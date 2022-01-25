Анта начала работать в компании, когда из-за пандемии были введены различные ограничения, и уже с первого рабочего дня она столкнулась с удаленной работой. "Раньше я даже не могла себе представить, как это – работать из дома, а сейчас я привыкла и воспринимаю это как большой плюс. Мне нравится быть дома, я ценю, что экономится время, которое иначе я бы провела в дороге. К тому же, остается больше времени на хобби", – подчеркивает Анта. Она рассказывает, что ее хобби не связано с ИТ.



"Когда я не ИТ-специалист, я спортивный тренер – уже четвертый год я тренирую юниоров-чирлидерш в возрасте от 12 до 16 лет. Во время учебы в университете я сама была чирлидершей в составе латвийской сборной и каждый год участвовала в европейских соревнованиях, на которых мы с командой добивались существенных успехов. А сейчас я помогаю молодому поколению получать необходимые навыки", – рассказывает Анта.



Работа тренером и планирование хореографии дает дозу столь необходимой физической активности, помогает отключиться от компьютера и творчески самовыразиться. В свободное время Анте нравится готовить еду, смотреть интересные ТВ-передачи и гулять вместе с партнером. Заговорив о друге, Анта отмечает, что ее партнер по профессии специалист по морской логистике, но, вдохновившись ее примером, он стал программистом и недавно начал работать в ИТ-компании. Кстати, друг Анты – не единственный, кто с ее подачи отважился сказать "да" профессии в сфере ИТ.

