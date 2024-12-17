Во вторник, 17 ноября, в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода. Температура воздуха будет находиться в диапазоне от +2 до +5 градусов.

Прогнозируется умеренный западный ветер со скоростью 6 м/с. На побережье возможны порывы ветра до 20-22 м/с, жителям рекомендуется соблюдать осторожность .

Возможны осадки в виде дождя, что может привести к ухудшению дорожной обстановки. По данным Latvijas valsts ceļi, утром на дорогах в Видземе и Латгале гололед.

Прогноз погоды для Риги:

Температура воздуха днем ожидается в пределах от +2 до +5 градусов.

Ветер западного направления со скоростью 6,0 м/с с порывами до 11 м/с.

Без осадков.

Влажность воздуха составит 78%.

Атмосферное давление — 747 мм рт. ст.

Прогноз погоды для Лиепаи:

Температура воздуха: от +3°C утром до +6°C днем

Сильный ветер северо-западного направления, 10,0 м/с с порывами до 19 м/с

Вероятность осадков незначительна

Относительная влажность воздуха 79%

Атмосферное давление 751 мм рт. ст.

Прогноз погоды для Даугавпилса:

Температура воздуха повысится с отметки +0 до +4 градусов.

Ожидается западный ветер со средней скоростью 6,0 м/с, с порывами до 14 м/с.

Возможны кратковременные осадки в виде слабого дождя.

Относительная влажность воздуха составит 90%.

Атмосферное давление достигнет 747 мм рт. ст.

Прогноз погоды был сгенерирован автоматически на основе данных MET Norway и проверен редактором Delfi.

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