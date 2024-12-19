По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в четверг будет облачно и временами дождливо.
В некоторых восточных районах временно образуется туман и дымка.
Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, порывами до 15-17 метров в секунду в Курземе и на побережье. Температура воздуха повысится до +4...+9 градусов.
В Риге будет плотная облачность, временами дождь. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, а максимальная температура воздуха составит +7...+9 градусов.
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