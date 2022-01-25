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История Анты
Из химика-технолога в ИТ-специалисты. Теперь я на своем месте!
Фото: Accenture
ИТ-специалист Анта в Accenture попала после того, как по совету подруги подала заявку на стипендиальную программу She Goes Tech, которую организует неправительственная организация Riga TechGirls и компания Accenture. В начале у нее был план эффективно использовать время, свободное от учебы на факультете химической инженерии, и получить новые знания. В то же время Анту не отпускала мысль о том, что было бы здорово научиться программировать, и было непонятно, можно ли этому научиться за короткое время. Сейчас прошло почти два года, и Анна – перспективный ИТ-специалист, которая в своей работе применяет идеологию и общность принципов DevOps. Она называет себя фанаткой DevOps!
Выбор между химией и программированием
Первоначально Анта хотела стать медиком, в школе ей хорошо давалась химия, интересовала наука. По окончанию средней школы она поступила в Рижский технический университет. По образованию Анта – инженер-химик м может гордиться бакалаврской и магистерской степенями, полученными по специальности химик-технолог. Во время магистратуры подруга Анты Лиене, которая на тот момент работала в Accenture, рассказала ей об учебной программе She Goes Tech.
Чтобы все больше женщин рассматривали возможность карьеры в отрасли ИТ, в 2019 году Riga TechGirls в сотрудничестве с Accenture создали стипендиальную программу She Goes Tech, в рамках которой женщины вне зависимости от возраста и предварительных знаний бесплатно могут приобрести навыки, необходимые для начала карьеры в сфере ИТ.
"Учеба совпала с каникулами в университете. Принимая во внимание, что я привыкла к студенческой жизни, а именно – регулярной учебе, зачетам и экзаменам, я подумала: почему бы не попробовать научиться чему-то новому?" – делится воспоминаниями Анта.

За успешным обучением в She goes tech последовала учеба в bootcamp, во время которой Анта поняла, что программирование ей не только нравится, но и хорошо удается. Поэтому было логично, что по окончанию учебы компания Accenture предложила Анте постоянное место работы. Компания регулярно проводит обучение bootcamp, оно является частью программы по отбору персонала. После него участники получают сертификат, а самые успешные – оплаченную практику в Accenture.

Получив предложение работы, Анта, недолго думая, согласилась. Во время магистратуры у нее была возможность поработать по своей специальности, а именно химиком-технологом в лаборатории. Поэтому она могла оценить обе области и решить, которая из них ей кажется наиболее перспективной и привлекательной.
Анта, специалистка DevOps. Фото: Accenture
DevOps как философия
В течение двух лет, проведенных в сфере ИТ, Анта получили новые знания и уверенность, что находится на своем месте. Анта – большая фанатка DevOps. На вопрос о том, что именно означает DevOps, она отвечает, что этот термин имеет очень широкое значение, поэтому сложно определить конкретные границы. DevOps – это идеология, которая включает в себя общность принципов, начиная от упорядочивания процессов, технологий и коммуникации до личностного роста людей, культуры, пополнения багажа знаний, философии и т.д.
Это можно считать способом организации работы таким образом, чтобы предоставлять клиенту различные ИТ-сервисы, системы или услуги быстрее, эффективнее и качественнее. Идеология DevOps зародилась в 2008-2009 годах. Принципы и методология DevOps дают возможность разрабатывать проект поэтапно, находясь в непрерывном взаимодействии с клиентом. В DevOps применяют актуальную в сфере ИТ методологию Agile .
Анта, специалистка DevOps
Масштабы ИТ-проектов могут быть очень большими, что напрямую влияет на сроки реализации проектов – зачастую с момента начала проекта и до готового продукта могут пройти годы. До того, как DevOps засиял во всей своей красе, чаще всего клиенту удавалось принять участие в процессе разработки продукта или услуги только на двух этапах – в начале и в завершении. Однако методология DevOps позволяет поддерживать непрерывную связь с клиентом, что делает процесс разработки продукта быстрее, эффективнее и результативнее. К тому же DevOps включает в себя не только разработку, но и поддержку.

Обычно Анта работает над конкретными задачами в рамках определенного проекта, которые связаны с автоматизацией ИТ-процессов, внедрением необходимых инструментов, мониторингом систем. Кроме этого, она трудится над процессами по улучшению безопасности и решениями для тестирования. Ей очень важно тесно сотрудничать с разработчиками программы и вместе решать вопросы относительно технических неточностей, если таковые возникли.
DevOps
DevOps – это методология, которая включает в себя общность принципов, начиная от упорядочивания процессов и технологий до личностного роста сотрудников, культуры, пополнения багажа знаний и философии.
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Программист
владеет языком (или языками) программирования и пишет код или разрабатывает программное обеспечение согласно спецификации, в которой описан функционал ПО или системы, требования к структуре данных, качеству и ресурсоемкости.
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Руководитель проектов
обеспечивает достижение стратегических целей организации, берет на себя ответственность и инициативу за реализацию ИТ-проекта, разрабатывает проектные предложения, собирает и управляет проектной командой, определяет роли участников команды и структуру коммуникации.
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Специалист по тестированию
отвечает за то, чтобы проверить, работает ли программное обеспечение или система, созданная программистом, в соответствии с планом, требованиями пользователей и бизнеса, а также ИТ-стандартами. Есть несколько направлений тестирования .
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Мечта о работе в большой компании
Сейчас в своей проектной команде Анта – единственная латышка, а остальные ее коллеги – из Нидерландов и Индии. Фото: Accenture
Сейчас в своей проектной команде Анта – единственная латышка, а остальные ее коллеги – из Нидерландов и Индии. Культурные различия очень ощутимы, однако в профессиональной среде это не мешает, а совсем наоборот – рабочие будни гораздо интереснее, если можно узнать что-то новое о других национальностях и привычках других людей. Раньше, когда Анта работала в химической лаборатории, она думала, что было бы неплохо в будущем поработать в большой компании.

Желание Анты исполнилось – в Accenture работает более 2000 сотрудников в Балтии, а общее количество сотрудников в компании – 674 тысяч. "Я очень довольна работой в Accenture. Во-первых, я ценю возможность работать в большом известном предприятии, во-вторых, мне нравится царящая здесь культура, профессиональное и лояльное отношение сотрудников. В-третьих, компании присущ порядок, и он помогает четко понимать необходимые шаги, которые нужно сделать, чтобы продолжить карьерный рост согласно выдвинутым целям", – делится наблюдениями Анта.

Представляя себе будущее, Анта все еще видит себя в сфере ИТ, и ей бы хотелось совершенствовать свои знания и опыт в DevOps, чтобы в будущем можно было стать руководителем команды. "Если в начале я в этой сфере была как чистый лист, то сейчас благодаря своим знаниям я уже могу помогать другим коллегам", – отмечает Анта. Она регулярно использует возможности, бесплатно предоставляемые компанией, чтобы повышать свою квалификацию.
По-моему, мне хорошо удается сбалансировать работу и свободное время, но надо признать, что есть вечера, я не выключаю когда компьютер ровно в 18:00. Иногда на выходных я с довольствием учусь, чтобы можно было получить более высокую квалификацию, и в конце концов – это все для моего же блага. Знаю, что компания Accenture заинтересована, чтобы работники профессионально развивались, я чувствую поддержку – для меня это важно .
Анта, специалистка DevOps
Хобби – тренировать чирлидерш
Анта начала работать в компании, когда из-за пандемии были введены различные ограничения, и уже с первого рабочего дня она столкнулась с удаленной работой. "Раньше я даже не могла себе представить, как это – работать из дома, а сейчас я привыкла и воспринимаю это как большой плюс. Мне нравится быть дома, я ценю, что экономится время, которое иначе я бы провела в дороге. К тому же, остается больше времени на хобби", – подчеркивает Анта. Она рассказывает, что ее хобби не связано с ИТ.

"Когда я не ИТ-специалист, я спортивный тренер – уже четвертый год я тренирую юниоров-чирлидерш в возрасте от 12 до 16 лет. Во время учебы в университете я сама была чирлидершей в составе латвийской сборной и каждый год участвовала в европейских соревнованиях, на которых мы с командой добивались существенных успехов. А сейчас я помогаю молодому поколению получать необходимые навыки", – рассказывает Анта.

Работа тренером и планирование хореографии дает дозу столь необходимой физической активности, помогает отключиться от компьютера и творчески самовыразиться. В свободное время Анте нравится готовить еду, смотреть интересные ТВ-передачи и гулять вместе с партнером. Заговорив о друге, Анта отмечает, что ее партнер по профессии специалист по морской логистике, но, вдохновившись ее примером, он стал программистом и недавно начал работать в ИТ-компании. Кстати, друг Анты – не единственный, кто с ее подачи отважился сказать "да" профессии в сфере ИТ.
Фото: из личного архива Анты
Конечно, работа в отрасли ИТ не для всех, однако те, кому это интересно, точно найдут свое направление. Благодаря тому, что есть много языков программирования и инструментов, возможности безграничны. Нужно только отважиться! Технологии – это однозначно наше настоящее и наше будущее
Анта, специалистка DevOps
Узнайте больше о вариантах обучения ИТ и возможностях карьерного роста в "Accenture" на сайтах bootcamp.lv и shegoestech.lv.

ИТ-индустрия предлагает широкий спектр карьерных возможностей для целеустремленных людей, независимо от пола, возраста, образования и предыдущего опыта работы. Это увлекательный путь для тех, кто готов вкладывать свое время и силы в освоение будущей профессии.
Над проектом "Перспективы в мире ИТ" работали: содержание – Сабине Кошелева, Лиене Матиса и Санита Калве (“Accenture”), дизайн – Оскарс Дрегис, разработка – Карлис Симановис, редактор – Кристине Мелне, руководитель проекта – Ерикс Радзелис, эксперт по медиакоммуникациям – Инесе Скараине.
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