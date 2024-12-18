В четверг, 19 декабря, в восточных регионах Латвии ожидаются туман и дымка, прогнозируют синоптики.

Ночью пройдут дожди, на востоке также снег и мокрый снег, что приведет к образованию обледенения на дорогах. Во время снегопада видимость ухудшится, а в некоторых регионах на востоке ее ухудшат также туман и дымка.

Будет преобладать умеренный южный, юго-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду в Курземе и Видземе и до 20 метров в секунду на побережье. Температура воздуха составит +1...+6 градусов, на востоке - 0...-2 градуса. К утру температура воздуха повысится до +7 градусов.

В Риге ночью ожидается продолжительный дождь. Температура воздуха составит от +1...+3 градуса в начале ночи до +6...+8 градусов утром.

Днем будет облачно, время от времени будут идти дожди. Ожидается умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха составит +4...+8 градусов, в Риге - +6...+8 градусов.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !