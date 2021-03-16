За год с момента начала пандемии Covid-19 постоянными были только резкие перемены. Многие пережили потери — в сфере здоровья, развлечений, работы, денег и многого другого. Но были и такие, кому удалось даже приобрести: предприниматели, которые сумели подстроиться под новую реальность и нашли способ заработать.

Кто-то уже производил нужные во время пандемии товары, а кто-то внес коррективы в свою привычную деятельность. Это история о бизнесменах, для которых пандемия стала звездным часом.

Когда в марте 2020 года в Латвии был регистрирован первый случай заболевания Covid-19, Андис Блиндс планировал отправиться в Сингапур тренировать вратарей. Это часть миссии его предприятия Blindsave — не только производить экипировку высокого качества для вратарей, но и обучать талантливых спортсменов. "Мама и бабушки долго пытались меня отговорить: "Пожалуйста, пожалуйста, не уезжай!" Когда объявили чрезвычайную ситуацию (с 13 марта, а поездка планировалась 17 марта), стало ясно, что мы не поедем", — вспоминает он. 17 марта закрыли авиасообщение. Реальность изменилась.