портала или статью из соответствующей рубрики в ленте новостей. Материалы можно читать как в браузере – на смартфоне или компьютере, так и в мобильном приложении (Android и iOS). Чтобы получить доступ к статьям DELFI plus, необходимо зайти в свой аккаунт на DELFI.


Что такое MVP? Где я могу найти MVP?
MVP – это новое спортивное СМИ, доступное по подписке за ежемесячную абонентскую плату. Для того, чтобы приобрести абонемент на MVP, у вас должен быть профиль на DELFI. Подробнее о MVP здесь.Материалы MVP можно найти в рубрике MVP, выбрав MVP в меню портала или статью из соответствующей рубрики в ленте новостей.

Материалы можно читать как в браузере – на смартфоне или компьютере, так и в мобильном приложении. Чтобы получить доступ к статьям MVP, необходимо зайти в свой аккаунт на DELFI.

Где можно оформить подписку?
В своем профиле, в разделе "Подписка", в рубрике DELFI plus или MVP.
Как можно подписаться?
Подписку можно оформить при помощи банковской карточки или SMS (сумма покупки будет добавлена к счету за телефон).
Можно ли оформить подписку одновременно на DELFI plus и MVP?
Да, вы можете оформить обе подписки в разделе "Подписка".
Можно ли приобрести подписку на DELFI Plus для сотрудников предприятия?
Можно. Напишите нам по адресу konts@delfi.lv или заполните заявку, и мы свяжемся с вами.
Где я могу найти информацию о статусе моей подписки?
В вашем профиле, в разделе "Подписка".
Моя подписка возобновится автоматически?
Подписка будет продлеваться автоматически по истечении каждого периода до момента, пока абонент не прекратит подписку.
Как восстановить, изменить или отменить автоматическую оплату подписки?
В вашем профиле, в разделе "Подписка".
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