Во вторник, 17 ноября, в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода. Температура воздуха будет находиться в диапазоне от +2 до +5 градусов.
Прогнозируется умеренный западный ветер со скоростью 6 м/с. На побережье возможны порывы ветра до 20-22 м/с, жителям рекомендуется соблюдать осторожность .
Возможны осадки в виде дождя, что может привести к ухудшению дорожной обстановки. По данным Latvijas valsts ceļi, утром на дорогах в Видземе и Латгале гололед.
Прогноз погоды для Риги:
Температура воздуха днем ожидается в пределах от +2 до +5 градусов.
Ветер западного направления со скоростью 6,0 м/с с порывами до 11 м/с.
Без осадков.
Влажность воздуха составит 78%.
Атмосферное давление — 747 мм рт. ст.
Прогноз погоды для Лиепаи:
Температура воздуха: от +3°C утром до +6°C днем
Сильный ветер северо-западного направления, 10,0 м/с с порывами до 19 м/с
Вероятность осадков незначительна
Относительная влажность воздуха 79%
Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Прогноз погоды для Даугавпилса:
Температура воздуха повысится с отметки +0 до +4 градусов.
Ожидается западный ветер со средней скоростью 6,0 м/с, с порывами до 14 м/с.
Возможны кратковременные осадки в виде слабого дождя.
Относительная влажность воздуха составит 90%.
Атмосферное давление достигнет 747 мм рт. ст.
Прогноз погоды был сгенерирован автоматически на основе данных MET Norway и проверен редактором Delfi.