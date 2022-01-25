это ИТ-специалист, у которого есть понимание, как реализовать видение или конкретное желание заказчика, воплотив в конкретном техническом решении. ИТ-консультант должен оценить ИТ-инфраструктуру и ИТ-системы заказчика, понять бизнес-нужды заказчика, чтобы помочь ему достичь выдвинутых целей, вместе с этим улучшив технологическое управление. Очень ценно, если консультант ориентируется в отрасли бизнеса, для которого разрабатывается конкретное ИТ-решение, потому что это позволяет ему лучше понять клиентскую задачу и предложить лучшее и более правильное решение, а также другие возможности для развития. Консультанты в сфере ИТ работают в разных технологических областях, например, SAP, Oracle, Microsoft и др. В связи со стремительным развитием облачных технологий сейчас в отрасли очень востребованы консультанты, которые ориентируются в разных облачных решениях и платформах. Консультант помогает ввести и отладить разные ИТ-системы, системы по управлению ресурсами, системы по управлению клиентами, базы данных, решения по автоматизации и т.д. Опытные консультанты дают рекомендации клиентам насчет того, как в будущем с учетом технологического развития клиент может развивать свою инфраструктуру, вводить новые услуги, таким образом повышая эффективность бизнеса. Консультанты работают с другими ИТ-специалистами, чтобы в рамках проекта совместными усилиями реализовать необходимые изменения. Когда что-то не работает, консультант должен предложить соответствующее решение. Консультанты бывают разные, часть из них обладает не только углубленными знаниями конкретной технологии, но и навыками программирования, что позволяет им самостоятельно внедрить необходимые изменения на техническом уровне. Если у консультанта есть навыки программирования и знания бизнеса, то у него есть очень хорошие возможности для карьерного роста. Консультант непрерывно должен пополнять свои профессиональные знания, ему нужно решать проблемные ситуации, нужно брать на себя ответственность и инициативу, работая индивидуально и в команде. Для консультанта важны навыки коммуникации, нужно уметь слушать и быть аккуратным.