За успешным обучением в She goes tech последовала учеба в bootcamp, во время которой Анта поняла, что программирование ей не только нравится, но и хорошо удается. Поэтому было логично, что по окончанию учебы компания Accenture предложила Анте постоянное место работы. Компания регулярно проводит обучение bootcamp, оно является частью программы по отбору персонала. После него участники получают сертификат, а самые успешные – оплаченную практику в Accenture.
Получив предложение работы, Анта, недолго думая, согласилась. Во время магистратуры у нее была возможность поработать по своей специальности, а именно химиком-технологом в лаборатории. Поэтому она могла оценить обе области и решить, которая из них ей кажется наиболее перспективной и привлекательной.
Обычно Анта работает над конкретными задачами в рамках определенного проекта, которые связаны с автоматизацией ИТ-процессов, внедрением необходимых инструментов, мониторингом систем. Кроме этого, она трудится над процессами по улучшению безопасности и решениями для тестирования. Ей очень важно тесно сотрудничать с разработчиками программы и вместе решать вопросы относительно технических неточностей, если таковые возникли.
Желание Анты исполнилось – в Accenture работает более 2000 сотрудников в Балтии, а общее количество сотрудников в компании – 674 тысяч. "Я очень довольна работой в Accenture. Во-первых, я ценю возможность работать в большом известном предприятии, во-вторых, мне нравится царящая здесь культура, профессиональное и лояльное отношение сотрудников. В-третьих, компании присущ порядок, и он помогает четко понимать необходимые шаги, которые нужно сделать, чтобы продолжить карьерный рост согласно выдвинутым целям", – делится наблюдениями Анта.
Представляя себе будущее, Анта все еще видит себя в сфере ИТ, и ей бы хотелось совершенствовать свои знания и опыт в DevOps, чтобы в будущем можно было стать руководителем команды. "Если в начале я в этой сфере была как чистый лист, то сейчас благодаря своим знаниям я уже могу помогать другим коллегам", – отмечает Анта. Она регулярно использует возможности, бесплатно предоставляемые компанией, чтобы повышать свою квалификацию.
"Когда я не ИТ-специалист, я спортивный тренер – уже четвертый год я тренирую юниоров-чирлидерш в возрасте от 12 до 16 лет. Во время учебы в университете я сама была чирлидершей в составе латвийской сборной и каждый год участвовала в европейских соревнованиях, на которых мы с командой добивались существенных успехов. А сейчас я помогаю молодому поколению получать необходимые навыки", – рассказывает Анта.
Работа тренером и планирование хореографии дает дозу столь необходимой физической активности, помогает отключиться от компьютера и творчески самовыразиться. В свободное время Анте нравится готовить еду, смотреть интересные ТВ-передачи и гулять вместе с партнером. Заговорив о друге, Анта отмечает, что ее партнер по профессии специалист по морской логистике, но, вдохновившись ее примером, он стал программистом и недавно начал работать в ИТ-компании. Кстати, друг Анты – не единственный, кто с ее подачи отважился сказать "да" профессии в сфере ИТ.
ИТ-индустрия предлагает широкий спектр карьерных возможностей для целеустремленных людей, независимо от пола, возраста, образования и предыдущего опыта работы. Это увлекательный путь для тех, кто готов вкладывать свое время и силы в освоение будущей профессии.