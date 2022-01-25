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Кто архитектор ИТ-систем и чем занимается системный аналитик
Фото: Tai Bui on Unsplash
Программист
владеет языком (или языками) программирования и пишет код или разрабатывает программное обеспечение согласно спецификации, в которой описан функционал ПО или системы, требования к структуре данных, качеству и ресурсоемкости. В отрасли ИТ много языков программирования, например, Java, JavaScript, Scala, C#, Python, .NET, SQL, ABAP и другие. В ИТ-проектах язык программирования выбирают в зависимости от цели проекта. Участие программиста необходимо для того, чтобы разработать (или улучшить) информационные системы, мобильные приложения, внедрить автоматизацию и другие ИТ-решения; чтобы настроить и поддерживать базы данных, системы управления ресурсами предприятия, разрабатывать или улучшать сайты, интернет-порталы, совершенствовать клиентский опыт и т.д. Программисту нужно быть терпеливым, внимательным и творческим, в то же время важны навыки коммуникации, чтобы можно было создать функционал и систему или решение, соответствующее выдвинутым требования, а также сотрудничать с другими ИТ-специалистами.
Проектировщик или архитектор ИТ-систем
проектирует функциональную и техническую архитектуру информационной системы в соответствии с требованиями клиента. Обычно архитектор ИТ-систем проектирует новую информационную систему или планирует, как улучшить и усовершенствовать существующую систему, чтобы она соответствовала требованиям пользователей. Он создает модели и прототипы системы, а также документирует ход проектирования системы. В обязанности архитектора ИТ-систем входят консультации и оказание поддержки разработчикам системы и технической команде. Ему нужно уметь углубиться и понять специфику работы разработчика, а также бизнес-цели заказчика или клиента, его видение и нужды, нужно понимать, зачем нужна эта конкретная система, какой должна быть ее функциональность, структура данных, качество и т.д. В ходе внедрения проекта архитектор ИТ-систем должен убедиться в том, что разработанная система соответствует спроектированной. В сфере ИТ архитектуру информационных систем создают специалисты с многолетним опытом работы.
Специалист по тестированию
отвечает за то, чтобы проверить, работает ли программное обеспечение или система, созданная программистом, в соответствии с планом, требованиями пользователей и бизнеса, а также ИТ-стандартами. Есть несколько направлений тестирования, в которых работают эти специалисты, например, тестирование интерфейсов, тестирование производительности, тестирование безопасности и управление тестированием. Все это производится вручную или автоматизировано. Тестировщику необходимы знания о разных инструментах тестирования (например, Selenium WebDriver, Cucumber, Tricentis Tosca), инструментах управления проектами и программирования (Jira, Git), а также используемых подходах с учетом специализации сотрудника. В последние годы стремительно вырос спрос на специалистов автоматизированного тестирования, тестировщиков производительности и безопасности. Тестирование важно в любом проекте по разработке ПО, потому что в его ходе обнаруживаются и предотвращаются неточности работы ПО или системы. Главная задача – это уметь углубиться в разные ситуации, при которых работает система или ПО. Тестировщику нужно быть очень педантичным, точным и аккуратным, ему нужно уметь сотрудничать и с программистами, и с представителями бизнеса, и с пользователями ПО.
Консультант
это ИТ-специалист, у которого есть понимание, как реализовать видение или конкретное желание заказчика, воплотив в конкретном техническом решении. ИТ-консультант должен оценить ИТ-инфраструктуру и ИТ-системы заказчика, понять бизнес-нужды заказчика, чтобы помочь ему достичь выдвинутых целей, вместе с этим улучшив технологическое управление. Очень ценно, если консультант ориентируется в отрасли бизнеса, для которого разрабатывается конкретное ИТ-решение, потому что это позволяет ему лучше понять клиентскую задачу и предложить лучшее и более правильное решение, а также другие возможности для развития. Консультанты в сфере ИТ работают в разных технологических областях, например, SAP, Oracle, Microsoft и др. В связи со стремительным развитием облачных технологий сейчас в отрасли очень востребованы консультанты, которые ориентируются в разных облачных решениях и платформах. Консультант помогает ввести и отладить разные ИТ-системы, системы по управлению ресурсами, системы по управлению клиентами, базы данных, решения по автоматизации и т.д. Опытные консультанты дают рекомендации клиентам насчет того, как в будущем с учетом технологического развития клиент может развивать свою инфраструктуру, вводить новые услуги, таким образом повышая эффективность бизнеса. Консультанты работают с другими ИТ-специалистами, чтобы в рамках проекта совместными усилиями реализовать необходимые изменения. Когда что-то не работает, консультант должен предложить соответствующее решение. Консультанты бывают разные, часть из них обладает не только углубленными знаниями конкретной технологии, но и навыками программирования, что позволяет им самостоятельно внедрить необходимые изменения на техническом уровне. Если у консультанта есть навыки программирования и знания бизнеса, то у него есть очень хорошие возможности для карьерного роста. Консультант непрерывно должен пополнять свои профессиональные знания, ему нужно решать проблемные ситуации, нужно брать на себя ответственность и инициативу, работая индивидуально и в команде. Для консультанта важны навыки коммуникации, нужно уметь слушать и быть аккуратным.
Руководитель проектов
обеспечивает достижение стратегических целей организации, берет на себя ответственность и инициативу за реализацию ИТ-проекта, разрабатывает проектные предложения, собирает и управляет проектной командой, определяет роли участников проектной команды и структуру коммуникации. Руководитель проектов обеспечивает организацию и культуру проекта, планирует этапы проекта, он несет ответственность за структуризацию проекта, работу по проекту, сроки, ресурсы, а также планирует, координирует и контролирует расходы. Сейчас в ИТ-проектах активно используется подход Agile и методология DevOps. В основном ИТ-проекты объемны и требуют много времени на реализацию, поэтому важно, чтобы представитель заказчика или клиента был вовлечен в разработку с самого начала проекта, чтобы в ходе разработки можно было вносить необходимые коррективы. Руководитель проекта планирует и следит за промежуточными результатами, следит за исполнением плана по проекту, анализирует результаты, дает задания на подготовку необходимых отчетов. В отрасли ИТ руководитель проектом может работать и в управлении отношениями с клиентами, и продавать услуги и сервисы, а также участвовать в разных маркетинговых мероприятиях и т.д.
Ассистент руководителя проектов
осуществляет существенную поддержку руководителю проектов. Ассистент должен понимать административные цели руководства и какие действия происходят в рамках проекта, а также должен практически выполнять административные задачи, ассистируя руководителю проектов. Ассистенты в отрасли ИТ работают по стандартизированным методам и процессам c учетом мирового опыта и используют различные ИТ-инструменты: JIRA,
MS Office, SharePoint, Power BI, SAP, Confluence, а также другие инструменты, которые внедрены в компании или у клиента, если того требует проект. Проекты, реализуемые в отрасли, очень объемные, поэтому руководителю проекта постоянно нужен надежный помощник, который выполняет разные задачи, связанные с отчетностью, счетами, необходимой документацией, обеспечивает ее хранение, помогает решать вопросы о предоставлении прав доступа каждому члену проектной команды и т.д. Ассистент проектного руководства выполняет и простые, и сложные задачи, он может работать в одном определенном проекте или в нескольких одновременно в зависимости от опыта и знаний. В работе ассистента важны навыки работы с компьютером, потому что нужно работать с различными инструментами, базами данных, отчетами, счетами. Необходимо логическое мышление, навыки планирования и тщательность, чтобы ничего не упустить из виду.

Разработчик визуализации данных
занимается графическим отображением структурированной информации или данных, чтобы облегчить их понимание и анализ, а также донесение информации до аудитории. Специалист умеет отображать данные, используя разные инструменты (самые популярные на мировом рынке – это Power BI, Tableau и Qlik). С их помощью специалист создает информационные панели для анализа информации и отчеты. Полученный продукт должен соответствовать принципам создания информационного содержания, а также визуальным стандартам, принятым в конкретной компании. Цель визуализации данных – помочь разного уровня руководителям в принятии решений, основанных на данных. В отрасли ИТ высоко ценятся специалисты по визуализации данных, которые параллельно с техническими навыками получили определенные навыки в дизайне и бизнес-анализе.
Аналитик данных
это ИТ-специалист, чья работа – структурировать доступную компании информацию и превращать ее в качественные данные, изучать их, чтобы находить и соответствующим образом интерпретировать важные взаимосвязи, которые нужны для принятия решений. Аналитики данных работают, используя возможности, предоставляемые облачными решениями (Azure, AWS, Snowflake), а также инфраструктуру, которая установлена и поддерживается компанией. В обязанности аналитика входит работа с разными базами данных, например, Oracle, MSSQL, IBM, и инструментами по обработке данных (ETL) – Pentaho, Informatica PowerCenter, Azure Data Factory, Azure Databricks, Talend, IBM Datastage. Зачастую компания создает единую модель данных – в ней объединена структурированная, очищенная и обогащенная из внешних источников информация, которая подготовлена к отображению и глубокому анализу. Аналитик данных часто занимается отображением данных. По мере роста накопленных в мире и в каждой компании данных аналитики данных становятся все больше востребованными. Для улучшения результатов их работы все чаще используются различные решения на основе искусственного интеллекта.
Специалист по информационной безопасности
способен оценить уровень безопасности информации в компаниях, а также в реализуемых ИТ-проектах, в результате чего компании вводят или улучшают разные ИТ-решения, системы, вводят новые услуги. Специалист по безопасности должен быть в курсе новейших технологий и тенденций в области кибербезопасности, ему необходимо понимание того, как работают охраняемые активы и технологии. Это необходимо, чтобы предоставить заказчику или клиенту всеобъемлющий анализ, и клиент мог бы достаточно эффективно себя защитить от кибератак, превентивно идентифицировать потенциальные угрозы и снизить риски. Специалист по безопасности дает рекомендации и советы, как компания, внедряя эффективные решения по кибербезопасности, может улучшить киберустойчивость. Он рекомендует, какие подходы в соответствующей области или проекта лучше всего использовать. В то же время у него должно быть понимание и знание стандартов и процессов информационной безопасности, в том числе политики кибербезопасности и вопросов защиты данных на уровне государства. Специалист по безопасности часто дает рекомендации для организации обучения, а также советы, как лучше всего организовать симуляцию атаки и тестирование методами социальной инженерии, чтобы компания могла своевременно устранить недостатки и научить работников распознавать угрозы.
Специалист по автоматизации бизнес-процессов
занимается разработкой роботов (ботов), которые имитируют действия людей и выполняют эти действия вместо них. Цель автоматизации бизнес-процессов – освободить человеческий ресурс, который может заниматься более творческими задачами, и повысить производительность предприятия. Зачастую набор процессов в автоматизации пополняется за счет объединения стандартизированных инструментов для автоматизации бизнес-процессов (UiPath, Blue Prism un Automation Anywhere) с другими решениями, например, программированием, машинным обучением и анализом данных. В обязанности специалиста входит не только развитие ботов, но и планирование их дизайна и архитектуры, а также тестирование, которое нужно для того, чтобы совершаемые действия и полученные результаты соответствуют требованиям бизнеса. Еще одна задача специалиста – это поддержка ботов. Она нужна для предотвращения ошибок в процессе исполнения задачи или для внедрения изменений. Специалисту нужны хорошие навыки коммуникации, потому что в работе приходится общаться с экспертами по процессам и бизнес-аналитиками.
Инженер данных
создает системы данных, в которых бизнес-данные данные можно хранить, получать, контролировать и распространять. Он также вводит методы для улучшения качества и достоверности данных. Специалист оценивает требования системы к данным и использует соответствующие методы баз данных, чтобы создать стабильную архитектуру, и потом разрабатывает саму базу данных, используя такие инструменты, как Apache Spark, Hadoop, Snowflake и другие. В обязанности специалиста входит тестирование, которое помогает выявить проблемы с производительностью баз данных. Он поддерживает базы данных и обеспечивает их бесперебойную работу. Инженер данных может поддерживать аналитиков данных и специалистов по обработке данных, создавая набор процедур, который помогает в получении и моделировании данных. Таким образом его работа очень важна для улучшения качества данных.
Дизайнеры UX/UI (пользова-тельского опыта / пользова-тельского интерфейса)
создают внешний вид программ, сайтов, приложений и других ИТ-решений, обеспечивая их простое и понятное использование. Дизайнер несет ответственность за то, как продукт выглядит для пользователя, и за то, насколько он удобен в использовании. UX-дизайнер больше отвечает за то, чтобы приложение, сайт или другой продукт было удобно использовать, чтобы дизайн помогал улучшить клиентский опыт. UX-дизайнер изучает пользовательские привычки, чтобы выяснить, насколько удобен и функционален продукт. Дизайнер работает над улучшениями пользовательского опыта, функциональности, удобства пользования. Дизайн UI включает в себя те аспекты, которые пользователь может видеть и с которыми может взаимодействовать. UX-дизайнер создает привлекательный с точки зрения дизайна интерфейс так, чтобы он был функционален и позволял пользователю выполнять необходимые действия. Это включает в себя создание элементов, присутствующих на сайте, и создание разных экранов. UX-дизайнер следит за тем, чтобы продукт соответствовал целям, которые выдвинул заказчик, например, привлекал больше новых клиентов. Обычно UX-дизайнеры и UI-дизайнеры тесно сотрудничают между собой, а часть дизайнеров работают в обеих областях, обладая знаниями и UX, и UI. UI-дизайнер работает над компонентами интерфейса и визуальным языком, создает библиотеку элементов, которая используется на всех платформах и устройствах и содержит в себе цвета, шрифты, кнопки и интерактивные элементы (dropdowns, lists, sliders, accordions). Он тесно сотрудничает с фронтенд-разработчиками, чтобы все элементы продукта выглядели в соответствии с запланированным, а кроме этого следят за последовательностью отображения элементов.
DevOps
несмотря на то, что в отрасли стараются избегать обозначения DevOps-специалист, все чаще в предложениях о работе упоминается термин DevOps. В разных ИТ-проектах принципы DevOps активно использует широкий спектр ИТ-специалистов – программисты, консультанты, эксперты по облачным технологиям и пр. DevOps – это методология, которая включает в себя общность принципов, начиная от упорядочивания процессов и технологий до личностного роста сотрудников, культуры, пополнения багажа знаний и философии. Обычно под применением принципов DevOps понимается общность действий, которая помогает сократить время от принятия решения об изменениях в системе до включения этих изменений в процесс разработки или поддержки, при этом обеспечивается высокое качество и непрерывность работы. DevOps – это не инструмент или только культура, или только автоматизация, это общность принципов и движение, построенное на опыте, который доступен всем. DevOps помогает обеспечить обратную связь, чтобы заказчик или клиент мог убедиться, что функциональность продукта создается правильно. В ИТ-проектах активно используют и методологию Agile, которая больше направлена на управление проектами, и общность принципов DevOps, согласно которым ведется не только сама разработка проекта, но и поддержка перед началом проекта и по его окончанию. Тренд в DevOps – это непрерывное улучшение системы и ее процессов, автоматизация процессов, контроль версий, мониторинг программного обеспечения и тесное сотрудничество между командами. Чтобы этого добиться, используются такие инструменты, как Jenkins, Ansible, Terraform, Kubernetes, Bitbucket, Kibana, Jira и др.
Системный аналитик
знакомится с существующими ИТ-решениями клиента или заказчика, оценивает их работу, структуру, оценивает, как происходит обмен информацией. Затем он обобщает полученные данные, анализирует и готовит предложения по улучшению. Специалист в результате анализа бизнес-процессов разрабатывает требования к ИТ-решению и участвует в развитии этого решения. Системный аналитик способен разработать требования к системе с учетом необходимой функциональности, качества и ресурсоемкости. Он может сформировать и управлять рабочей группой системных аналитиков, а кроме этого он непрерывно пополняет свои знания и навыки.
Системный администратор или администратор компьютерных сетей
обеспечивает оптимальную для нужд пользователя производительность ПО, компьютерной техники и компьютерной сети. Он проектирует, конфигурирует и администрирует компьютерные системы и компьютерные сети. Специалист может диагностировать и устранить проблемы в пользовании ПО, а также создавать и поддерживать учетные записи пользователей, присваивать пользователям разные права доступа к компьютерной системе. Администратор обеспечивает защиту и безопасность информации, предоставляет техническую и консультативную поддержку пользователям, готовит необходимую техническую документацию. В этой профессии необходимо обеспечивать соответствие требованиям нормативных актов, касающихся охраны труда, пожарной безопасности и защиты среды. Системному администратору также необходимо знать требования правовых актов.
Техник компьютерных систем
может оценить соответствие компьютерной техники, простых локальных компьютерных сетей, операционных систем и приложений требованиям пользователя. Техник компьютерных систем устанавливает локальные компьютерные сети, проверяет и устраняет ошибки в работе разной компьютерной техники и ПО. Он конфигурирует, диагностирует и модернизирует компьютерную технику, ПО и локальные компьютерные сети. Специалист консультирует пользователей и дает рекомендации по улучшению эффективности работы, вместе с тем он заботится о физической безопасности компьютерной системы, устанавливает и регулярно обновляет противовирусную защиту, применяет необходимые меры безопасности для работы в локальной компьютерной сети. Техник организует и обеспечивает порядок хранения и обмена данными, соблюдает требования к защите данных и авторских прав, а также заботится о том, чтобы информация удалялась с неиспользуемых или поврежденных носителей данных.
Источник: Accenture, стандарты профессий
Над проектом "Перспективы в мире ИТ" работали: содержание – Сабине Кошелева, Лиене Матиса и Санита Калве (“Accenture”), дизайн – Оскарс Дрегис, разработка – Карлис Симановис, редактор – Кристине Мелне, руководитель проекта – Ерикс Радзелис, эксперт по медиакоммуникациям – Инесе Скараине.
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