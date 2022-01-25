- Программист
- Проектировщик или архитектор ИТ-систем
- Специалист по тестированию
- Консультант
- Руководитель проектов
- Ассистент руководителя проектов
- Разработчик визуализации данных
- Аналитик данных
- Специалист по информационной безопасности
- Специалист по автоматизации бизнес-процессов
- Инженер данных
- Дизайнеры UX/UI (пользова-тельского опыта / пользова-тельского интерфейса)
- DevOps
- Системный аналитик
- Системный администратор или администратор компьютерных сетей
- Техник компьютерных систем
MS Office, SharePoint, Power BI, SAP, Confluence, а также другие инструменты, которые внедрены в компании или у клиента, если того требует проект. Проекты, реализуемые в отрасли, очень объемные, поэтому руководителю проекта постоянно нужен надежный помощник, который выполняет разные задачи, связанные с отчетностью, счетами, необходимой документацией, обеспечивает ее хранение, помогает решать вопросы о предоставлении прав доступа каждому члену проектной команды и т.д. Ассистент проектного руководства выполняет и простые, и сложные задачи, он может работать в одном определенном проекте или в нескольких одновременно в зависимости от опыта и знаний. В работе ассистента важны навыки работы с компьютером, потому что нужно работать с различными инструментами, базами данных, отчетами, счетами. Необходимо логическое мышление, навыки планирования и тщательность, чтобы ничего не упустить из виду.