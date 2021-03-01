Неудобная форма, невозможность попить или сходить в туалет — это неприятно, но к этому можно привыкнуть. Но к смертям пациентов и знакомых каждый день — нет. Так о своей работе говорит медсестра Иева Лоренце. Она работает в отделении интенсивной терапии и реанимации Университетской клинической больницы им. П. Страдиня (PSKUS), где с января этого года принимают только ковид-пациентов.

Этой статьей мы начинаем серию публикаций "Потерянный год?", в рамках которой выслушали истории из личного опыта, сделали обзор произошедшего за последний год — второго марта прошлого года в Латвии был зарегистрирован первый положительный результат теста на Covid-19. Как пандемия сказалась на жизни людей и различных отраслях — здравоохранении, экономике, образовании и культуре? Действительно ли этот год был "потерянным"?

"Женщине было очень плохо, ей была необходима искусственная вентиляция легких. Врачи ей об этом сообщили. И человек спросил — как долго? Как долго это будет продолжаться? Конечно, ты ничего ему не можешь ответить — день это будет, два, и как это вообще закончится. Это ужасно", — говорит медик. Она признает, что работа в отделении реанимации закаляет, но не лишает человечности. И Иева, и ее коллеги переживают за пациентов, которые мучаются и жизни которых уносит болезнь. Сейчас таких пациентов больше чем когда-либо, поэтому нередко после дежурства в отделении все, чего хочет медсестра — сходить в душ и побыть в тишине и спокойствии.