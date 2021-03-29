Инфекционист, гепатолог Паулс Алдиньш — один из шести латвийских врачей, жизнь которых унес Covid-19. Он — один из более чем 1800 жителей Латвии, для которых ушедший год из-за этого диагноза стал не "потерянным", а последним. О каждом из этих людей можно было бы написать статью, но эта посвящена врачу Алдиньшу. Правда, эта история — не о смерти, а о любви.

Коллеги удивлялись — как ему на все хватает времени? Инфекционист, гепатолог в больнице Страдиня, он не только работал в стационаре, но и консультировал пациентов с ВИЧ-инфекцией, болезнями печени и другим. Преподавал в обоих медицинских вузах. После работы по пятницам старался развлечься — вместе с семьей на машине ездил по всей Латвии, чтобы до вечера воскресенья посвятить себя рыбалке.

Решающим стал диагноз Covid-19. После более чем месяца лечения Паулс Алдиньш скончался — ему было 49 лет. Это произошло вечером 31 декабря в больнице Страдиня. "Очень больно из-за Паулса. Он был один из тех врачей, которые активно выступали за то, чтобы в Латвии ковид-пациентов можно было лечить специальным противовирусным лекарством ремдесвиром и чтобы Латвия не осталась без этого медикамента", — говорит коллега Алдиньша, инфекционист и гепатолог Индра Зелтиня. Эта борьба принесла плоды — с ноября прошлого года этот медикамент доступен для лечения пациентов с Covid-19.

Когда Паулс болел, во время разговора по Zoom он сказал своей коллеге — нужно запланировать вакцинацию студентов от Covid-19, чтобы он не болели. "Он всегда очень боролся за то, чтобы проблема была решена для остальных. И сам проиграл борьбу", — говорит Зелтиня. Вакцинация медиков началась в конце декабря. Алдиньш узнал о своей болезни в конце ноября, когда никаких симптомов не было — благодаря тестам, которые регулярно сдают медики.