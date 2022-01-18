Главная Начало Pаботать из любого места в Латвии Прыгнуть в неизвестность
ПРОЕКТ СОТРУДНИЧАЕТСЯ С ACCENTURE
Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Прыгнуть в неизвестность и приземлиться в будущем
В последние годы опыт ИТ предприятия Accenture говорит о том, что все большее количество людей и студентов из других отраслей обдумывают смену профессии и хотят начать карьеру в сфере ИТ. Если раньше историй о переквалификации было сравнительно немного, то сейчас их количество выросло – особенно во время пандемии.
Такие выводы были получены в рамках исследования, которое в 2021 году компания провела совместно с исследовательским центром SKDS. В ходе пандемии примерно каждый пятый житель Латвии обдумывал смену карьеры или профессии. Часть людей взвешивает карьерные возможности именно в отрасли ИТ, потому что она продолжает расти. Опыт предприятия говорит о том, что специалист по финансам может освоить программирование на .NET, юрист может стать DevOps-инженером, биолог может освоить разработку приложений под Android, а химик – программирование. Каждая история – уникальна и особенна.
ИТ-знания нужны практически везде
Руководительница Riga TechGirls Анна Андерсоне. Фото: пресс-фото
Руководительница Riga TechGirls Анна Андерсоне рассказывает, что сейчас среди женщин наблюдается большой интерес к смене карьеры и уходу в сферу ИТ. С одной стороны, потому что все профессии меняются и знания ИТ необходимы практически в любой области, с другой – потому что из-за пандемии многие профессии утратили свой потенциал и ряд рабочих мест был упразднен. Еще одним стимулом к переменам являются долгие годы, проведенные на одном месте работы – в этом случае появляется ощущение, что все возможности исчерпаны и хочется перемен.

"Я четко вижу, что в пользу отрасли ИТ делают выбор женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком – они обдумывают свою жизнь, карьеру и то, чем они хотя заниматься дальше. Поэтому параллельно с воспитанием детей они учатся и осваивают новые навыки. В это время женщины больше начинают осознавать ценность своего времени, поэтому хотят делать что-то, что им действительно приносит удовольствие. Если на прошлой работе этого удовольствия было немного, то они ищут что-то новое, чем можно было бы заняться после декрета", – говорит Андерсоне. "Однако есть и такие женщины, которые изучают ИТ, чтобы развиваться и повышать свою квалификацию в нынешней профессии, а не для того, чтобы полностью сменить род занятий.

Конечно, смена карьеры – это вызов. Потому что страшно попасть в полностью новую среду и начинать с нуля, а также потому что в начале пути зарплата в основном будет ниже, чем на предыдущей работе, потому что там уже приобретен опыт и более высокая квалификация. "На самом деле не все могут позволить себе переквалифицироваться, потому что, например, есть семья и конкретные задачи, которые нужно учитывать. Поэтому больше стимула перейти в ИТ у тех людей, чья профессиональная деятельность находится под угрозой – например, если они работают в туризме", – рассказывает Андерсоне.

Правда, спрос на работников в отрасли ИТ сейчас настолько велик, что компании прилагают большие усилия, чтобы помогать новым специалистам быстрее влиться в работу и освоить ее специфику. Например, создаются небольшие общины, которые обеспечивают "новобранцев" необходимой для работы информацией, знакомят с терминологией, стилем работы и т.д.
Лаура
Mладшая разработчица визуализации данных и аналитик данных Accenture в Балтии

До пандемии я работала в сфере туризма. Как и многие люди в этой области, я занимала разные должности – принимала гостей на стойке и была руководителем отдела маркетинга и продаж. Жизнь была интересная, увлекательная, полная сюрпризов. Возможно, я бы продолжила работать в этой отрасли и сейчас, но пандемия внесла в нашу жизнь существенные коррективы. Когда начались ограничения, когда начали закрывать границы, я поняла, что жизнь больше никогда не будет такой, как прежде, и настало время перемен. Я постаралась ответить себе на такие вопросы: «Я хочу выживать? Или же я хочу жить, наслаждаться жизнью и совершенствоваться?» Выбрала второй вариант. Мне всегда были близки технологии, в детстве я старалась «вскрывать» вещи, чтобы увидеть, как они устроены. Сколько помню, я всегда пыталась проверить все возможности программного обеспечения. Видя, что удаленная работа становится новой нормой, я осознала, что это хорошая возможность объединить хобби с потенциально новым карьерным направлением. Первым делом я нашла в интернете информацию о программе She Goes Tech, ориентированную на женщин, которые хотят попробовать свои силы в отрасли ИТ. Тогда я еще не знала, что этот шаг изменит мою жизнь навсегда. Во время учебы я подала заявку на следующее обучение в Accenture Bootcamp. В течение нескольких месяцев, пока я училась и перестраивала свое мышление, чтобы оно соответствовало анализу и визуализации данных, я нашла себе подходящее место работы в группе бизнес-решений Accenture Microsoft, в отделе общих услуг по визуализации данных. Сейчас могу утверждать, что я счастлива и довольна своим выбором, хотя обходится не без сложностей. Моя команда в компании, можно сказать, стала новой семьей, с которой я раньше не была знакома. Коллеги всегда помогают. А еще большое удовлетворение приносит возможность видеть результат своей работы.
Как сделать первый шаг к карьере в ИТ?
"Нужна довольно обширная поддержка. У нас в Riga TechGirls есть несколько программ, которые помогают женщинам понять, что такое технологии и какие области существуют в отрасли ИТ. Например, минувшим летом у нас была программа "Познакомься с технологиями", в рамках которой женщины в течение трех месяцев могли осваивать самые азы – какие профессии есть в отрасли ИТ, на каких языках каждая из них говорит и куда двигаться дальше, когда уже определились с направлением. Сейчас можно подать заявку на стипендии She Goes Tech, которые обеспечат бесплатное обучение пяти разным языкам программирования: более известным Java и JavaScript, а также чуть менее известным .Net, Scala и DevOps. DevOps – направление, в котором объединено программирование с операционным управлением ИТ – сейчас стремительно растет, поэтому работу можно получить сразу по окончанию учебы", – поясняет Андерсоне.

Организация Riga TechGirls обеспечивает поддерживающее сообщество, а также учебу в группах, где можно встретить единомышленников, возможно, подружиться и вместе развиваться в новой для себя сфере ИТ.
Это миф, что для работы в ИТ необходима очень сильная высшая математика. На самом деле в отрасли ИТ и в программировании важно логическое мышление, которое, конечно, связано с математикой, но не только. В отрасли ИТ важны социальные навыки, например, в исследовании пользовательского опыта, где важны навыки наблюдения, логика и дедукция. Конечно, системным архитекторам, которые программируют огромные системы, без математики никак не обойтись, но в ИТ много других ролей, которые можно освоить и без достижений в математике.
Анна Андерсоне, руководительница Riga TechGirls
Дарта
Pазработчица роботизированной автоматизации процессов в Accenture в Балтии
Я изучала экономику и предпринимательскую деятельностью, а после учебы начала работать в финансовой сфере, а именно в административной поддержке услуг (back office). Интересно, что когда я работала в банке, у нас был проект по автоматизации бизнес-процессов, в котором я участвовала со стороны банка. Полученный в этом проекте опыт заставил меня задуматься о будущих карьерных возможностях в сфере финансов, а также об общем развитии технологий. Мне тогда было 23 года, я поняла – либо я сейчас делаю шаг и меняю карьеру, либо никогда. Я сделала выбор в пользу перемен и после работы в банке по вечерам начала изучать автоматизацию бизнес-процессов., чтобы получить сертификат. После его получения начала работать в ИТ-компании Accenture, где был начат новый проект по автоматизации в финансовой сфере. Одним из языков общения был французский, который я хорошо знала, поэтому в этом всем я увидела знак, что иду правильным путем. В начале было сложно – были дни, когда все удавалось, и дни похуже, которые помогали пережить отзывчивые коллеги, а также принятое решение о смене карьеры – не останавливаться и продолжать начатое. Скоро будет три года. Когда я вижу, как стремительно развивается направление по автоматизации бизнес-процессов, я еще раз убеждаюсь в устойчивости этой области и в том, что я приняла правильное решение. В начале, когда я еще работала в банке, в сфере автоматизации бизнес-процессов я больше отвечала за спецификации процессов, а теперь в Accenture я работаю с технической стороной и сама разрабатываю роботов. Сейчас в отрасли ИТ очень широкие возможности для роста. В работе мне пригождается опыт, полученный в банке, он помогает лучше понимать разные административные процессы. Работа в сфере ИТ интересная, в ней помогает логическое мышление, навыки коммуникации, способность работать индивидуально и в команде, а также желание непрерывно учиться. Поэтому я советую школьникам налегать на учебные предметы STEM, в том числе математику. А родителям я бы посоветовала способствовать детскому интересу к математике. Несмотря на то, что часто мы слышим вопросы о том, где же пригодится теорема Пифагора, я все же призываю смотреть на это более широко. Самая большая добавленная ценность математики – это развитие логического мышления. Полученные знания помогают видеть закономерности и выстраивать стратегическую картину.
Как правильно прыгнуть в неизвестность?
Тренер руководителей, коуч и психотерапевт Катрина Ошлея. Фото: пресс-фото
Тренер руководителей, коуч и психотерапевт Катрина Ошлея рассказывает, что в основном люди меняют сферу деятельности в первой части жизни, в молодости. Гораздо реже они это делают во второй половине жизни. В среднем в течение жизни люди что-то меняют в своей карьере примерно 12 раз.
В последние годы я все чаще вижу, что люди в середине жизни довольно кардинально меняют сферу профессиональной деятельности. Мне довольно часто приходится работать с сотрудниками отрасли ИТ, и я вижу, что многие из них пришли из абсолютно других сфер и все освоили с нуля. Их ценность в том, что они могут использовать навыки, полученные в других областях, добавляя к этому аспект ИТ. Таким образом они для отрасли ИТ являются более ценными и интересными кадрами – у них широкий спектр компетенций, которых обычно нет у "традиционных" ИТ специалистов.
— Катрина Ошлея, тренер руководителей, коуч и психотерапевт
Конечно, ничего не происходит за один день и на ровном месте, смену карьеры нужно тщательно обдумывать и тщательно взвешивать все возможные плюсы и минусы. Специалист подчеркивает, что уход с работы – это зачастую эмоциональное решение, поэтому советует этот шаг делать только тогда, когда известен следующий. А если следующий шаг тоже известен, то перед прыжком в неизвестность сначала нужно "примерить" новую профессию. Например, поработать на ней в качестве добровольца или подрабатывать по вечерам – так можно почувствовать рабочую среду и динамику профессии.

"Я бы даже советовала поговорить с нынешним работодателем – может, он пойдет навстречу и переведет тебя в другой отдел, с другим руководителем, с другими должностными обязанностями. Вдруг есть возможность свою неудовлетворенность от работы устранить в нынешней рабочей среде. Особенно сейчас, когда безработица настолько мала, что работодатели очень открыты и идут навстречу", – советует специалист.

Перед тем как сделать ответственный шаг, важно поговорить с кем-то из семьи или друзей, попросить обратную связь насчет своих сильных и слабых сторон или же отправиться к профессионалу – карьерному консультанту или психологу. Полезно пройти профессиональные и личностные тесты, например, Myers Briggs, Type Indicator, DISC personality test и Strengths Finder.
При смене сферы деятельности нужно считаться с тем, что:
возможно, новую карьеру нужно будет начинать с самого низа – руководитель становится рядовым сотрудником с рядовой зарплатой, что психологически может быть очень сложно;
нужно взвесить текущие финансовые обязательства и расходы. Возможно, уже загодя нужно создавать накопления, которые пригодятся в переходный период;
нужно будет осваивать много нового, а это потребует много времени. Это будет особенно сложно для людей, у которых есть семья и маленькие дети, требующие много внимания и времени;
при заработке заграницей может оказаться, что расходы несоразмерно превышают доходы.
Интересный аспект – часто при смене работы люди повторяют одну и ту же неосознанную модель поведения. Точно так же, как они выбирают романтических партнеров конкретного типа, люди снова и снова попадают в похожие рабочие отношения, например, с властным или хаотичным руководителем. "Ведь на самом деле причина в себе самом, а не в окружающих, поэтому существует большая вероятность, что и на новой работе рано или поздно придется столкнуться с той же самой проблемой", – заключает Ошлея. Она подчеркивает, что людям очень важно видеть смысл в том, что они делают, видеть возможность изменить мир и влиять на масштабные процессы. И сфера ИТ все это предлагает!
Сергей
Cпециалист Accenture по поддержке клиентов SAP в Балтии
Раньше я работал в сфере транспорта и логистики, где освоил почти все области – в основном это был автотранспорт, но у меня были знания о перевозках по воздуху, морю и немного по железной дороге. Я стоял перед выбором – специализироваться в какой-то более узкой нише, что казалось не лучшим вариантом, или же менять профессию. Возможно, желание начать карьеру в другой области усилило то, что моя жена тоже работает в сфере транспорта и логистики, поэтому я подумал, что не стоит в семье все яйца держать в одной корзине. Когда я менял место работы, у меня был разговор с руководителем по подбору персонала в Accenture, которая посоветовала мне подать заявку на участие в учебных курсах bootcamp. Я выбрал SAP – систему планирования ресурсов предприятия – и подал заявку. Несмотря на то, что я нахожусь на жизненном отрезке 40+, мне нравится учиться. Я хочу надеяться, что мозги продолжают активно работать, и мы сможем жить дольше и в ясном уме. На обучении я был самый старый и единственный, у кого не было основных знаний в ИТ. Начало было тяжелое, были моменты, когда хотелось на все махнуть рукой. Однако семья помогла справиться с этими мыслями и стимулировала продолжать начатое. Я напоминал себе, что другие платили за курсы, а у меня была возможность учиться бесплатно, поэтому даже если в итоге я решу не работать в этой отрасли, у меня будет опыт. Скорее всего, такое отношение я вынес из своего прежнего опыта и навыков коммуникации – ведь я раньше работал с разными людьми и бизнес-процессами. После учебы мне предложили присоединиться не к отделу, который работает с языком программированием SAP и кодом, а к функциональной команде SAP, которая работает с клиентами и настройками SAP. Будущее я вижу в этой области, потому что у SAP много модулей, которые надо осваивать и пополнять свои знания.
Узнайте больше о вариантах обучения ИТ и возможностях карьерного роста в "Accenture" на сайтах bootcamp.lv и shegoestech.lv.

ИТ-индустрия предлагает широкий спектр карьерных возможностей для целеустремленных людей, независимо от пола, возраста, образования и предыдущего опыта работы. Это увлекательный путь для тех, кто готов вкладывать свое время и силы в освоение будущей профессии.
Над проектом "Перспективы в мире ИТ" работали: содержание – Сабине Коселева, Лиене Матиса и Санита Калве (“Accenture”), дизайн – Оскарс Дрегис, разработка – Карлис Симановис, редактор – Кристине Мелне, руководитель проекта – Ерикс Радзелис, эксперт по медиакоммуникациям – Инесе Скараине.
Brand Studio logo

Sharing Options

DELFI использует cookie-файлы. Если вы продолжаете использовать этот сайт, вы даете DELFI разрешение на сбор и хранение cookie-файлов на вашем устройстве.
Подробнее