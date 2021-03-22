Чем старше пациент с Covid-19, тем выше риск летального исхода, о чем свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний. В Латвии каждый шестой ковид-пациент старше 90 лет умирает. Однако история Вении и Эвалдса — со счастливым концом.

Вении и Эвалдсу Веверам — по 97 лет. Они женаты 71 год — отпраздновали годовщину в марте. Вместе они еще дольше, познакомились во время первой независимости, живя по соседству. В декабре прошлого года оба супруга переболели Covid-19.

Как позже скажет во время интервью Эвалдс, за свои 97 лет он не переживал ничего сравнимого с этой пандемией и называет ее "историческим событием". В разговоре с DELFI председатель Государственного совета по иммунизации, глава Центра семейной вакцинации при Детской клинической больнице инфекционист Даце Завадска называет их случай историей успеха. Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в 2020 и 2021 году заболело 983 сениора в возрастной группе от 90 до 107 лет, из них умерло 169 человек — 17,2%. Согласно словам Завадской, большая часть заболевших до конца так и не восстановилась.