Первый день рождественских праздников в Латвии ожидается необычно теплым и ветреным для зимы, прогнозирует Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

В западных и центральных районах ожидаются дожди, а вечером в восточных районах - мокрый снег.

Действует предупреждение об умеренном юго-западном ветре с порывами до 15-18 метров в секунду, на побережье ветер усилится до 20-23 м/с.

Температура воздуха cоставит +1.. + 6 градусов, что необычно для зимы.

В Риге утром небо будет ясным, но позже его затянут облака, а вечером ожидается дождь. Будет дуть умеренный или умеренно сильный юго-западный ветер, порывами до 15-16 м/с.

Температура воздуха в столице составит +3.. +4 градуса.

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