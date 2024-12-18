В среду утром между облаками еще будет светить солнце, но во второй половине дня с запада на Латвию придет обширная зона осадков - небо будет пасмурным, во многих местах ожидается дождь, а на востоке - мокрый снег и снег, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Дороги в некоторых районах будут скользкими, а на востоке во время снегопада ухудшится видимость.

Ветер будет дуть с юга и юго-запада, во второй половине дня на побережье порывы будут достигать 15-16 метров в секунду.

Температура воздуха повысится до +1...+6 градусов Цельсия. Небольшой мороз сохранится в восточных районах, где будет до 0...-2 градусов.

В Риге в первой половине дня небо будет ясным, но во второй половине дня облачность увеличится, и ожидаются дождь и мокрый снег.Максимальная температура воздуха составит +1...+3 градуса.

Сегодня до 6.30 утра во многих регионах Латвии на основных и региональных дорогах затруднено движение из-за гололеда. Для улучшения условий движения в работах по обслуживанию дорог задействовано 135 единиц зимней техники, сообщили Delfi в Latvijas Valsts cestļi (LVC).

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