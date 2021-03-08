Для латвийских лабораторий 2020-й год стал настоящей гонкой: из-за Covid-19​ им пришлось в разы увеличить количество тестов. Анализы проводились при беспрецедентных мерах безопасности, лаборатории впервые работали круглосуточно. Специалист молекулярной лаборатории Галина Музье была в эпицентре событий.

Второе марта 2020 года в Референтной лаборатории Восточной университетской клинической больницы было совершенно обычным днем. Тестирование на новый коронавирус началось уже в феврале, вспоминает специалист лаборатории Галина Музье.​ Врачи присылали в лабораторию образцы анализов всех пациентов, вызывающих подозрения. Галина и ее напарник уже закончили смену, когда другая пара специалистов обнаружила, что анализ на SARS-CoV-2 дал положительный результат.

"Они поставили [образец в аппарат] и сделали большие глаза, когда рибонуклеиновая кислота появилась. Инфекционная кривая показала положительный результат. Решили переставить — вдруг что-то не так. Смотрят, нет — положительный. И вот тогда уже понеслась. Именно после этого хлынул огромный поток образцов. Все врачи решили перестраховаться, наверное. Любая температура, горло — все присылали на коронавирус. Нас завалило этими образцами", — рассказывает Галина.

Национальная Референтная лаборатория — это лаборатория государственного значения. Она должна следить за всем, что происходит в мире и быть готова быстро отреагировать на любую новую угрозу. В начале 2020 года эта лаборатория в числе первых получила от Всемирной организации здравоохранения​ необходимые реагенты для того, чтобы создать собственные тесты на Covid-19. Первый тест был проведен в феврале. До Лиго все образцы анализов на коронавирус проходили через эту лабораторию.