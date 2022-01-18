"Я четко вижу, что в пользу отрасли ИТ делают выбор женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком – они обдумывают свою жизнь, карьеру и то, чем они хотя заниматься дальше. Поэтому параллельно с воспитанием детей они учатся и осваивают новые навыки. В это время женщины больше начинают осознавать ценность своего времени, поэтому хотят делать что-то, что им действительно приносит удовольствие. Если на прошлой работе этого удовольствия было немного, то они ищут что-то новое, чем можно было бы заняться после декрета", – говорит Андерсоне. "Однако есть и такие женщины, которые изучают ИТ, чтобы развиваться и повышать свою квалификацию в нынешней профессии, а не для того, чтобы полностью сменить род занятий.
Конечно, смена карьеры – это вызов. Потому что страшно попасть в полностью новую среду и начинать с нуля, а также потому что в начале пути зарплата в основном будет ниже, чем на предыдущей работе, потому что там уже приобретен опыт и более высокая квалификация. "На самом деле не все могут позволить себе переквалифицироваться, потому что, например, есть семья и конкретные задачи, которые нужно учитывать. Поэтому больше стимула перейти в ИТ у тех людей, чья профессиональная деятельность находится под угрозой – например, если они работают в туризме", – рассказывает Андерсоне.
Правда, спрос на работников в отрасли ИТ сейчас настолько велик, что компании прилагают большие усилия, чтобы помогать новым специалистам быстрее влиться в работу и освоить ее специфику. Например, создаются небольшие общины, которые обеспечивают "новобранцев" необходимой для работы информацией, знакомят с терминологией, стилем работы и т.д.
Mладшая разработчица визуализации данных и аналитик данных Accenture в Балтии
До пандемии я работала в сфере туризма. Как и многие люди в этой области, я занимала разные должности – принимала гостей на стойке и была руководителем отдела маркетинга и продаж. Жизнь была интересная, увлекательная, полная сюрпризов. Возможно, я бы продолжила работать в этой отрасли и сейчас, но пандемия внесла в нашу жизнь существенные коррективы. Когда начались ограничения, когда начали закрывать границы, я поняла, что жизнь больше никогда не будет такой, как прежде, и настало время перемен. Я постаралась ответить себе на такие вопросы: «Я хочу выживать? Или же я хочу жить, наслаждаться жизнью и совершенствоваться?» Выбрала второй вариант. Мне всегда были близки технологии, в детстве я старалась «вскрывать» вещи, чтобы увидеть, как они устроены. Сколько помню, я всегда пыталась проверить все возможности программного обеспечения. Видя, что удаленная работа становится новой нормой, я осознала, что это хорошая возможность объединить хобби с потенциально новым карьерным направлением. Первым делом я нашла в интернете информацию о программе She Goes Tech, ориентированную на женщин, которые хотят попробовать свои силы в отрасли ИТ. Тогда я еще не знала, что этот шаг изменит мою жизнь навсегда. Во время учебы я подала заявку на следующее обучение в Accenture Bootcamp. В течение нескольких месяцев, пока я училась и перестраивала свое мышление, чтобы оно соответствовало анализу и визуализации данных, я нашла себе подходящее место работы в группе бизнес-решений Accenture Microsoft, в отделе общих услуг по визуализации данных. Сейчас могу утверждать, что я счастлива и довольна своим выбором, хотя обходится не без сложностей. Моя команда в компании, можно сказать, стала новой семьей, с которой я раньше не была знакома. Коллеги всегда помогают. А еще большое удовлетворение приносит возможность видеть результат своей работы.
Организация Riga TechGirls обеспечивает поддерживающее сообщество, а также учебу в группах, где можно встретить единомышленников, возможно, подружиться и вместе развиваться в новой для себя сфере ИТ.
"Я бы даже советовала поговорить с нынешним работодателем – может, он пойдет навстречу и переведет тебя в другой отдел, с другим руководителем, с другими должностными обязанностями. Вдруг есть возможность свою неудовлетворенность от работы устранить в нынешней рабочей среде. Особенно сейчас, когда безработица настолько мала, что работодатели очень открыты и идут навстречу", – советует специалист.
Перед тем как сделать ответственный шаг, важно поговорить с кем-то из семьи или друзей, попросить обратную связь насчет своих сильных и слабых сторон или же отправиться к профессионалу – карьерному консультанту или психологу. Полезно пройти профессиональные и личностные тесты, например, Myers Briggs, Type Indicator, DISC personality test и Strengths Finder.
ИТ-индустрия предлагает широкий спектр карьерных возможностей для целеустремленных людей, независимо от пола, возраста, образования и предыдущего опыта работы. Это увлекательный путь для тех, кто готов вкладывать свое время и силы в освоение будущей профессии.