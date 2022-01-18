Дарта

Pазработчица роботизированной автоматизации процессов в Accenture в Балтии

Я изучала экономику и предпринимательскую деятельностью, а после учебы начала работать в финансовой сфере, а именно в административной поддержке услуг (back office). Интересно, что когда я работала в банке, у нас был проект по автоматизации бизнес-процессов, в котором я участвовала со стороны банка. Полученный в этом проекте опыт заставил меня задуматься о будущих карьерных возможностях в сфере финансов, а также об общем развитии технологий. Мне тогда было 23 года, я поняла – либо я сейчас делаю шаг и меняю карьеру, либо никогда. Я сделала выбор в пользу перемен и после работы в банке по вечерам начала изучать автоматизацию бизнес-процессов., чтобы получить сертификат. После его получения начала работать в ИТ-компании Accenture, где был начат новый проект по автоматизации в финансовой сфере. Одним из языков общения был французский, который я хорошо знала, поэтому в этом всем я увидела знак, что иду правильным путем. В начале было сложно – были дни, когда все удавалось, и дни похуже, которые помогали пережить отзывчивые коллеги, а также принятое решение о смене карьеры – не останавливаться и продолжать начатое. Скоро будет три года. Когда я вижу, как стремительно развивается направление по автоматизации бизнес-процессов, я еще раз убеждаюсь в устойчивости этой области и в том, что я приняла правильное решение. В начале, когда я еще работала в банке, в сфере автоматизации бизнес-процессов я больше отвечала за спецификации процессов, а теперь в Accenture я работаю с технической стороной и сама разрабатываю роботов. Сейчас в отрасли ИТ очень широкие возможности для роста. В работе мне пригождается опыт, полученный в банке, он помогает лучше понимать разные административные процессы. Работа в сфере ИТ интересная, в ней помогает логическое мышление, навыки коммуникации, способность работать индивидуально и в команде, а также желание непрерывно учиться. Поэтому я советую школьникам налегать на учебные предметы STEM, в том числе математику. А родителям я бы посоветовала способствовать детскому интересу к математике. Несмотря на то, что часто мы слышим вопросы о том, где же пригодится теорема Пифагора, я все же призываю смотреть на это более широко. Самая большая добавленная ценность математики – это развитие логического мышления. Полученные знания помогают видеть закономерности и выстраивать стратегическую картину.

