Усталость, больше работы и выгорание — проблемы, с которыми столкнулись многие учителя с тех пор, как из-за распространения Covid-19 учеба в школах происходит удаленно. Так длится уже около года. Портал DELFI постарался выяснить, как школам удается бороться со вспышками Covid-19, перепланировать работу, с какими они столкнулись проблемами и какие уроки извлекли из ситуации с пандемией.

Этой статьей мы продолжаем серию публикаций "Потерянный год?", в рамках которой выслушали истории из личного опыта, сделали обзор произошедшего за последний год — второго марта прошлого года в Латвии был зарегистрирован первый положительный результат теста на Covid-19. Как пандемия сказалась на жизни людей и различных отраслях — здравоохранении, экономике, образовании и культуре? Действительно ли этот год был "потерянным"?

Учитель географии Андрис Пакерс, одетый в классическую рубашку, темные брюки и джемпер, готов к очередному уроку, который он ведет в Ливанской 1-й средней школе. С восьми утра он находится в школе — за пару часов заполняет журнал в e-klase, отвечает на письма учеников. Перед ним — стол с учебными материалами, позади — рабочий уголок, украшенный фотографиями школьников и вещами, касающимися хобби. Но класс пуст, а ученики находятся в километрах от него — по домам дома.