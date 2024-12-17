В среду, 18 декабря, на большей части территории страны будет облачно и выпадут осадки, время от времени небо будет проясняться, прогнозируют синоптики.

В ночь на среду ожидается переменная облачность. В центральных и восточных районах страны время от времени ожидаются осадки - в основном дождь и мокрый снег, к утру они ослабеют.

Ночью на дорогах образуется гололед. Если в первой половине ночи западный, северо-западный ветер еще будет порывистым, то во второй половине он постепенно ослабеет. С поступлением более холодных воздушных масс столбик термометра опустится до -5 градусов, а на побережье минимальная температура воздуха будет в пределах -2..+3 градусов.

В Риге количество облаков также будет меняться, в середине ночи ожидаются дождь и мокрый снег. Порывистый западный, северо-западный ветер во второй половине ночи постепенно ослабеет. Минимальная температура воздуха составит около 0 градусов.

Во второй половине среды облака сгустятся, и ожидаются дождь, снег и мокрый снег. Будет дуть медленный южный, юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит -5...+2 градуса, в Курземе - до +4 градусов.

В столице также ожидается облачное небо, время от времени с прояснениями. Во второй половине дня будет идти дождь. Будет дуть южный ветер со скоростью до 6 метров в секунду. Температура воздуха не превысит +2 градуса.

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