В пятницу воздух прогреется до +4...+7 градусов, но к вечеру столбик термометра опустится, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В пятницу погода будет серой, лишь кратковременный солнечный луч пробьется сквозь тучи.

Временами будет идти дождь, а вечером, по мере похолодания, мокрый снег. Юго-западный, западный ветер порывами до 15-18 метров в секунду.

В Риге временами будет идти дождь, но сквозь тучи будет светить солнце. Южный, юго-западный ветер к вечеру сменит направление и усилится до 14 метров в секунду. Как и ночью, дневные температуры составят +5...+6 градусов.

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