По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в четверг будет облачно и временами дождливо.

В некоторых восточных районах временно образуется туман и дымка.

Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, порывами до 15-17 метров в секунду в Курземе и на побережье. Температура воздуха повысится до +4...+9 градусов.

В Риге будет плотная облачность, временами дождь. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, а максимальная температура воздуха составит +7...+9 градусов.

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